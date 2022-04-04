Mouselardaki DPI Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Ayarlanır?

DPI Nedir, ne işe yarar ve nasıl ayarlanır? DPI, mouse seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli değerlerden biri. Tabii ki tek değer bu değildir ancak grafik tasarım ile uğraşan ya da video oyunları ile içli dışlı biriyseniz söz konusu değere çok daha önem vermeniz gerekiyor.

Bilgisayar, telefon gibi teknolojik ürünler alırken birden fazla ürün arasında kaldığınızda muhtemelen ürün karşılaştırma yoluna başvurmuşsunuzdur. Yeni bir fare almak istediğinde de ürün karşılaştırma yoluna başvuranlar genellikle bu tür değerle de karşılaşır.

Bu noktada kullanıcının kafasında yazının başındaki sorular belirir. Bu makalede ise bu soruların yanıtını bulacaksınız.

DPI Nedir?

DPI, inç başına düşen nokta anlamına gelir. Kullanıcının fareyi hareket ettirdiği mesafeye bağlı olarak imlecin ekranda hareket etme hızını baz alır.

Düşük bir DPI’da farenizi önce düşük değerde bir inç sağa hareket ettirir, daha sonra daha yüksek bir değerde bir inç sağa hareket ettirirseniz iki hareket arasında önemli bir hız farkı olur. Kısacası DPI ne kadar yüksek olursa imleç o kadar hızlı hareket eder ve harekete karşı daha duyarlı hâle gelir.

DPI Ne İşe Yarar?

Hız gerektiren oyunlarda sizi bir adım öne çıkarır.

Zamandan tasarruf ettirir.

Daha az emek vermenizi sağlar.

DPI’ın faydasını özellikle yüksek çözünürlüklü ekranda bir çalışma yürütüyorsanız görürsünüz. Size daha kısa sürede daha hızlı çalışma olanağı sunar.

Yeni bir mouse almak için ne kadar kapsamlı olduğu fark etmeksizin bir araştırma yaparsanız ana pazarlama ögelerinden birinin DPI olduğunu fark edersiniz. Tabii ki bunun bir nedeni var.

Yüksek DPI genellikle hatalı ve aksaklıklarla dolu bir süreç olarak yorumlanır. Örneğin FPS türündeki bir oyunu oynarken nişan almaya çalışırken hedef bir türlü denk gelmeyebilir. Bir programda çizim ya da boyama yaparken aşırı hız yüzünden amacına ulaşamayabilirsiniz.

Bunların tamamı sizin için bir dezavantaj olabilir ama bu sadece yüksek DPI’ın avantajlarını görmezden gelirseniz geçerli olur. Düşük bir DPI ile imleci bir noktadan bir noktaya hareket ettirmek çok uzun sürer. Daha yüksek bir DPI kullanmak ise zamandan tasarruf etmenize ve daha az çaba sarf etmenize yardımcı olur.

Tabii ki fare ile çizim yapıyorsanız daha düşük DPI kullanmanız gerekir. Bu da daha yavaş ama daha kusursuz çalışmanızı sağlar.

Oyun örneğinde de aynısı geçerli. Yüksek DPI ile fps oyunu oynarken hedefi seçmekte çok zorluk çekersiniz. Öte yandan hız gerektiren bir oyun oynuyorsanız, farenizi çok hafif hareket ettirerek imlecin ekranın bir noktasından diğer noktaya anında ulaşmasına ihtiyacınız varsa yüksek DPI çok kullanışlı olabilir.

DPI Ayarlama Nasıl Yapılır?

Başlat menüsünden ayarları açın.

"Cihazlar" bölümüne girin.

Sol kısımdan "Fare" seçeneğine tıklayın.

"Ek fare seçenekleri" yazısının üzerine basın.

"İşaretçi Seçenekleri" sekmesine girin.

"İşaretçinin hızını seçin" kısmından imlecin hareket etme hızını belirleyin.

Sırasıyla "Uygula" ve "Tamam" butonlarına basın.

DPI değiştirme için üç farklı yol var. Bunlardan ilki, farenin üzerinde yer alan artırma ve azaltma tuşlarını kullanmaktan geçiyor.

Oyuncular için piyasaya sürülen çoğu mouse, söz konusu tuşlarla birlikte gelir. Bu tuşlar genellikle tekerleğin hemen arkasında bulunur. Biri DPI değerini arttırırken diğeri ise DPI değerini düşürerek imlecin daha yavaş hareket etmesini sağlar.

İkinci yöntemse doğrudan imlecin hızını belirlemekten geçiyor. Yukarıdaki adımlar, imlecin ekranda ne kadar hızlı bir şekilde hareket edeceğini ayarlamanızı sağlıyor.

DPI ayarlamanın üçüncü ve aynı zamanda son yolu, farenin üreticisinin aracını kullanmaktan geçiyor. Üreticiler, kullanıcılara kolaylık sunmak açısından genellikle bir yazılım sağlar. Bu yazılımda DPI değiştirme de dahil olmak üzere pek çok işlem yapılabilir.

Sizin üreticinizin de bu tür bir yazılım sunup sunmadığını öğrenmek için farenizi ve farenin üreticisinin ismini arama motorunda aratabilirsiniz. Bu yöntem, size üreticinizin mouse için özel bir yazılım paylaşıp paylaşmadığını gösterir.

DPI Kaç Olmalı?

DPI için kesin bir değer söylemek doğru olmaz. Bir kullanıcı için en iyi DPI değeri, o kullanıcının ne yaptığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Oyunda hızlı bir şekilde tepki vermesi gerekiyorsa daha yüksek bir DPI kullanmalı. Daha kusursuz bir çizim yapmasını gerektiren bir işi varsa daha düşük bir DPI tercih etmeli.

Normal oyuncular genellikle aşırı yüksek DPI ile oyun oynayan profesyonel oyuncuların etkisine kapılarak oyunları yüksek DPI ile oynamaya çalışır.

Bu ne yazık ki yapılabilecek en kötü hatalardan biri. Örneğin PUBG (Playerunknown's Battlegrounds) gibi oyunlarda daha çok uzaktan oynadığınızı düşünelim. DPI yüzünden nişan almakta güçlük çekerken hareket hâlindeki bir oyuncuya ateş etmeniz mümkün olur mu?

Profesyonel oyuncular, yüksek DPI ile oynasa da keskin nişancı tüfeği kullanmaktan kaçınır çünkü bu ani gelişmelerin dışında kullanılmaya pek elverişli değil.

Counter Strike: Global Offensive gibi oyunlarda düşük DPI tercih edilmesinin nedeni de bununla aynı. Oyuncular, karşısındaki düşmanı vurmak için rastgele ateş etmek yerine daha ağır hareket etmeli. Böylece rastgele ateş ederek asıl vurmak istediği hedefi ıskalayan oyuncuyu belki de tek bir vuruşla öldürebilir.

Sonuç olarak DPI, en başından beri vurguladığımız üzere kullanıcının ne yaptığına bağlı olarak belirlenmeli. Duruma bağlı olarak DPI ya arttırılmalı ya da düşürülmeli.