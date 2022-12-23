Dramatron Nedir? Nasıl Kullanılır?

Google ana şirketlerinden olan Alphabet’in İngiliz AI şirketi DeepMind, tiyatro ve film senaryoları yazımı yapabilen bir yapay zeka aracı geliştirdi. Dramatron isimli bu yapay zeka aracı; tutarlı, düzgün metinler oluşturulmasını sağlayan teknolojide dizayn edilmiştir.

Bir dil modeliyle etkileşime girerek hem film hem de tiyatro senaryoları oluşturabiliyor. Dramatron film ve tiyatro senaryolarını; yeni başlıklar, hikayeler, diyaloglar, karakterler ve yerler şeklinde gerçekleştiriyor. DeepMind tarafından Dramatron yapay zeka aracı, 9 Aralık 2022 Cuma günü tanıtıldı.

Dramatron Nasıl Kullanılır?

Dramatron, film ve tiyatro metinlerinin tümünün tutarlı olması için hiyerarşik yapıda hikayeler oluşturuyor. Diyalog, karakter açıklamaları, konum açıklamaları ve olay örgüsü gibi hususları oluşturmadan evvel satır oluşturuyor. Ayrıca senaryoları derleme, yeniden yazma ve düzenleme noktasında da belirli işlevlere sahip diyebiliriz.

Dramatron'un, yazma aracı olmasının yanında yazarlara ilham veren tarafıyla da dikkat çekiyor. Yazarlar, OpenAI OPI aracılığıyla hikayelerini yeniden yazıp daha sonrasında düzenleyebiliyor. Ayrıca sistem; taslak ve derleme gibi olanaklar sunuyor. Perspective API yardımıyla hakaret, nefret söylemlerinin olduğu içerikler filtreleniyor.

Dramatron, dil modellerini hiyerarşik şekilde uyguluyor. Hiyerarşik olarak yapısal bağlam oluşturarak; senaryo yazımına başlıyor. AI tabanlı yazma araçları kullananlar için Dramatron çok kolay bir sistemdir. Bunun için OpenAI API anahtarı gerekiyor. Perspective API anahtarıysa zorunlu değildir.

Temel anahtar yani OpenAI API’ı çalıştırılarak hayal kurduğunuz film senaryosu fikri için anahtara bir günlük satır verilmelidir. Daha sonra yapay zeka aracının senaryoyu ortaya çıkarmasına izin veriniz. Bu işlemin arkasından senaryonun;

Başlığı,

Düzenlemeleri,

Sahneleri,

Karakterlerinin ayarlaması yapılır.

Dramatron’un ortaya çıkardığı sonuçlar çok dikkat çekicidir. Araç sayesinde olay örgüsüyle birlikte yaratıcı seçenekler ortaya çıkmış olacak.

Dramatron Güvenli mi?

Son dönemde AI destekli araçların popülerlik kazanması sonucunda Lensa gibi pek çok araç öne çıkmaya başladı. Fakat bu araçlarda en dikkat çeken nokta Kararlı Difüzyon modelidir. Özellikle bu sistemlerde intihalle ilgili bazı soru işaretleri oluşabiliyor. Kararlı Difüzyon modelinde başka sanatçıların eserleri çalınarak yapay zeka destekli olarak sonuçlar üretilebiliyor.

İntihal durumu, Dramatron içinde geçerli olabileceği söylentileri var. Dramatron yetkilileriyse; dil modelinin eğitilmesi için üretilen ve kullanılan senaryoların intihal suçlamalarıyla ilgili içerikleri kanıt olarak gösterebileceğini belirtti. Ayrıca yapay zeka aracının kişisel bilgileri çalıp kötüye kullanabileceğine dair de korkular var. Dramatron’un kullanışlı ve güvenli olup olmadığını zaman gösterecek.

Yazımızda yeni geliştirilip sunulan Dramatron hakkında bilgi vermeye çalıştık. Ayrıca yazımıza konu olan yapay zekayla ilgili daha detaylı bilgiler edinmek için Yapay Zeka Bir Gün Dünyayı Ele Geçirebilir mi? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.