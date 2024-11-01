Kredi notu, bankaların geçmişten bugüne kadar yaptığınız kart ve kredi ödemelerini baz alarak size verdiği bir nottur. Belli bir puanlama sistemine uygun olarak verilen bu notların yer aldığı aralığa göre banka size kredi ve limit artışı onayı verebilir veya kredi ve kart başvurularınızı reddedebilir.

Ödeme alışkanlıklarınıza göre aldığınız bu puan gelecekte yapacağınız yatırımları da derinden etkileyebilecek bir güce sahiptir. Çünkü bankadan kredi almak istediğinizde, önceden oluşturulmuş olan kredi notunuz adeta sicil kaydınız gibi bir işleve sahip olur.

Kredi notunuz bugüne kadar çeşitli sebeplerden dolayı düşmüş olabilir. Bu noktada sakın ümitsizliğe kapılmayın. Çünkü, birkaç basit adımda kısa sürede kredi notunu yükseltme şansınız var. Peki, ne yapmalısınız?

Bu içerikte düşük kredi notu yükseltme işlemi için izlemeniz gereken adımları sıraladık. İşte, kredi notunu yükseltmenin anahtarı!

Düşük Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?

Düşük kredi notunu yükseltmenin ilk ve en temel adımı geçmiş borçları temizlemek ve an itibariyle düzenli ödeme yapmaya başlamak olacaktır. Bunlarla birlikte dikkat etmeniz gereken başlıca noktalar ise şunlar:

Geçmiş kredi ve kredi kartı borçlarınızı ödeyin.

Güncel kart borçlarınıza ilişkin ödeme yaparken asgari tutarın üstünde ve mümkünse hesap özeti borcu kadar ödeme yapmaya özen gösterin.

Son ödeme tarihini geçen işlemler kredi notunuzun düşmesine neden olur. Bu yüzden ödemeleri düzenli ve zamanında yapmaya özen gösterin.

Sık aralıklarla kredi ve kredi kartı başvurusunda bulunmayın. Reddedilen başvurular da kredi notunu olumsuz yönde etkiler.

Kullanmadığınız kredi kartlarını ve banka hesaplarını kapatın.

Kredi kartı veya kredilerde idari takip altına alınan borçları temizlemeniz oldukça önemlidir.

Yasal ve idari takibe giren işlemlerde vadelendirme fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Kredi notunu yükseltmek adına işlemlerinizde kefil göstermeyi de deneyebilirsiniz.

Bu bilgileri pratiğe dökerken zorlanmamak ve gerçekçi bir yaklaşımla kredi notunu iyileştirmek için mevcut gelirinizle orantılı harcamalar yapmaya özen gösterin.

Daha önce hiç kredi kartı kullanmadıysanız ve kredi çekmediyseniz:

Kredi notunuz henüz oluşmadığı için ilk etapta düşük limitli bir kredi kartı çıkarmanız önerilebilir.

Bu kartın ödemelerini mümkün olduğunca düzenli ve eksiksiz bir biçimde yatırarak kredi notunuzu sıfırdan yükseltebilirsiniz.

Kredi Notu Kaç Olmalı?

Kredi notunuzun bulunduğu aralık bankaların size yaklaşımını belirlemede oldukça önemlidir. Puanlamada genellikle şu sınıflandırma kullanılır:

1 - 699 Puan: En düşük seviye

700 – 1099 Puan: Düşük seviye

1100 – 1499 Puan: Orta seviye

1500 – 1699 Puan: İyi seviye

1700 – 1900 Puan: Çok iyi seviye

Genel olarak yukarıdaki adımları uyguladığınızda kredi notunuz 1 ay içinde yaklaşık 100 – 150 puan civarında yükseltilebilir. Bu noktada kredi notundaki artış miktarı değiştirdiğiniz ödeme alışkanlıkları, tebliğ ettiğiniz aylık gelir, geçmiş borç bilgisi gibi etmenlere bağlı olarak değişebilir.



Özetle, düşük kredi notunu yükseltmek istiyorsanız puan artış miktarı ve süresi gibi detaylar yerine finansal alışkanlıklarınızı optimize etmeye odaklanmanızda fayda var diyebiliriz. Böylece uzun vadede düşük kredi notunu başarıyla yükseltebilir ve bu puanı yüksek seviyede tutmayı başarabilirsiniz.