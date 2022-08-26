Dolby Atmos Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Çalışır?

Daha gerçekçi bir ses deneyimi sağlayan Dolby Atmos nedir gibi sorularınız varsa doğru yere geldiniz. Sinema ve müzik ile iç içe bir hayat yaşayan kişiler, son günlerde bu ses teknolojisinin isminin çok sık yinelendiğini fark etmiştir.

Bu teknolojinin bu kadar çok konuşulması elbette ki beraberinde birtakım soru işaretlerini getiriyor. Müzik dinlerken, film izlerken, oyun oynarken sesin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuzdur. Bazen gerçeklikten kopmak ve kurgusal bir dünyanın içine dahil olmak isteyebilirsiniz.

Size bunu mümkün hâle getiren bir teknoloji olduğunu söyleselerdi muhtemelen bütün dikkatiniz o teknolojinin üzerine yoğunlaşırdı. Dolby Atmos, gerçek dünyayı bırakıp sizi sanal bir dünyanın içine yerleştirmese de en azından bunu yapmış gibi hissetmenizi sağlıyor. Bu makalede ise bunu nasıl yaptığını öğreneceksiniz.

Dolby Atmos Nedir?

Atmos, ilk olarak 2012 yılında geliştirilen, izleyicinin çevresinde 3 boyutlu bir alan yaratan bir ses teknolojisidir. Sesin kulağa geliş yönlerini gerçekçi bir şekilde değiştirerek insan kulağının sesi algılama biçimini taklit eder.

Sinema salonunda alınan 360 derecelik ses deneyimini kişinin odasında da aynı şekilde almasına imkânı tanır. İlk olarak Disney'in Cesur (Brave) adlı filminin gösterimi için sinema salonlarında kullanıldı. Daha sonra yavaş yavaş evlere girdi.

Bu teknoloji için sinema salonlarında sayısız hoparlör kullanılabilir ama açık konuşmak gerekirse oda ne kadar büyük olursa olsun, evde bu kadar hoparlöre sahip olmak pek mümkün değildir. Daha çok ev için uygun Atmos ses sistemi de satın alıp kurabilirsiniz. Bu, gerçekçi bir 3 boyutlu ses alanı yaratmanıza yardımcı olacaktır.

Atmos ses teknolojisinden en iyi deneyimi elde etmek için sinema salonları bu konuda en uygun seçenektir fakat bu salonlar çok yaygın olmadığı için eve Atmos ses sistemi kurmak iyi bir fikir olabilir. Bu yatırım özellikle sese çok öne verenlere oldukça büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Bu ses teknolojisinin elbette ki sadece sinema salonları ya da ev ile sınırlı bir şekilde kullanılması gerekmiyor. Tablet, akıllı telefon gibi mobil cihazlarda da kullanılabilir.

Dolby Atmos Hangi Cihazlarla Uyumlu Çalışır?

Apple TV

Samsung 4K TV

Xbox One

Dolby Atmos Hangi Oyunlarla Uyumlu Çalışır?

Shadow of the Tomb Raider

Gears of War 4

Resident Evil Village

No Man's Sky

Battlefield 2042

Halo Infinite

Forza Horizon 5

Call of Duty: Vanguard

Microsoft Flight Simulator

Gears 5

Back 4 Blood

Far Cry 6

Cyberpunk 2077

Watch Dogs: Legion

Call of Duty: Warzone

Tom Clancy's The Division 2

Tabii ki Dolby Atmos'un uyumlu olduğu oyunlar bunlarla sınırlı değil. Bunların haricinde daha birçok oyunla uyumlu ve uyumlu olduğu oyun sayısı da artmaya devam ediyor.

Dolby Atmos Hangi Film / Dizi ile Uyumludur?

Jessica Jones

Blade Runner 2049

Mad Max

Lost in Space

Alita: Battle Angel

Bird Box

Dolby Atmos ile Uyumlu Platformlar Neler?

Disney Plus

Netflix

Yalnız yukarıda sıraladığımız cihaz ve platformlardaki tüm içerikler Atmos ile uyumlu şekilde çalışmaz. Platform ve cihazlardaki içerikler ve donanım Atmos ile uyumlu olmalıdır. Uyumlu olduğu takdirde 3 boyutlu ses deneyimi elde edilebilir.

Dolby Atmos Ne İşe Yarar?

Dolby Atmos, ses ögelerini üç boyutlu bir alana yerleştirir ve onlar hareket ettikçe sesin geliş yönü de değişir. Örneğin bir araba sesini ele alalım. Araba, karakterin arkasında kalıyor. Araba çalıştığında ses de bize arkadan geliyor. Daha sonra araba hareket ederek karakterin önüne geliyor.

Bütün bunlar yaşanırken sesin geliş yönü arabanın konumu ile aynı şekilde değişiyor. Bu da sesin dinleyiciye daha doğal bir şekilde gelmesini sağlıyor. Örneğin bir çatışma sahnesi izlediğinizi varsayın. İşte Atmos'un farkı tam olarak böyle sahnelerde ortaya çıkıyor.

Teknoloji eş zamanlı olarak yüzden fazla ses üretebiliyor. Her sesi belirli kanallara atamak yerine 3 boyutlu çemberin içindeki belirli noktalara yerleştiriyor. Bu da günün sonunda çok gerçekçi bir ses deneyimine sahip olmanıza olanak tanıyor.

Dolby Atmos Nasıl Çalışır?

Dolby Atmos sinema salonlarında çok sayıda hoparlörle çalışıyor. Bu hoparlörler izleyicileri de içeren üç boyutlu bir çemberi kapsayacak şekilde konumlandırılır. İzleyicilerin arkasına, soluna, önüne, sağına ve tavan kısmına hoparlörler yerleştirilir.

Evlerde de sinema salonlarındakine benzer bir yöntem izlenir. Hoparlörler odanın çeşitli noktalarına ve tavana yerleştirilir.

Evde Atmos'u deneyimlemek isteyenlerin sinema salonlarındaki gibi ses sistemi kurması ne pratik ne de ekonomik olacaktır. Bunun için AV geliştiricileri, ev ortamında kullanılabilecek daha gerçekçi ve uygun fiyatlı bir sistem geliştirmek için kollarını sıvadı.

Atmos deneyimini evde yaşamak için iki yöntem bulunuyor. Bunlardan ilki Atmos'un size sağladığı ses deneyimini simüle etmektir. Bu özellikle kısıtlı bütçesi olanlar için harika bir çözüm olabilir. Diğer bir yöntem de sesi tavandan yansıtmak için Atmos hoparlör sistemi kurmaktır ki bu pek bütçe dostu bir seçenek değildir.

Atmos, herkesin Atmos için özel bir ses sistemi satın alamayacağının bilincinde olarak Atmos'u desteklemeyen cihazlarda Atmos deneyimini taklit eden bir Dolby Atmos Height Virtualization'u geliştirdi.

Bu, Atmos'un sunduğu ses deneyimini mevcut hoparlörleri kullanarak simüle ediyor. Tabii bu çözüm ile Atmos'un sağladığı deneyimin aynısını elde edemiyorsunuz ama ona yakın bir ses deneyimine sahip oluyorsunuz.

Atmos'un nasıl çalıştığını deneyimlemek isterseniz Atmos Visualizer Music'i deneyebilirsiniz. Bu sayfada "Start Demo" butonuna tıklayın ve listeden dilediğiniz bir müziği seçin. Müzik otomatik olarak başlayacaktır ama başlamazsa aşağıdan başlatma butonuna tıklayabilirsiniz.

Atmos'un farkını anlamak için sağ kısımdan Stereo ve Dolby Atmos arasında geçiş yapmanızı tavsiye ederiz. İkisi arasındaki farkı iyi anlamak için kulaklık kullanmalısınız.

Bu yazıda Dolby Atmos nedir sorusundan hareket ederek Atmos ses teknolojisinin nasıl çalıştığı hakkında detaylı bir bilgi sunduk. Bu teknoloji ile ilgili kafanızda hâlâ bir soru işareti varsa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.

Dinleyiciler, ses ne kadar kaliteli olursa o kadar iyi bir deneyime sahip olur. Atmos, bir sesi kusursuz ve etkileyici hâle getirmek için tek başına yeterli değildir. İster podcast ister müzik ister video ile uğraşıyor olun, ses düzenleme programları ile sesi dinleyiciler açısından daha ilgi çekici hâle getirmek isteyeceksinizdir.