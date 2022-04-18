Tabletten daha ağır, masa üstünden daha güçsüz. Doğru cevabı verenlere kocaman bir alkış, cevap laptop! Böyle olumsuz bir yorumla girdiğime bakmayın, her ne kadar laptopların miadını doldurduğunu savunanlar olsa da uzun süre daha hayatlarımızın bir parçası olacak bu teknolojik ürünler için bir kaç öneride bulunmaya geldim. Hazırsanız başlayalım?

Yeni bir laptop aldığınızda, uygulayacağınız birkaç adımla cihazınızın ömrünü uzatıp performansını arttırabileceğinizi biliyor muydunuz?

Yeni Bir Dizüstü Bilgisayar Aldığınızda Yapmanız Gerekenler Neler?

İşletim Sistemini Güncelleyin

Bloatware Programlardan Kurtulun

Antivirüs Yazılımı Yükleyin

Cihazınızın Çalınma İhtimaline Karşı Program Yükleyin

Güç Ayarlarını İyileştirin

Otomatik Yedeklemeleri Ayarlayın

Isı Hasarını Minimuma Düşürün

Sistem Ayarlarını Özelleştirin

Favori Uygulamalarınızı Yükleyin

VPN Kullanmaya Başlayın

İşletim Sistemini Güncelleyin

Okuyunca basit ve saçma bir ayrıntıymış gibi geldiğini tahmin ediyorum. Ancak zamanlaması her zaman oldukça kötü olan güncellemelerin, otomatik olarak yüklenmesine izin vermeniz oldukça önemli. İnanın bu sinir bozucu durum, güvenliğiniz için ödeyeceğiniz küçük bir bedel. Windows işletim sistemi için otomatik güncellemeyi açtık peki ya Mac’ler ne yapacak diyorsanız da, cevabımız şöyle: 'Ertele>Ertele>bir kez daha Ertele' yapmayın! Güncellemelerin ertelenme süresinin artması, cihazınızın kötü niyetli yazılımlara karşı savunmasız hale gelmesine sebep oluyor, bu ayrıntıyı unutmayalım!

Eğer Linux kullanıyorsanız, sizin için güncellemeler güvenlikten daha çok kullanılabilirlik açısından önem taşımakta. Yazılım paketlerini yönetme ve güncelleme hakkında daha fazla bilgi edinip Linux çekirdeğini güncel tuttuğunuzdan emin olun.

Chrome OS’da ise, her şey perde arkasında ele alınır, kablosuz ağa bağlı olduğunuzda güncellemeler otomatik olarak denetlenir ve gerekli olanlar indirilir. Cihazınızı güncel tutmak için size kalan tek şeyse, yeniden başlatmak!

Bloatware Programlardan Kurtulun

Üreticinin cihazınıza otomatik olarak yüklediği, sizin belki de ömrünüz boyunca bir kez bile kullanmayacağınız programlardan kurtulmak, bilgisayarınızın hafızasında ciddi bir alan kazanmanızı sağlayacak. Özellikle Windows işletim sisteminin bu tip yazılımlarla dolu olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur. İşinize yaramayan ve boşuna yer kaplayan tüm programlardan kurtulun!

Mac, Linux ve Chrome OS sistemli bilgisayarlarda daha nadir karşılaşılan bloatware programları için cihazınızı satın alırken öğrenebilir, daha sonra işinize yaramayacağınıza emin olduklarınızı kaldırabilirsiniz.

Antivirüs Yazılımı Yükleyin

Şimdi bu kısımda editör biraz reklam yapacak çünkü malum hem doğru yolu buradan öğren hem de git programları başka sitelerden kur olmaz. Lisanslı ürünleri ücretsiz indirme konusunda Tamindir’den başka yeri tercih etmeniz beni biraz kırar. Bu sebeple, sizin için olayı en basite indirgeyip hemen aşağı cihazınıza uygun antivirüs programları listelerini bırakıyorum. Yorum ve değerlendirmeleri inceleyerek dilediğiniz uygulamayı seçebilirsiniz.

Avast Free Antivirus 2021 Avast Free Antivirus 2021, ücretsiz antivirüs programları arasında, sunduğu özelliklerle dikkatleri çeken kullanışlı bir programdır.

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AVG AntiVirus Free 2021 AVG AntiVirus Free, gelişmiş güvenlik seçenekleri ile bilgisayarınızı ve kişisel bilgilerinizi koruma altına alan güçlü ve ücretsiz bir antivirüs yazılımıdır. ⤓ İndir

Cihazınızın Çalınma İhtimaline Karşı Program Yükleyin

Tamam canım, biliyorum daha yeni aldınız bilgisayarınızı hemen kötü kötü şeyler düşünmeye bence de gerek yok. Ben, hani, ne olur ne olmaz diye...

Laptopunuzun çalınması ya da kaybolması durumunda, cihazınızı bulmanızı sağlayacak programlar eminim işinize çok yarayacaktır. Bu sebeple bilgisayarınızı alır almaz bu programlardan birini edinmeniz, deyim yerindeyse eşeğinizi sağlam kazığa bağlamanızı sağlar.

Güç Ayarlarını İyileştirin

Malum laptopların size sunduğu özgürlük, pili bitene kadar. Cihazınızı prize bağımlı olmadan kullanmak için birkaç küçük düzenlemeyle pil kullanım ayarlarını en iyi şekilde ayarlayabilirsiniz.

İlk olarak ekran ışığını doğru ayarlamak çok önemli. Komple kısıp kör de olmayın tabi ama bulunduğunuz ortama göre parlaklığı düşürmek cihazınızın pil ömrünü ciddi anlamda etkiliyor. Eğer Mac kullanıyorsanız bunun için ‘Enerji Tasarrufu’ modunu etkinleştirmeniz yeterli olacaktır.

Yine pek kullanmadığımız ancak doğru kullanımında ciddi etkileri olan özelliklerden ‘Uyku’ modunu kullanmanızı öneririm. İnternette işinizin olmadığı anlarda da ‘Uçak’ modunu kullanmanız cihazınızın pil ömrüne ömür katacak bir diğer alternatif olarak sıralanabilir.

Son olarak, biliyorum zor ama Chrome’u kullanmaktan vazgeçmek de bilgisayarınızın şarjsız kullanma süresini ciddi anlamda arttıran bir başka alternatif. Kullanışlılığı ve her şeyden önemlisi el alışkanlığı sebebiyle ilk etapta bilgisayara yüklediğimiz uygulamalardan olan bu tarayıcı, pili harcamıyor resmen yiyor bitiriyor. Alternatif olarak önerebileceğimiz bateri kullanımı açısından en avantajlı tarayıcı ise Opera.

Opera Opera, kullanıcılarına hızlı ve farklı bir internet deneyimini gelişmiş özelliklerle sunmayı hedefleyen popüler internet tarayıcısıdır.



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Otomatik Yedeklemeleri Ayarlayın

Şimdi diyeceksiniz, 'Sen de gamlı baykuş gibi oldun.' Ama sevgili okuyucular dost acı söyler, Tamindir olarak sizlere her ihtimali hatırlatmayı görev biliyoruz. Bu sebeple, cihazınızın bozulma ya da çalınma ihtimaline karşı tüm verilerinizi yedeklemenizi hatırlatmak da fayda görüyoruz. Olmaz da olur ya...

Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerinin sahip olduğu çeşitli yerel yedekleme sistemlerini kullanabileceğiniz gibi, verilerinize internetin olduğu her yerden ve her cihazdan ulaşmanızı sağlayan çok sayıda bulut sistemini de kullanabilirsiniz.

One Drive ve Google Drive başta olmak üzere diğer tüm bulut sistemlerini sitemizden inceleyebilir, ücretsiz deneyimleyebilirsiniz.

Google Drive Masaüstü için Google Drive uygulaması ile Windows PC'nizdeki dosyaları, belgeleri, fotoğrafları kolayca yedekleyebilirsiniz.







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Isı Hasarını Minimuma Düşürün

Unutmayın ki dizüstü bilgisayarlar hem masaüstü bilgisayarlardan hem de tabletlerden daha fazla ısıya duyarlıdır. Üstelik masaüstünün kasasında iyi bir havalandırma için yeterli yer bulunur ve tabletlerinizi tozdan korumak için endişelenmeniz gerekmez. Oysa laptoplarınız için durum çok farklı. Cihazınızı hem ısıdan hem de tozlanmadan korumak için daha dikkatli olmalısınız. Aşırı sıcaklığın performans düşüklüğüne sebep olduğunu unutmayın!

Bunun için öncelikle dizüstü bilgisayarınızı, halıda, battaniye üzerinde, kanepede hatta kucağınızda kullanmayı bırakın. Cihazınızın, toz alımını en aza indirgemek için daima sert ve düz bir yüzeye yerleştirin. Hava akışını artırmak için bir dizüstü bilgisayar soğutucusu satın almanız da oldukça önemli bir detay. Bunun için para harcamak istemiyorsanız da internetten çok sayıda ‘Kendin Yap’ (DIY) soğutucu örneği bulabilir, kendi soğutucunuzu kendiniz tasarlayabilirsiniz.

Yine bir başka seçenek ise bilgisayarınıza indireceğiniz sıcaklık monitörü uygulamaları sayesinde cihazınızın ısısını takip edebilir, gerektiğinde kullandığınız uygulamaları kapatarak laptopun soğumasını bekleyebilirsiniz.

Sistem Ayarlarını Özelleştirin

Kullandığınız işletim sistemi fark etmeksizin, cihazınızı kişiselleştirmek size daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayacaktır. Masaüstü resminden ekran koruyucuya kadar kendiniz seçin ve bilgisayarınızı kendi zevkinize göre tasarlayın.

Favori Uygulamalarınızı Yükleyin

Artık bilgisayarınız temiz ve hazır durumda, ihtiyacınızın olacağını düşündüğünüz tüm uygulamaları indirmenin zamanı geldi.

VPN Kullanmaya Başlayın

Sandığımızın aksine VPN sadece yasaklı sitelere girmek için kullanılması gereken bir uygulama değildir. Bağlantınızı şifreleyen VPN uygulamaları, gizlice izlenmenizi engeller ve dahası. Ve dahasını merak edenler için ‘VPN kullanmanız için 10 neden’ yazımızı okumalarını tavsiye olarak buraya bırakıyorum.

VPN Kullanmanız için 10 Neden LİSTELER VPN uygulamaları, gizlilik konusuna önem veren kullanıcıların vazgeçilmez araçları diyebilirim. Oldukça kolay kullanıma sahip olan bu uygulamalar, hayatınızı kolaylaştıracak avantajlar da sunuyor.

Pek tabi VPN programları da ücreti arttıkça kalitesi artan uygulamalar. Bu sebeple kendi ihtiyaç durumunuza göre en uygun programı seçmeniz için listeleri aşağıya bırakıyorum.

Tüm bunlar dışında bilgisayar ve işletim sistemleriniz için yararlı olabileceğinizi düşündüğüm bir kaç yazıyı da aşağı bırakıyorum. Aklınıza takılan diğer konular için yorumlara yazmaktan çekinmeyiniz.