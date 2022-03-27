Windows 10, Windows 11 ve Mac’te fare imleci değiştirme nasıl yapılır? Bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız, hazırladığımız detaylı rehbere göz atabilirsiniz. Rehberimizi inceleyerek bilgisayarınızdaki mouse imlecini çok kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz.

Fare imleci, modern kullanıcı arayüzü tasarımının temel taşlarından bir tanesi çünkü imleç, bilgisayar kullanımı esnasında en fazla kullanılan araç. Mouse imleci sayesinde dosyaları, progrmaları ve oyunları açma dahil pek çok işlem yapabilirsiniz. Bu sebepten ötürü imlecin sahip olduğu görünüm, kullanım deneyimini doğrudan etkiler.

Bilgisayarınızı uzun bir süredir kullanıyorsanız görünüm açısından bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Dolayısıyla Windows işletim sistemlerinde beyaz, MacOS’larda ise siyah renge sahip olan fare imlecinden sıkılmış olabilirsiniz. Söz konusu işletim sistemlerine sahip cihazlarda mouse imlecini değiştirerek kullanım deneyimini üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

Bilgisayarda yer alan mouse imlecinin nasıl değiştirildiğini bilmek, sahip olunması gereken oldukça kullanışlı bir beceri çünkü fare imleci, bilgisayarın kullanımı esnasında oldukça büyük bir role sahip. Bilgisayarı kullandığınız süre boyunca fare imlecini seçme, vurgulama, sürükleme gibi birçok görevi gerçekleştirmek için kullanırsınız.

Windows 10’da Fare İmleci Değiştirme Nasıl Yapılır?

"Windows + I" kısayolunu kullanarak ayarları açın.

"Kişiselleştirme" kategorisine tıklayın.

"Temalar" sekmesine tıklayın.

"Fare İmleci" menüsüne tıklayın.

"Düzen" bölümünden imleç seti seçin.

"Özelleştir" kısmından bir fare imleci seçin.

"Uygula" butonuna basın.

"Tamam" butonuna tıklayın.

Windows 10 işletim sistemine sahip olan bilgisayarınızda yer alan mouse imlecinin görünümünden sıkılmış olabilirsiniz. Bilgisayar kullanırken beyaz renge sahip olan fare imleci yerine artık farklı bir imleç görmek isteyebilirsiniz.

Microsoft tarafından sunulan Windows 10 işletim sisteminde mouse imlecini değiştirmek için ilk olarak "Windows + I" klavye kısayolunu kullanarak ayarlar penceresini görüntülemeniz gerekiyor. Ayarlar penceresinde çeşitli kategoriler göreceksiniz. Bu kategoriler içerisinden "Kişiselleştirme" yazısına tıklamalısınız.

Kişiselleştirme kategorisine tıkladıktan sonra açılan pencere üzerinden masaüstü görselini değiştirme, farklı tema seçme dahil pek çok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Siz, mouse imlecini değiştirmek istediğinizden ötürü "Temalar" sekmesine tıklamanız gerekiyor.

Temalar sekmesine tıkladığınız takdirde karşınıza "Arka Plan", "Renk", "Sesler" ve "Fare imleci" dahil olmak üzere toplamda dört adet seçenek çıkacak. Bu seçenekler içerisinden "Fare imleci" seçeneğini seçin. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde yeni bir pencere açılacak.

Açılan yeni pencerede fare imlecini özelleştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. "İşaretçiler" sekmesinde yer alan "Düzen" bölümünde varsayılan olarak "Windows Varsayılan (sistem düzeni)" yazar. Değişiklik yapmak ve diğer mouse imleci seçeneklerini görüntüleyebilmek için bu yazıya tıklamanız gerekiyor.

Söz konusu yazıya tıklamanız durumunda "Büyütülmüş (sistem düzeni)", "Windows Siyah (büyük) (sistem düzeni)", "Windows Siyah (çok büyük) (sistem düzeni)", "Windows Siyah (sistem düzeni)", "Windows Standart (büyük) (sistem düzeni)" dahil olmak üzere çeşitli seçenekler çıkacak.

Bu seçenekleri seçtiğiniz takdirde pencerenin orta kısmında yer alan "Özelleştir" bölümünde farklı imleçler göreceksiniz. Hoşunuza giden bir imlecin üzerine tıklayın. "Uygula" butonuna basın ve son olarak "Tamam" seçeneğini seçin.

Windows 11’de Fare İmleci Değiştirme Nasıl Yapılır?

Başlat menüsüne sağ tıklayın.

"Ayarlar" menüsünü seçin.

"Erişilebilirlik" kategorisine tıklayın.

"Fare işaretçisi ve dokunma" butonuna tıklayın.

"Fare işaretçisi stili" kısmından farklı bir imleç seçin.

Microsoft’un yeni işletim sistemi Windows 11 yüklü bilgisayarda mouse imlecini değiştirmek için ilk olarak Başlat menüsüne sağ tıklamanız gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde çeşitli seçenekler ile karşılaşacaksınız. Seçeneklerin arasından ayarlar menüsüne tıklayın.

Ayarlar menüsü üzerinden "Erişilebilirlik" kategorisine tıklayın. Bu işlemin ardından "Fare işaretçisi ve dokunma" seçeneğini seçin. "Fare işaretçisi stili" kısmında çeşitli imleç seçeneklerini göreceksiniz. Bu seçenekler içerisinden hoşunuza giden bir imleci seçin.

Fare işaretçisi ve dokunma bölümünden ayrıca fare imlecinin boyutunu ve rengini de ayarlayabilirsiniz. Dolayısıyla imlecin büyüklüğünden ve renginden memnun değilseniz çok hızlı ve pratik bir şekilde değişiklik yapabilirsiniz.

Mac’te Fare İmleci Değiştirme Nasıl Yapılır?

Apple logosuna tıklayın.

"Sistem Tercihleri" menüsünü açın.

"Erişilebilirlik" kategorisine tıklayın.

"Ekran" sekmesine tıklayın.

"İmleç" butonuna basın.

İmlecin rengini değiştirin.

İmlecin Boyutunu ayarlayın.

Mac modellerinde mouse imlecini değiştirmek istiyorsanız ilk önce Apple logosuna tıklamanız gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde karşınıza bir pencere çıkacak ve pencerenin içerisinde çeşitli seçenekler yer alacak.

Karşınıza çıkan seçenekler arasından "Sistem Tercihleri" yazısına tıklayın. Sistem Tercihleri menüsünü açmanız halinde bir pencere açılacak. Sistem Tercihleri menüsünde bildirimlerden eklentilere Siri’den Bluetooth’a kadar çeşitli menüler bulunur. İmleci değiştirmek istediğiniz için bu pencere üzerinden "Erişilebilirlik" kategorisine tıklamanız gerekiyor.

Erişilebilirlik kategorisini açtıktan sonra sol kısımda yer alan sekmeler üzerinden "Ekran" yazısına tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra "İmleç" butonunu seçmelisiniz. Bu işlemi yapmanız halinde karşınıza mouse imlecini özelleştirmenizi mümkün hale getiren çeşitli ayarlar çıkacak.

İmleç boyutu kısmından fare imlecinizin boyutunu değiştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken yalnızca seçeneği sağ ya da sola doğru sürüklemek. Bunu yaparken imleç, gerçek zamanlı olarak büyür ve küçülür.

Boyut ayarlama seçeneğinin hemen alt kısmından imlecin çerçeve ve dolgu rengini değiştirebilmeniz mümkün. Bu işlem için söz konusu seçeneklerin üzerine tıklamanız ve ardından karşınıza çıkan renk araçlarından bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Bu işlem de tıpkı boyut ayarlama gibi gerçek zamanlı olarak gerçekleşir.

Bu yazıda Windows 10, Windows 11 ve Mac’te mouse imlecini değiştirebilmeniz için yapmanız gereken adımları açıkladık. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.