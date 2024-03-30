Dodge Challenger (Charger) Özellikleri ve Fiyatı

Geçtiğimiz yıllarda Challenger isimli modeli ile adını sık duymaya başladığımız Dodge’un bu aracı zamanında Mustang ve Camaro’ya rakip olarak gösterilmişti. 2023 yılının sonlarına doğru üretimi sonlandırılan araç dönemin en çok satan kaslı otomobillerinden birisiydi.

Şimdi ise Dodge, ‘Charger Daytona SRT EV’ isimli yeni otomobili ile gündeme bomba gibi düştü. Bu aracın en çok konuşulan özelliği ise egzoz sesi! Ayrıca şık tasarımı ve gelişmiş teknolojisiyle de dikkat çekiyor.

Bu yazımızda Dodge Charger Daytona SRT EV isimli aracın özelliklerini size aktarıyoruz. İşte, detaylar!

Dodge Charger Daytona SRT EV Özellikleri

‘American Muscle Car’ olarak nitelendirilen bu araç elektrikli bir motora sahip ancak şimdiye kadar görmüş olduğumuz elektrikli otomobillerden çok daha farklı. Spor otomobil sevenlerin ilgisini çekecek bir araç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Özellikle egzoz sesini seviyorsanız bu araçta kullanılan ‘Fratzonic Chambered Exhaust’ adlı egzoz sistemi sizi büyük ölçüde cezbedecektir. Şu an için konsept tasarımı tanıtılan aracın egzoz gürültüsü markanın kendisine ait Hellcat adlı modeli ile benzerlik gösteriyor.

Tıpkı Hellcat gibi Charger Daytona’nın da 126 dB civarında bir egzoz gürültüsü sunacağı belirtiliyor. Tanıtılan konsept görsellerini incelediğimizde aracın üç kapılı ve spor bir görünüme sahip olduğunu görüyoruz.

Ön tamponda R-Wing adlı özel bir kanat tasarımı kullanılmış. Kaputun hemen altında dikdörtgen bir çerçeve şeklindeki LED ışık bantı dikkat çekiyor. Ön farlar bu bantın içine gömülü olarak tasarlanmış. Havalandırma ızgaraları ise bu bandın biraz daha aşağısında, yere yakın bir alana konumlandırılmış.

Aracın tasarımında yatay çizgiler hakimken ön tampondaki ardışık dikey ızgaralar dengeleyici bir kontrast oluşturuyor. Otomobilin arka tasarımında da bütünlük sürdürülmüş. Stop lambaları da tıpkı ön farlar gibi geniş bir dikdörtgen LED şerit formunda aracın arka yüzeyi boyunca uzanıyor.

Yandan baktığımızda arkaya doğru alçalan tavan formu, kapıya gömülü olan kapı kolları ve karakteristik jantları ile Daytona SRT EV’nin dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Çamurluk dizaynında ise Banshee logosu gözümüze çarpıyor. Banshee’nin markanın kendi elektrikli ünitesine verdiği isim olduğunu bu noktada hatırlatmış olalım.

İç tasarımda üç kollu bir direksiyon bizi karşılıyor. Mavi dikişler ve kırmızı parlak detaylarla modern bir görünüm kazanan direksiyonun üstünde dokunmatik kontrol tuşları bulunuyor. Ön konsolda 16 inç boyutunda geniş bir multimedya ekranı ve direksiyonun arkasında bir adet 12,3 inçlik dijital gösterge ekranının bulunduğunu görüyoruz.

Ek olarak 8 inçlik sanal gösterge panelinin bulunacağı belirtilmiş. Aracın içinde de kapıların kol dayama kısımlarının üstünden başlayıp ön konsolu da çevreleyecek şekilde uzanan kırmızı LED bant dikkat çekiyor.

Vites kolu özel bir tasarıma sahip ancak henüz detaylar açıklanmadığı için tam olarak nasıl özelliklere sahip olduğunu bilemiyoruz. Aracın teknik özelliklerine ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı ancak varsayımlara göre 800 V’luk bir motor gücü sunması bekleniyor.

eRupt şanzıman sisteminin kullanılacağı araçta vites geçişleri sıradan otomobillerden çok daha farklı olacak.

Dodge Charger Daytona SRT EV Fiyatı

Araç henüz konsept aşamasında olduğu için yukarıda belirttiğimiz detayların bile üretim aşamasında değişikliğe uğrayabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hal böyle olunca fiyatla ilgili net bir veri paylaşmak şu an için mümkün değil.

Çıkış tarihiyle ilgili de benzer durum söz konusu ancak aracın tam elektrikli versiyonunun 2024 yılının yaz aylarında görücüye çıkması bekleniyor diyebiliriz. Gazlı model için ise 2025 yılı işaret ediliyor. Gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.

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