Yapay Zeka Devrimi: Film Senaryosu Yazabilen Yapay Zeka Geliştirildi!

Son dönemde iyice viral olan yapay zeka yazılımları, pek çok konuda ve sektörde hizmet vermeye ve kullanılmaya başlandı. Bunlardan bir yenisi ise DeepMind'ın geliştirmiş olduğu Dramatron adındaki yapay zeka yazılımı âdeta film senaryosu yazabiliyor.

Dramatron, tiyatro oyunları, filmler veya diziler için gerekli olay örgüsünü, karakter diyaloglarını ve yaratmasını istediğiniz evreni oluşturabiliyor. Özellikle bir konu hakkında bir şeyler karalamaya başlayacağınız sırada size gerekli ilhamı sağlayabilecek olan bu yapay zeka pek çok kişinin işini kolaylaştırabilir ve hızlandırabilir.

Introducing Dramatron, a new tool for writers to co-write theatre and film scripts with a language model. 🎭



Dramatron can interactively co-create new stories complete with title, characters, location descriptions and dialogue.



Try it yourself now: https://t.co/86zalyXBWQ pic.twitter.com/qWkUH4NoWF