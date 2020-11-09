Dizüstü Bilgisayar Şarj Olmuyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Dizüstü Bilgisayar Şarj Olmuyor Sorunu ve Çözümü - Eğer laptopunuzu şarj aletine bağladığınızda bilgisayarınız buna yönelik hiçbir işaret göstermiyorsa, neler yapabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Sizler için hazırladığımız bu rehberde Laptop Şarj Olmuyor Sorunu üzerinde merak edilen detaylara değineceğiz.

Temel olarak baktığımızda ana sorunun arkasında yatan pek çok farklı sebep olabilir. Bunlardan bir kısmı birkaç ufak değişiklik ile kolay bir şekilde halledilebilir ancak bazıları için yetkili bir teknik servisten yardım almanız gerekecektir. Eğer hazırsanız, neler yapabileceğinize göz atalım.

Dizüstü Bilgisayar Şarj Olmuyorsa Neler Yapabilirsiniz?

Bu rehberde en ufağından en ayrıntılısına kadar pek çok farklı detaya değineceğiz.

Adım 1: Prizi Kontrol Edin

Kulağa aptalca geliyor olabilir ancak dizüstü bilgisayarınız aniden şarj almayı bıraktıysa prizi kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Öncelikle bilgisayarınızın şarj aletine sıkı bir şekilde bağlı olduğundan, şarj adaptörünün kablo ile sıkı bir şekilde olduğundan ve kablonun da prize sıkı bir şekilde takılı olduğundan emin olun.

Eğer her şey tamam ise ancak çözüm başarılı olmadıysa farklı bir prizi deneyin. Bu süreçte örneğin akıllı telefonunuzu bu prizde şarja takarak prizde sorun olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Sorun hala devam ediyorsa problemin yalnızca kullanıcı hatasına bağlı olmadığını belirlemiş olduk. Şimdi gerçek bir sorundan söz ediyoruz ve problemi anlamaya yönelik çeşitli yaklaşımlar izleyeceğiz.

Adım 2: Pili Kontrol Edin

Dizüstü bilgisayarınız çıkartılabilir bir pil ile birlikte geliyorsa, bataryayı cihazdan ayırın ve bilgisayarınızda yüklü kalan gücü boşaltmak için güç düğmesine on beş saniye boyunca basılı tutun. Ardından batarya çıkartılmış haldeyken güç kablosunu takın ve dizüstü bilgisayarınızı açın.

Eğer her şey sorunsuzca çalışıyorsa sorun bataryadan kaynaklı gibi gözüküyor. Şimdi bilgisayarınızı kapatın, bataryayı tekrar takın, bilgisayarınızı açın ve şarj olup olmadığını kontrol edin. Eğer cihazınız şarj olmuyorsa sorun batarya kaynaklıdır. Bu durumda bir yetkili servisten yardım alın.

Adım 3: Konnektörü Kontrol Edin

Yeni nesil dizüstü bilgisayarlar USB-C konnektörü ile birlikte geliyor. Bu sayede daha ince cihazlar mümkün hale geliyor ancak burada ufak bir sorun var. Huawei MateBook X Pro gibi çeşitli cihazlarda iki tane USB-C konnektörü yer alıyor. Ancak ufak bir sorun var.

Bu konnektörlerden birisi hem şarj etmek hem de veri aktarımı için kullanılabiliyor ancak birisi yalnızca veri aktarımı için kullanılabiliyor. Yani doğru konnektörü kullandığınızdan emin olun.

Adım 4: Adaptörü Kontrol Edin

Eğer dizüstü bilgisayarınıza yeni bir şarj adaptörü aldıysanız, belki de iyi bir tercih yapmamışsınızdır. Kullandığınız adaptör belki de bilgisayarınızın ihtiyaç duyduğu gücü sağlamakta yetersiz kalıyordur. Bu her tip şarj aleti için geçerlidir ancak USB-C cihazlarda daha yaygın bir sorundur.

Adım 5: Kabloyu Kontrol Edin

Bu noktada sorunun altında yatan problem adaptörle bilgisayarınızı birbirine bağlayan kablo olabilir. Kabloda herhangi bir bükülme, ezilme ya da kırılma olup olmadığını anlayabilmek adına elinizi üzerinde gezdirerek kontrol sağlayın. Varsa alternatif bir kablo ve hatta şarj aleti deneyin.

Eğer farklı bir kablo ya da şarj adaptörü ile sorun yaşamaya devam ediyorsanız, sorun muhtemelen bilgisayar bazındadır. Ancak eğer şarj adaptörü ya da kablo değiştirince sorun düzeliyorsa sorunun kaynağını bulmuş oldunuz. Eğer bu çözüm de işinize yaramadıysa yetkili teknik servisten destek alın.

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Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Buradaki adımlar işinize yaradı mı ve sorunun üstesinden gelmeyi başarabildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.