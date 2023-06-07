En Son Teknoloji: Dyson Airwrap Özellikleri ve Fiyatı

Dyson Airwrap; çeşitli aparatlarıyla saçların düzgün şekillendirilmesini sağlıyor. Farklı fırça seçenekleri sayesinde saçlar, kullanıcının istediği şekle hemen girebiliyor. Uzun saçlara göre özel tasarlanan Dyson Airwrap fırçaları, titanyum plaka yardımıyla güçlendiriliyor.

Dyson Airwrap Özellikleri

Saçları 180 derece ısıda şekillendirilen fırça başlıklarından oluşuyor.

Fırçaların başlık bölümü tek seferde birçok saçı saracak ideal boyuta sahiptir.

Başlıklar, saçın her yönüne dalga yapabiliyor.

Saçlar kabarmadan hacimli görünüme sahip oluyor.

Elektriklenmeyi önleyen teknolojiyle tasarlanmıştır.

Altı farklı fırçayla düzleştirici uçlarından oluşuyor.

Saçların formlu ve düz olmasını sağlayan sert düzleştirme fırçası vardır.

Kurutma başlığı da bulunuyor.

Yüksek hava üfleme kapasitesiyle de entegre edilmiştir.

Güçlü motoru sayesinde kullanıcıya konforlu ve kolay kullanım sunuyor.

Saçlar yıpranmadan parlak görünüme sahip olur.

Coanda etkili kurutma başlığı da vardır. Bu özellik sayesinde hava akımı, saç telini hemen etkiliyor.

Dyson Airwrap özellikleri arasında en dikkat çeken nokta titanyum plakalar sayesinde saçların ideal ısıda yıpranmadan şekillendirilmesidir. Dyson Airwrap’ın sert ve yumuşak düzleştirme fırçası; saçların dalgalı, düz gibi kullanıcının isteğine göre şekillenmesine olanak tanıyor.

Otomatik kapanma özelliği, güvenli kullanım olanağı sunuyor. Saçların kabarmadan ve elektriklenmeden şekillenmesini sağlayan özellikse ısı dışında hava etkisinin kullanılmasından kaynaklanıyor.

Uzun saçlar, Dyson Airwrap ile kısa sürede istenilen şekli alabiliyor. Böylelikle kullanıcı zaman açısından da avantajlı oluyor. Farklı işlemler için onlara uygun özellikte başlıklar tasarlanmıştır.

Ergonomik yapısı ve hafifliğinden dolayı seyahatlerde çok kolay taşınabilir. Cihaz saklama kutusunun içinde çok kolay taşınabiliyor.

Dyson Airwrap Fiyatı

Konforlu kullanımının yanı sıra zarif tasarımıyla da beğeni toplayan Dyson Airwrap, özel teknolojilerle tasarlanmıştır. Negatif iyonlardan kullanım esnasında destek alıyor. Bu durumda saçların yıpranmasını engelliyor.

Dyson Airwrap fiyatı 12.499 TL. Performans ve fiyat bakımından kullanıcıları memnun ettiğini söylemek mümkün. Özellikle cihazın kurutma makinesi ve şekil verme özelliklerine sahip olması performans açısından kullanıcılardan tam not alıyor.

Siz de Dyson Airwrap hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz.