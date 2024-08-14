DJI Neo Drone Özellikleri ve Fiyatı

DJI yeni bir drone modeli ile gündeme geliyor. DJI Neo adı verilen bu model havada kalma süresi ve yüksek kapasitedeki bataryası ile dikkat çekiyor. Çok yakında resmi tanıtımı yapılması planlanan ürün video çekimi konusunda oldukça başarılı.

Aynı zamanda hafif ve kompakt tasarımı da ürün ile ilgili öne çıkan detaylar arasında sıralanıyor. Bu içerikte DJI Neo modelinin sahip olduğu teknik özellikleri, fiyatını ve çıkış tarihine ilişkin ayrıntıları ele alıyoruz. İşte, DJI Neo drone ile ilgili bilmeniz gerekenler!

DJI Neo Drone Özellikleri

1.435 mAh kapasitesinde bataryaya ev sahipliği yapan model 4K video çekebilme yeteneğine sahip. Ayrıca son derece kompakt bir tasarımı var. Toplam ağırlığı 135 gram olan üründe gimball sistemi kullanılıyor olacak.

Neo Drone’un tek sunulacak. Paket içinde şarj cihazı, ilave piller ve omuz çantası gibi aksesuarlara yer verilecek.

Drone’un tasarımına ilişkin detayları incelediğimizde cihazın avuç iine sığacak kadar küçük bir boyuta sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca pervanelerin ön kısmında da koruma panellerine yer verilmiş.

Cihazın üstünde bir adet basılabilir tuş bulunuyor. Bu tuş sayesinde uçuş modlarında değişiklik yapılabiliyor. DJI Neo’nun bu özelliği, HoverAir X1 modeline benzetilmiş.

DJI Neo için farklı kontrolcü seçeneklerine de yer verilmiş. AI Konu takibi adı verilen bir özellik sayesinde uçan selfie çekimi yapabiliyor.

DJI Neo Drone Fiyatı

DJI Neo adlı drone’un dahil olduğu DJI Neo Fly More Combo için paylaşılmış bir fiyat bilgisi mevcut. Bu bilgiye göre komple paketin satış fiyatının 329 dolar civarında olacağı düşünülüyor.

Paket içinde bulunan ek aksesuarları göz önünde bulundurduğumuzda cihazın tek başına satış fiyatının 329 dolar’ın altında olması bekleniyor.

DJI Neo Drone Çıkış Tarihi

DJI’ın en hafif drone’u olarak lanse edilen modelin resmi tanıtımı henüz gerçekleşmedi. 20 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak olan lansmanda ürünle ilgili detayların açıklanması bekleniyor.

Siz bu drone hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce hangi marka ve modellerde drone kullanmıştınız? Deneyimleriniz ve drone seçimine ilişkin önerileriniz neler? Yorumlarda düşüncelerini bizimle paylaşmayı unutmayın.