HandBrake, Windows kullanıcılarının DVD ve Blu-Ray'lerini dönüştürebilecekleri faydalı bir araçtır.

Yeşim Halıcı - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

HandBrake, Windows kullanıcıları için vazgeçilmez bir program. DVD ve Blu-Ray dönüştürme ve kaydetme işlemlerini en etkili şekilde gerçekleştiriyor. Program ile DVD filmlerinizi MPEG-4 formatına çevirebilirsiniz. Programla kopya koruması olmayan tüm DVD, Blu-ray diskler program tarafından desteklenmektedir. Tamamen ücretsiz olarak Windows, Linux ve Mac kullanıcılarına sunulan başarılı uygulama basit kullanımı sayesinde saniyeler içerisinde DVD filmlerinizi MPEG-4 formatına çevirebilirsiniz. Hızlı yapısı ile beğenileri toplamayı başaran uygulama yıllardır dünyanın dört bir yanında kullanıldı.

HandBrake Özellikleri

Ücretsiz,

Hızlı ve pratik,

Kolay kullanım,

MP4, MKV, MPEG-4, H.264 vb gibi format çıktıları,

İngilizce dil desteği,

Windows, Linux ve Mac sürüm,

Desteklenen Çıktı Formatları: MP4(M4V), MKV, MPEG-4(ffmpeg), H.264(x264), Theora(libtheora), AAC, CoreAudio AAC, MP3, Vorbis. AC-3, DTS olarak biliniyor. Hızlı ve pratik yapısı ile hem Windows hem de Mac işletim sistemi üzerinde başarılı bir şekilde kullanılan uygulama, oldukça güvenli bir yapıya sahip. Video dosyalarının kalitesini düşürmeden çevirebilen uygulama, ülkemizde pek bilinmese de dünyanın farklı noktalarında çok kez indirildi ve kullanıldı.

Ayrıca programı kullanarak tüm diski değil bölümleri parça parça altyazılarıyla birlikte de çevirebilirsiniz. Kullandığınız disklerin kopya korumalı olmaması gerektiğini de belirtmem gerekli.

HandBrake İndir

Windows, Linux ve Mac işletim sistemine aship bilgisayarlar için ücretsiz olarak yayınlanan HandBrake uygulaması kitlesini artırmaya devam ediyor. Günümüzde resmi web sitesi üzerinden dağıtılmaya devam edilen başarılı yardımcı araç, son olarak 1.5.1 sürümü ile kullanılıyor. Günümüze kadar pek çok güncelleme alarak kalitesinden asla ödün vermeyen uygulama, sade tasarımı ve basit kullanımı ile kullanıcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Windows, Linux ve Mac bilgisayarlar için vazgeçilmez bir yardımcı araç olarak gösterilen HandBrake kullanıcı kitlesini artırmaya devam ediyor.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.