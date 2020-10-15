Bilgisayar Temizliği Nasıl Yapılır? - Kullandığınız bilgisayar yalnızca düşük bileşenlerden ya da zararlı yazılımlardan değil, aynı zamanda çeşitli temizlik sorunlarından dolayı da performans kaybına uğrar. Bu nedenle dönem dönem bilgisayar donanımı temizleme işlemleri yapmanız doğru olacaktır.

Eğer düzenli temizlik ritüellerine sahip değilseniz bu ısınma sorunlarına, ki dolaylı yoldan da performans kayıplarına yol açar. Özellikle havalandırması iyi olmayan ucuz bilgisayarlarda bu durum daha sık yaşanıyor. Bu yazımızda Dizüstü Bilgisayar Nasıl Temizlenir? ve Masaüstü Bilgisayar Nasıl Temizlenir? sorularına daha yakından göz atacağız.

Bilgisayar Temizliği Nasıl Yapılır?

İşte Adım Adım Bilgisayar Donanımı Temizleme Yöntemleri!

1- İşlemci Temizliği Nasıl Yapılır?

Temel olarak bir bilgisayarın performansını belirleyen ana etmen işlemcidir ve bu nedenle işlemcideki çeşitli sorunlar, performansın oldukça ciddi bir şekilde düşmesine yol açabilir. Bu nedenle işlemcinin kaliteli bir soğutma sistemine ihtiyacı var ve bu soğutucunun ne kadar kısa sürede ne kadar toz tutabileceğini tahmin dahi edemezsiniz.

Kasayı sökün. İşlemciye üfleyerek çıkan tozları çıkartın. Bunun ardından hava kompresörü ile ya da elektrik süpürgesi ile kalan tozları itin ya da çekin. Bu süreçte kompresörü ya da süpürgeyi düşük güç modunda çalıştırın ve diğer bileşenlerden uzak tutun. İşlemcinin üzerindeki macunu yenileyin.

2- Ekran Kartı Temizliği Nasıl Yapılır?

Oyunlardaki performansın ana unsuru olan ekran kartlarına geçersek dahili olanlarda çok fazla temizliğe ihtiyaç duymazsınız ancak güçlü ekran kartlarında toz birikmesi ya da kirlenme gibi sorunlar sıklıkla yaşanabiliyor. Bu sadece düşük performans değil aynı zamanda anakartın zarar görmesi gibi çeşitli sorunlara neden olabilir.

Kasayı sökün. Ekran kartının soğutucu bloğunu ve fanını çıkartın. Ekran kartına üfleyerek çıkan tozları temizleyin. Bunun ardından hava kompresörü ile ya da elektrik süpürgesi ile kalan tozları itin ya da çekin. Bu süreçte kompresörü ya da süpürgeyi düşük güç modunda çalıştırın ve diğer bileşenlerden uzak tutun.

3- Güç Kaynağı Nasıl Temizlenir?

Bilgisayarınızdaki güç kaynakları sürekli elektrik geçişi sağlarlar ve bu nedenle kendilerine ait fanlara sahiptirler. Elbette bu fanlar da zamanla kirlenir ve toz gibi çeşitli maddelerle dolarlar. Kapalı ve yekpare bir yapıya sahip olan cihazları temizlemek için yapabilecekleriniz daha kısıtlı ama yine de birkaç şansınız var.

Kasayı sökün. Giriş ve çıkış noktalarını elektrik süpürgesi yardımı ile temizleyin. Burada hava kompresörü kullanmayın.

Bu adımlarla birlikte basit birkaç adımla birlikte bilgisayar temizliği yapmış oldunuz. Gözünüze büyük ve zor bir işi gibi görünebilir ancak birkaç dakikanızı alan bu işlemleri altı ayda bir gibi belirli periyotlarda uygulamak sizin için en iyi çözüm olacaktır. Bu sayede performans kaybını ve bileşenlerin zarara uğrama riskini en aza indirgemiş olacaksınız.

Peki siz hazırladığımız bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve uygulamalar sonrasında performans arttı mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.