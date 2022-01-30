Windows İçin En İyi Ses Düzenleme Programları

En iyi ses düzenleme programları ile bilgisayarınızda depoladığınız ses dosyalarını işleyebilir, farklı kaynaklardan ses kaydederek düzenleme yapabilirsiniz.

Bu programlar için çok fazla para ödemenize de gerek yok, deneme sürümüne sahip ya da ücretsiz ses düzenleme yazılımları arasında da oldukça iyi seçenekler bulunuyor.

Bu listede Windows işletim sistemine sahip PC'lerde kullanılabilecek en iyi ses düzenleme uygulamalarına yer verdik. Aşağıdaki programları inceleyerek sizin için en uygun programı bulabilir ve yazının sonundaki indirme bağlantıları sayesinde beğendiğiniz programları bilgisayarınıza kolaylıkla indirebilirsiniz.

Windows İçin Ses Düzenleme Programları Listesi

Audacity

Ocenaudio

LMMS

WavePad Sound Editor

Wavosaur

GoldWave

Windows PC kullanıcıları için en iyi ses düzenleme programları listesini yukarıdaki programlar oluşturmaktadır. Bu programlar hakkında detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Audacity

Audacity, alanının en iyilerindendir. Ücretsiz olmasına rağmen özellik bakımından oldukça zengindir. Bu programla PC'deki ses kayıtları üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Yazılım, farklı ses dosyalarını tek bir ses dosyasında birleştirme ve ses dosyasını hem sağ hem de sol kanalı ayrı ayrı düzenleme gibi avantajlar sunmaktadır.

Windows için ses kesme programı arıyorsanız Audacity'nin bu tür temel araçları sunduğunu bilmelisiniz. Program, eklentileri desteklediği için sunulan özelliklerle sınırlı kalmak zorunda da değilsiniz. İnternetten çeşitli eklentiler indirip yükleyebilir, Audacity'yi daha zengin bir program hâline getirebilirsiniz.

2. Ocenaudio

Ocenaudio, basit arayüzü ile sizi karmaşık ses düzenleme programlarından kurtarabilecek bir yazılımdır. Ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz ses düzenleme programı Ocenaudio, ses dosyaları üzerinde çeşitli değişiklikler yapmanıza olanak tanımaktadır.

Seslere çeşitli efektler ekleyebileceğiniz, sesleri kesip birleştirebileceğiniz, ses seviyesini arttırıp azaltabileceğiniz bu uygulamada yaptığınız tüm değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz.

3. LMMS

Özellik bakımından çok gelişmiş ücretli ses düzenleme programlarına alternatif arıyorsanız LMMS (Linux MultiMedia Studio) size bu konuda yardımcı olabilir. Çapraz platform desteği sunan bu uygulama hem Windows hem de Linux'ta çalışabilmektedir.

Müzikle uğraşanların tercih edebileceği LMMS, ritim ve bas editörü, ses efektleri gibi çeşitli özellikler sunmaktadır.

4. WavePad Sound Editor

WavePad Sound Editor, profesyoneller için gerekli birçok ses aracı ile gelmektedir. Kullanıcı arayüzü son derece basittir. Bu da onu her seviyeden bilgisayar kullanıcısının rahatlıkla kullanabileceği anlamına gelmektedir.

Program neredeyse tüm popüler ses formatlarını desteklemektedir. Büyük bir olasılıkla hiçbir ses formatını açarken sorun yaşamayacaksınızdır.

5. Wavosaur

Wavosaur ücretsiz bir ses kaydetme, düzenleme ve oynatma programıdır. Arayüzü oldukça sade olan bu program, ses dosyaları üzerinde çeşitli efektler uygulamanıza, temel düzenleme işlemlerini gerçekleştirmenize yardımcı olacak araçlara sahiptir.

6. GoldWave

GoldWave, her türlü ses kaydını işlemenize, dönüştürmenize, efektlerle iyileştirmenize, kesmenize, birleştirmenize olanak tanıyan bir programdır. Kullanıcı arayüzünün basit tutulması sebebiyle kullanmakta zorluk yaşanması pek muhtemel değildir. Program ayrıca oynatma hızını değiştirme gibi bazı önemli özelliklerle birlikte gelmektedir.