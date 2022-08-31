Uygun Fiyatlı Drone Önerileri - 2022

Günümüzde en ilgi çeken teknolojilerden biri olan yeni nesil hava araçların dronelar, şu an milyonlarca insan tarafından farklı amaçlarla kullanılıyor. Fakat kurun da artışıyla birlikte drone fiyatları ulaşılamaz duruma gelmiş durumda. Merak etmeyin, sizin için uygun fiyatlı drone önerileri listesi hazırladık. İşte 2022 yılında alınması gereken en iyi dronelar...

Uygun Fiyatlı Drone Modelleri

Piyasada birbirinden farklı drone modelleri bulunuyor. Bu ürünler genellikle kullanım amaçlarına, yeteneklerine ve fiyatlarına göre birbiriyle farklılık gösteriyor. Peki 2022 yılında en iyi drone hangisi?

AEE Sparrow

Kameralı drone fiyatları son yıllarda büyük artış gösteriyor. Tüm bunlara rağmen fiyatını ve kalitesini korumayı başaran AEE Sparrow, diğerlerine kıyasla öne çıkıyor. Full HD 60 FPS video çekme özelliğine sahip kamerasıyla 360 dönebilen AEE Sparrow, ekstrem sporlarla uğraşanlar için en iyi seçeneklerden biri. Hafif olması sebebiyle havalanma ve dönüş kabiliyetleri de çok yüksek. 2022 en iyi dronelar listelerinde sürekli üst sıralarda görebildiğimiz AEE Sparrow'un en büyük dezavantajı ise kısa uçuş süresi. AEE Sparrow şu an 600 TL'ye satılıyor.

Corby Zoom Voyager

Biraz daha profesyonellik arayanların tercihlerinden biri olabilecek olan Corby Zoom Voyager, şık tasarımı ve uzun menziliyle öne çıkıyor. 720p kameraya sahip olan drone, yüksek kalitede malzemeden oluşuyor. Corby Zoom Voyager, 14 dakika boyunca havada kalabilmesi sayesinde diğer dronelara kıyasla büyük avantaj sağlıyor. Drone fiyatları son günlerde bu kadar fazla yükselmişken yüksek prodüksiyonlu çekimleri dahi karşılama imkanına sahip bu cihazı kesinlikle denemelisiniz. 80 metre menzile sahip olan Corby Zoom Voyager'ın fiyatı ise 568 TL.

DJI Mavic 2 Pro

Uygun fiyatlı drone önerileri listemizde sıra geldi en çok tanınan markalardan birine. DJI tarafından üretilen Mavic 2 Pro, hem profesyoneller hem de standart kullanıcı için birçok imkana olanak sağlıyor. Özellikle daha yaratıcı çekimlerde kullanılan DJI Mavic 2 Pro, nispeten diğer dronelara kıyasla daha ağır olması sebebiyle rüzgarlı havalarda dahi konumunu koruyabiliyor. Tam şarj işe 31 dakikadan fazla bir süre boyunca havada kalabilen DJI Mavic Pro 2, 20 megapiksellik yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahip. Ayrıca hızı da saatte 72 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Dji drone fiyatları düşünüldüğünde nispeten daha uygun sayılabilecek olan DJI Mavic 2 Pro'nun fiyatı ise 28,500 TL.

Xiaomi Mi Drone

Son yıllarda Xiaomi'nin çeşitli teknoloji sektörlerinde boy göstermesinin bir ürünü olarak görülebilecke Xiaomi Mi Drone; basit tasarımı, yüksek çözünürlüklü dahili kamerası ve ufak boyutlarıyla öne çııkıyor. İrtifa tutma özelliği sayesinde iç ortamlarda dahi temiz bir uçuş imkanı sağlayan drone, 88 gramlık ağırlığı sayesinde keskin dönüşleri gayet başarılı bir şekilde yerine getirebiliyor. 360 derece yuvarlanma özelliğine de sahip olan Xiaomi Mi Drone, drone hobisine yeni başlayanlar için en iyi tercihlerden biri olabilir. 2022 yılı drone önerileri listemizde dördüncü sırada yer alan Xiaomi Mi Drone'un fiyatı ise 6800 TL.

DJI Mavic Mini Fly Drone

DJI markasının dronelarından bir diğeri olan Mavic Mini Fly Drone, sahip olduğu 2.7 K kamera çözünürlüğü, uzun menzil ve uçuş süresi, küçük boyutları sayesinde drone hobisine başlayan kişiler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Kısa bir şarj süresinde dahi 30 dakika boyunca havada kalabilen bu drone, aynı zamanda katlanabilir ve kompakt bir tasarıma sahip. DJI Fly uygulaması üzerinden kullanılabilen cihazda bulunan CineSmooth modu sayesinde çok daha pürüzsüz ve sinematik görüntüler ellde edilebiliyor. İki kilometreye kadar olan menzili ise cihazı istediğiniz şekillerde kullanabilmenizi sağlıyor. Benzerlerine kıyasla biraz daha pahalı bir ürün olsa da kalite anlamında neredeyse hiçbir kullanıcıyı üzmeyen Mavic Mini Fly Drone'un fiyatı ise 9400 TL.

Aden E58 Pro

Ucuz drone önerileri listemizde yer alan Aden E58 Pro, WiFi üzerinden kontrol edilebiliyor. 4K çekime imkan tanıyan cihaz, beni takip özelliği sayesinde ekstrem sporlarla uğraşan içerik üreticileri için en iyi seçeneklerden biri. Başsız mod ve eve dönüş gibi fonksiyonlara da sahip olan Aden E58 Pro, tek tuş ile indirilip kaldırılabiliyor. Ne yazık ki cihazda engel sensörü bulunmuyor, o sebeple kullanırken dikkatli olmak gerekiyor. Hem yeni hem de deneyimli kullanıcılar tarafından rahatlıkla kullanılabilen Aden E58 Pro'nun fiyatı ise 3400 TL.

Fimi X8 Se

Uygun fiyatlı drone önerileri içeriğimizde son sırada yer alan Fimi X8, yüksek hızı ve uzun uçuş süresiyle profesyonel drone kullanıcılarının vazgeçilmezlerinden biri. Tam şarj ile 35 dakika boyunca havada kalabilen, 4K HDR video çekimi sayesinde profesyonel çekimler için biçilmiş kaftan. Saatte 65 km hıza ulaşabilen Fimi X8, bu yönüyle çoğu drone arasından sıyrılıyor. 8 kilometreye kadar uzanan menzili ise uzun süreli çekimler için büyük avantaj sağlıyor. Fakat ağır olması sebebiyle manevralarda zayıf kalabiliyor. Bu sebeple cihaza alışmak için belli bir süre gerekiyor. 12 MP kameraya sahip olan Fimi X8 Se'nin fiyatı ise 8500 TL.