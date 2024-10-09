Discord'un Yasaklı Olduğu Ülkeler: Listede Türkiye Dahil 7 Ülke Var!

En popüler iletişim hizmetlerinden biri olan Discord, gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili ve cinsel istismar gibi iddialar ile gündeme gelmişti. 9 Ekim 2024 itibarıyla Discord'a erişim yasağı uygulanmaya başlandı.

BTK'nın sitesinde "discord.com, 09/10/2024 tarihli ve 2024/12907 D. İş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Discord'a erişim engeli uygulayan tek ülke Türkiye değil. Daha önce birçok ülke iletişim hizmetini yasaklama kararı almıştı. Peki, Discord'a erişim engeli uygulayan ülkeler hangileri?

Discord Hangi Ülkelerde Yasaklandı?

Türkiye

Rusya

Kuzey Kore

Çin

Umman

İran

Birleşik Arap Emirlikleri

Discord'u yasaklayan ülkeler arasında yukarıda da belirttiğimiz üzere Türkiye, Rusya, Kuzey Kore, Çin, Umman, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

Rusya, geçtiğimiz günlerde yasal gereklilikleri yerine getirmediğini öne sürerek Discord'u engellemişti. Peki, Discord Türkiye'de neden yasaklandı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 8, 2024

Discord, Türkiye'de Neden Yasaklandı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmî sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde yer alan “çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik” suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye’den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz."

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