Dyson’ın İlk Islak Süpürgesi: Dyson Submarine Özellikleri ve Fiyatı

Dyson Submarine; zemini suyla temizleyen silindir başlı elektrik süpürge modelidir. Süpürgenin silindir başıyla sert zeminler daha kolay temizlenip yıkanıyor. Yaşam alanlarında en zorlu kirler; sıvılar ve halıya bulaşan yemek artıklarıdır. Temizlenmesi zor olan lekelerde Dyson devreye girerek ıslak temizleme süpürgesiyle sorunu hızlıca gideriyor.

Dyson Submarine Özellikleri

Islak temizleme başlığı; sert zeminlere hapsolan küçük döküntüleri, kirleri ve lekeleri hızlıca temizler.

Dyson Submarine doğru miktarda suyla temizlik işlemini gerçekleştiriyor.

Aşırı su kullanılmadan optimum bir temiz zemin elde etmeye çalışıyor.

Dyson Submarine; ıslak temizleme başlığıyla sekiz noktalı hidrasyon sistemiyle eşit su dağılımı yapan basınçlı hazneden oluşuyor.

Süpürgedeki motor destekli mikrofiber rulo; 300 ml’lik temiz su tankıyla tüm kirleri temizliyor.

110 m2’ye kadar olan zeminleri temizleyebiliyor.

Süpürgenin ikinci ayrı su tankı vardır. Yukarıdaki adımda toplanan kirler bu tank içine aktarılıyor.

Dyson Submarine; ıslak temizleyici olarak çok yüksek performans gösteriyor. Zemin üzerindeki kirleri tam anlamıyla temizliyor. Hiçbir yere bulaştırmadan temizleme işlemini yapıyor.

Cihazdaki sekiz noktalı hidrasyon; eşit aralıklarla silindir boyunca yerleştirilen sekiz su jetinden oluşuyor. Bu sekiz su jeti; alanı fazla ıslatmadan eşit şekilde yıkıyor. Dakika içerisinde tam olarak 18 ml su salıyor.

Dyson Submarine ile zemin kolayca temizleniyor. Kullanımı kolay olan bu cihazın alanı etkili şekilde temizlemesinde silindir kafasında yer alan mikro elyafların etkisi çok büyüktür. Cihazın kafası makineye takıldığında elektrik süpürgesi tarafından ıslak zemin temizleyicisi olduğu hemen anlaşılıyor. Hemen ıslak zemin moduna çevirip temizliği gerçekleştiriyor.

Dyson Submarine Fiyatı

Dyson Submarine, emiş kullanmıyor. Yalnızca mikrofiber silindirle kiri toplayan ve suyu kirli su deposunda bırakan sistem kullanıyor. Süpürgenin silindir şeklindeki başı çıkarıldığında cihaz durumu hemen fark ediyor. Performansını yükseltmek için emiş özelliği kullanan kuru moda geri dönüş yapıyor.

Etkili performansı ve şık tasarımıyla dikkat çeken Dyson Submarine fiyatı henüz açıklanmadı. Aynı şekilde piyasaya çıkış tarihi hakkında da henüz net bilgi yok.

Son teknolojiyle tasarlanan Dyson Submarine fiyatı ve çıkış tarihine dair detaylar belli olduğunda sizinle paylaşacağız.