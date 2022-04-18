Dosya Uzantısı Gösterme Nasıl Yapılır? (Windows 11/10/8/7)

Windows 11, 10, 8 ve 7'de dosya uzantısı gösterme işlemi sayesinde bilgisayarınızda yer alan tüm dosyaların uzantılarını görüntüleyebilirsiniz. Peki, dosya uzantılarını görüntüleyebilmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Bu yazıda söz konusu işlemi nasıl gerçekleştirebileceğinizi öğreneceksiniz.

Bilgisayarınızda yer alan her dosyanın bir uzantısı bulunuyor. Dosya uzantıları genellikle üç ya da dört basamaklıdır fakat daha uzun da olabilir. Örneğin, Word belgeleri .doc veya .docx dosya uzantısına sahip. Örnek.docx isimli bir dosyanız varsa Windows bunun bir Word belgesi olduğunu bilir ve onu Microsoft Word üzerinden açar.

Birçok farklı dosya uzantısı mevcut. Ses dosyaları arasında .mp3, .aac, .wma, .flac, .ogg dahil olmak üzere pek çok uzantı bulunuyor. Yaygın resim dosya uzantıları .jpeg, .png, .gif ve .heic’dir.

Windows işletim sisteminin dosya uzantılarını gösterecek şekilde ayarlanması güvenlik açısından büyük bir öneme sahip. Örneğin, .exe dosya uzantısı, Windows’un bir program olarak çalıştırdığı birçok dosya uzantısından bir tanesi.

Bir dosyanın uzantısının ne olduğunu göremiyorsanız, bir bakışta bunun bir program mı, güvenli bir belge mi yoksa medya dosyası mı olduğunu anlamanız oldukça zor. Örneğin, bilgisayarınızda yüklü olan PDF programının simgesine sahip "Belge" isimli bir dosyasınız olabilir.

Dosya uzantıları gizli olduğunda bu dosyasının PDF belgesi mi yoksa kötü amaçlı yazılım mı olduğunu hızlıca anlamanın bir yolu yoktur. İşletim sistemini dosya uzantılarını gösterecek şekilde ayarlamış olsaydınız, bunun "Belge.pdf" isimli bir PDF dosyası mı yoksa "Belge.exe" adlı kötü amaçlı yazılım mı olduğunu çok kolay bir şekilde görebilirdiniz.

Dosyanın uzantısını görebilmek için dosyaya sağ tıklayıp Özellikler bölümüne girerek dosyanın uzantısına bakabilirsiniz ancak uzantıları gösterecek şekilde ayarlamanız halinde buna gerek yok. Böylelikle zamandan da tasarruf etmiş olursunuz.

Windows 10 ve Windows 8 Dosya Uzantısı Gösterme Adımları Neler?

Dosya Gezgini’ni açın.

Görünüm sekmesine tıklayın.

"Dosya adı uzantıları" seçeneğini etkinleştirin.

Windows 8 veya Windows 10 işletim sistemine sahip olan bilgisayarınızda dosya uzantılarını çok kolay bir şekilde aktif hale getirebilmeniz mümkün. Bu işlemi sadece birkaç adım uygulayarak tamamlayabilirsiniz.

Söz konusu işlem için ilk önce Dosya Gezgini’ni açmanız gerekiyor. Açılan pencerenin üst kısmında konumlanan Görünüm sekmesine tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde çeşitli seçenekler göreceksiniz. Bu seçenekler içerisinden "Dosya adı uzantıları" seçeneğini etkinleştirmelisiniz.

Eğer bir süre sonra dosya uzantılarının görünmesini istemiyorsanız yine aynı adımları uygulamanız gerekiyor. Son adımda "Dosya adı uzantıları" seçeneğinde yer alan işareti kaldırmalısınız. Böylelikle uzantılar artık görünmez.

Windows 11 Dosya Uzantısı Nasıl Gösterilir?

Dosya Gezgini’ni görüntüleyin.

Üst kısımdaki "Görünüm" sekmesine tıklayın.

"Göster" yazısına tıklayın.

"Dosya adı uzantıları" seçeneğine basın.

Yazılım devi Microsoft tarafından sunulan Windows 11’de dosya uzantılarının görünümünü çok hızlı bir şekilde aktif hale getirebilirsiniz. Bu işlem için ilk olarak Dosya Gezgini’ni açmanız gerekiyor. Açılan pencerenin üst kısmında yer alan "Görünüm" sekmesine basın.

Görünüm sekmesine tıklamanız durumunda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Göster" yazısına tıklayın. Bunu yaptığınızda bir pencere daha açılacak. Yeni pencerede bulunan "Dosya adı uzantıları" seçeneğini işaretleyin. Aynı adımları uygulayarak uzantıların görünmemesini sağlayabilirsiniz.

Windows 7 Dosya Uzantısı Nasıl Gösterilir?

Dosya Gezgini’ni açın.

Araç çubuğundaki "Düzenle" menüsüne tıklayın.

"Klasör ve arama seçenekleri" yazısına tıklayın.

"Görünüm" sekmesine girin.

"Bilinen dosya türleri için uzantıları gizle" seçeneğinin işaretini kaldırın.

Windows 7 işletim sistemine sahip olan bilgisayarınızda dosya uzantılarını gösterebilmek için ilk olarak tıpkı diğer Windows sürümlerinde olduğu gibi Dosya Gezgini’ni açın. Araç çubuğunda konumlanan "Düzenle" menüsüne basın. Bu işlemin hemen ardından "Klasör ve arama seçenekleri" yazısına tıklayın.

Açılan pencere üzerinden "Görünüm" sekmesine girmeniz gerekiyor. Son olarak "Bilinen dosya türleri için uzantıları gizle" seçeneğinde bulunan işareti kaldırın. Bu işlemin ardından bilgisayarınızdaki dosyaların uzantılarını görebilirsiniz. Eğer uzantıları görmek istemezseniz söz konusu seçeneği işaretlemeniz gerekir.