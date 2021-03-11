Windows 10 Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır? - Akıllı telefonlarımızda ekran görüntüsü almak istediğimizde basit tuş kombinasyonlarını kullanarak bunu yapabiliyoruz. Peki ama Windows 10'da ekran görüntüsü nasıl alınır? Bu rehberimizde merak ettiğiniz tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Öncelikli olarak söylememiz gereken ilk şey, bilgisayarınızda ekran görüntüsü alabilmek için kullanabileceğiniz pek çok farklı yöntemin olduğudur. Bu noktada yine basit tuş kombinasyonları kullanabilir ya da ekran görüntüsü alma programları ile yola devam edebilirsiniz.

Windows 10 Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda ekran görüntüsü almak için Windows + Shift + S tuşlarını kullanabilirsiniz.

tuşlarını kullanabilirsiniz. Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda belirli bir bölgenin ekran görüntüsünü almak için Ekran Alıntısı Aracı'nı kullanabilirsiniz.

Öncelikle bahsettiğimiz gibi Windows 10 yüklü cihazlarınızda Windows + Shift + S tuşlarını kullanarak herhangi bir programa ihtiyaç duymaksızın ekran görüntüsü alabilirsiniz. Buna ek olarak Ekran Alıntısı Aracı da kullanım için oldukça pratik programlardan birisi. Bu programa erişmek için arama kutucuğuna Ekran Alıntısı Aracı yazmanız yeterli olacaktır.

Tabii bazı durumlarda daha profesyonel bir araca ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu gibi durumlarda kullanabilmeniz amacıyla Windows 10 ekran görüntüsü alma programları listesi ile karşınızdayız. Hemen aşağıdaki listeden size en uygun programı seçerek indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Windows 10 Ekran Görüntüsü Alma Programları Neler?

LightShot

Icecream Screen Recorder

Greenshot

ShareX

PicPick

1- LightShot

LightShot, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızda kullanabileceğiniz en popüler ekran görüntüsü alma programlarından bir tanesidir. Programı indirdikten ve kurulumunu tamamladıktan sonra yapmanız gereken tek şey 'Print Screen' butonuna basmak olacak.

2- Icecream Screen Recorder

Icecream Screen Recorder hem ekran kaydı hem de ekran görüntüsü alabilmenize olanak sunan programlardan birisi olarak öne çıkıyor. Windows 10 kullanıcılarının sıkça tercih ettiği bu programda çeşitli geliştirilmiş araçlar da kullanıcılara sunuluyor.

3- Greenshot

Açık kaynak kodlu bir uygulama olan Greenshot, tıpkı LightShot gibi ekran görüntüsü almak için kullanabileceğiniz bir program. Ayrıca aldığınız ekran görüntülerini kaydetmeden önce uygulama içerisindeki araçlarla düzenleyebiliyor ve daha sonrasında kaydedebiliyorsunuz.

4- ShareX

Yine 'Print Screen' butonu ile çalışan bir diğer uygulama da ShareX olarak öne çıkıyor. Yine açık kaynak kodlu bu uygulama sadece ekran görüntüsü değil, ekran kaydı almanıza da olanak sunuyor. Ayrıca bu uygulamada pek çok özel işlevin yer aldığını da söylemek gerekiyor.

5- PicPick

Listemizin son sırasında ise PicPick yer alıyor. Alınan görüntüleri boyutlandırmak, kırpmak ve zenginleştirmek adına pek çok aracı bünyesinde barındıran bu uygulama, aldığınız ekran görüntülerini çeşitli sosyal medya platformlarına tek tıkla aktarabilmenizi de sağlıyor.

Sizler için hazırladığımız bu listenin de sonuna geldik. Peki siz bu listede yer alan yöntemler ve uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz ve sizin aralarındaki tercihiniz hangisinden yana oldu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.