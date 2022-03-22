OpenOffice açık kaynak kodlu, ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir Office yazılımıdır

Can Erdil Şentürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

OpenOffice.org açık kaynağın hem bir ürünü hemde bir projesi olarak göze çarpan ücretsiz bir ofis program paketi dağıtımı. İçerisinde bulundurduğu yazı işlemcisi, tablolama programı, tanıtım yöneticisi ve çizim yazılımı ile tam bir çözüm paketi olan OpenOffice basit arayüzü ve diğer profesyonel ofis yazılımlarına paralel gelişmiş özellikleri ile bilgisayar kullanıcıları için önemli bir değer olarak gelişimine devam ediyor.

OpenOffice.org'un eklentiler için desteği OpenOffice.org 3 ile gelmeye devam ediyor. Impress sunucu konsolu, iş analitiği desteği, PDF içe aktarma, doğal PDF belgeleri oluşturma ve ek dilleri desteklemek amacıyla oluşturulan yeni yol farklı geliştiriciler tarafından özellik eklemek amacıyla kullanılabilir durumda.

OpenOffice içerisinde bulunan programlar ve özellikleri ise şöyle;

Writer: Uyumlu kelime işlemci

OpenOffice.org Writer, modern bir kelime işlemci yazılımından beklediğiniz tüm özelliklere sahiptir. İster hatırlamak istediğiniz olayları yazmak için kullanın, isterseniz içinde resim, şema, dizin olan bir kitap yazın, Writer sayesinde tüm bu işlemlerin kolayca, hızlı bir şekilde tamamlandığını göreceksiniz.

OpenOffice.org Writer sihirbazlarıyla mektup, faks ve ajandaları dakikalar içinde tasarlarken, bir yandan da birlikte gelen şablonlar ile kendi dokümanlarınızı tasarlayabilirsiniz. Sayfa ve yazı stillerinin alışık olduğunuz gibi kolayca tasarlanması sayesinde sadece işinize konsantre olabilir, üretkenliğinizi artırabilirsiniz.

OpenOffice Özellikleri

Writer, Microsoft Word uyumludur. Size gönderilen Word belgelerini açabilir, Writer ile tekrar aynı biçimde kaydedebilirsiniz. Writer, sıfırdan hazırladığınız belgeleri Word biçiminde kaydedebilir.

Yazım sırasında Türkçe imla denetimi yaptırabilir, otomatik düzeltme sayesinde hataları en aza indirebilirsiniz.

Hazırladığınız belgeleri tek tıklama ile PDF ya da HTML'e çevirebilirsiniz.

Otomatik Tamamlama (AutoComplete) özelliği sayesinde, yazılması gereken uzun kelimelere gereksiz zaman harcamazsınız.

Karmaşık belgelere çalışırken İçindekiler (Table of Contents) ve İndis (Index) bölümlerini çıkartarak istediğiniz bilgiye daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz

Hazırladığınız belgeleri e-posta yardımıyla tek tıklama ile gönderebilirsiniz.

Geleneksel ofise ek olarak, web için wiki belgelerini düzenleme özelliği.

Düzenleme esnasında birden çok sayfa göstermeye olanak tanıyan yakınlaştırmalı kaydırma çubuğu.

OpenOffice.org'un yeni doküman biçimi OpenDocument'tir. Bu standart, XML tabanlı ve açık doküman biçimi sayesinde sadece Writer'a bağımlı kalmaz, herhangi bir OpenDocument uyumlu yazılım sayesinde verilere erişim yapılabilir.

Türkiye'de Writer kullanan onbinlerce işletmede olduğu gibi, siz de bu açık yazılımı deneyin. OpenOffice.org sayesinde lisans ücreti ödemeden, serbestçe, özgürce bilişim teknolojilerinden faydalanmanın tadını çıkartın.

Calc: Yetenekli hesap tablosu

Calc, her zaman elinizin altında olabilecek bir hesap tablosudur. Eğer yeni başlıyorsanız, OpenOffice.org Calc'ın kolay kullanım ortamını ve sıcak arayüzünü çok seveceksiniz. Profesyonel bir veri işleyenseniz, Calc yardımıyla gelişmiş fonksiyonlara ulaşabilecek, verileri kolayca düzenleyebileceksiniz.

Calc'ın gelişmiş DataPilot teknolojisi, veritabanlarından ham veriyi alır, özetler ve anlamlı bilgiler haline getirebilir.

Doğal dil formülleri, kelimeler kullanarak kolayca formül hazırlamanıza imkan verir (örn. ciro - kar gibi).

Akıllı Toplama Düğmesi, içeriğe uygun olarak toplama fonksiyonu ya da alt toplam fonksiyonunu otomatik olarak yerleştirebilir.

Sihirbazlar, gelişmiş hesap tablosu fonksiyonları arasından kolayca seçim yapmanıza olanak sağlar. Senaryo yöneticisi (Scenario Manager), özellikle istatistik alanında çalışanlara yönelik olarak "what if..." analizi yapabilir.

OpenOffice.org Calc ile hazırladığınız hesap tablolarını,

XML uyumlu OpenDocument biçiminde kaydedebilir,

Microsoft Excel biçiminde kaydederek elinde Microsoft Excel olan arkadaşlarınıza gönderebilir,

biçiminde kaydederek elinde Microsoft Excel olan arkadaşlarınıza gönderebilir, Sadece sonuçları görmek için PDF biçiminde kaydedebilirsiniz.

biçiminde kaydedebilirsiniz. Tablo başına 1024'e kadar sütun desteği.

Yeni ve güçlü eşitlik hesaplayıcı.

Birden çok kullanıcı için işbirliği özelliği

Impress: Sunumlarınız göz kamaştırsın

OpenOffice.org Impress, etkin çokluortam sunumları hazırlamak için çok kullanışlı bir yazılımdır. Sunumları tasarlarken 2 boyutlu ve 3 boyutlu resimlerden, simgelerden, özel efektlerden, canlandırmalardan ve çizim nesnelerinden faydalanabilirsiniz.

Sunumlarınızı hazırlarken, sunum yapacağınız kesimin ihtiyaçlarına göre çok farklı görünüm seçeneklerinden faydalanmak da mümkündür: Çizim, Taslak, Slayt, Notlar vb ..

OpenOffice.org Impress, sunumunuzu kolayca tasarlamak için çizim ve diyagram araçları içerir. Bu sayede bir kaç dakika içinde kolayca önceden kurguladığınız çizimleri ekrana aktarabilirsiniz.

Impress yardımıyla sunumlarınızı Microsoft Powerpoint biçiminde kaydedebilir, bu dosyalarınızı Powerpoint bulunan makinelere taşıyıp sunumunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz, yeni XML tabanlı OpenDocument açık standardını seçerek hep özgür kalırsınız.

OpenOffice.org Impress yardımıyla tek tıklama ile oluşturduğunuz slaytları Flash biçimine getirip Internetten yayınlamak da mümkündür. Bu özellik OpenOffice.org ile birlikte gelir ve herhangi bir üçüncü parti yazılım satın almayı gerektirmez.

Draw: İçinizdeki çizim yeteneğini keşfedin

Draw, küçük karalamalardan büyük grafikler ve şemalara kadar tüm çizim ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz bir çizim programıdır.

Tüm grafik stillerinizi tek tık ile yönetebilmek için Biçemler ve Biçimlendirme'yi kullanabilirsiniz. Nesneleri düzenleyebilir, iki veya üç boyutlu olarak döndürebilirsiniz. 3B (3D) kontrolcüsü sizin için küreler, küpler,halkalar, vb. nesneleri oluşturacaktır.

Draw ile nesneleri yönetebilirsiniz. Onları gruplayıp, gruptan ayırıp, tekrargruplayabilir ve gruplanmış hallerini dahi düzenleyebilirsiniz. Karmaşık gösterim (sophisticated rendering) özelliğisizin seçeceğiniz dokular, ışık efektleri, transparanlıklar ve perspektif özellikleri fotoğraf kalitesinde resimler yaratmanızı sağlayacaktır.

Akıllı birleştiriciler (smart connectors) sayesinde akış şemaları, organizasyon şemaları ve ağ şemaları hazırlamak çok kolaylaşıyor. Birleştiriciler tarafından kullanılacak kendi 'yapıştırıcı noktalarınızı' (glue points) tanımlayabilirsiniz. Boyut satırları (dimension lines) doğrusal boyutları çizim sırasında otomatik olarak hesaplar ve gösterir.

Küçük resimler (clipart) için resim Galeri'sini (Gallery) kullanabilir ve yeni resimler oluşturarak Galeri'ye ekleyebilirsiniz. Grafiklerinizi ofis belgeleri için yeni uluslararası standart olarak kabul edilen OpenDocument biçiminde kaydedebilirsiniz. Bu XML tabanlı biçim yalnızca OpenOffice.org'a bağımlı kalmazını değil, bu biçimi destekleyen tüm yazılımlar ile çalışabilmenizi sağlar.

Tüm yaygın kullanılan grafik biçimlerinden (BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, WMF, vb.) herhangi birinden grafikleri aktarabilirsiniz. Draw'un Flash (.swf) dosyaları üretebilmesi yeteneğini kullanabilirsiniz!

Base: Veritabanı yönetmenin yeni adı

OpenOffice.org'un yeni 2. sürümü ile birlikte gelen Base, OpenOffice.org içindeki bilgilerin büyük bir hız, verim ve şeffaflıkla veritabanına aktarılmasına izin verir. Base yardımıyla tablo, form, sorgu ve raporlar oluşturup düzenleyebilirsiniz. Bu işlemleri ister kendi veritabanınızla, ister OpenOffice.org Base ile birlikte gelen HSQL veritabanı motoruyla yapmak mümkündür.

OpenOffice.org Base, başlangıç, orta ve ileri seviye veritabanı kullanıcıları için sunduğu sihirbaz, tasarım görünümü ve SQL görünümü gibi seçeneklerle oldukça esnek bir yapı sunmaktadır.

OpenOffice.org Base ile artık veritabanı yönetimi çok kolaylaştı. Gelin, OpenOffice.org Base ile neler yapabileceğimizi görelim.

Verilerinizi Yönetin

OpenOffice.org Base yardımıyla,

Verilerinizi depolayabileceğiniz yeni tablolar yaratabilir ve bunları düzenleyebilirsiniz,

Veri erişimini hızlandırmak için tablo indisini düzenleyebilirsiniz,

Tabloya yeni kayıt ekleyebilir, mevcut kayıtları düzenleyebilir ya da silebilirsiniz,

Verilerinizi göz alıcı raporlar halinde sunmak için Rapor Sihirbazından faydalanabilirsiniz,

Hızlı veritabanı uygulamaları oluşturmak için Form Sihirbazını kullanabilirsiniz.

Verilerinizi Kullanın

OpenOffice.org Base yardımıyla, verilerinizi sadece görüntülemekle kalmaz, aynı zamanda üzerinde işlemler de yapabilirsiniz.

Basit (tek sütunlu) ya da karmaşık (çok sütunlu) sıralama yapabilirsiniz,

Basit (tek tıklama) ya da karmaşık (mantıksal sorgulama) yardımıyla verilerin alt kümelerini görüntüleyebilirsiniz

Güçlü sorgulama yöntemleri ile verileri özet ya da çoklu tablo görünümü şeklinde sunabilirsiniz,

Rapor Sihirbazı yardımıyla raporları pek çok farklı biçimlerde üretebilirsiniz.

Diğer teknik bilgiler

OpenOffice.org Base veritabanı, HSQL veritabanı yöneticisinin tam sürümünü içerir. Bu veritabanı, verileri ve XML dosyaları tutmak için kullanılır. Aynı zamanda basit veritabanı işlemleri için dBASE dosyalarına erişebilir.

Daha gelişmiş talepler için, OpenOffice.org Base programı Adabas D, ADO, Microsoft Access, MySQL gibi veritabanlarını destekler ve bu veritabanlarıyla bağlantı kurabilir. İsterseniz, endüstri standardı ODBC ve JDBC sürücüleri üzerinden de bağlantı yapılabilir. Base, ayrıca, LDAP uyumlu adres defterleriyle çalışabilir ve Microsoft Outlook, Microsoft Windows ve Mozilla gibi temel yapıları destekler.

Math: Matematiksel formüller için yardımcınız

Math, matematiksel denklemlerle çalışanlar için tasarlanmış bir yazılımdır. İster Writer belgeleri içinde kullanılabilen formüller üretebilir, isterseniz ürettiğiniz formülleri diğer OpenOffice.org yazılımlarıyla birlikte (Calc, Impress vb) kullanabilirsiniz.

Bir formülü Math yardımıyla bir kaç şekilde girebilirsiniz.

Denklem düzenleyici içinde formülü tanımlayarak

Denklem editörü üzerine sağ tıklayıp içerik menüsünden karşılık gelen sembolü seçerek

Seçim araç çubuğundan (Selection toolbox) uygun bir sembolü seçerek

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.