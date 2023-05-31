Yüksek Emiş Gücü: Dyson Gen5detect Kablosuz Süpürge Özellikleri ve Fiyatı

Ev temizliğine dair devrim niteliğindeki ürünleri ile tanınan Dyson, piyasaya sürdüğü 3 yeni süpürge modeli ile adından söz ettiriyor. En yeni teknolojilerle donatılmış, Dyson’ın son çıkan süpürge modelinden biri olan Gen5detect, teknolojik özellikleri ile gündeme damgasını vuruyor.

Dyson’ın yeni nesil kablosuz süpürge modeli Gen5detect, markanın en güçlü kablosuz süpürgesi olarak tanıtılıyor. Ayrıca bu ürün %100’e yakın verimlilik sağlayan HEPA filtresi, Fluffy Optic gibi daha birçok özelliği bünyesinde barındırıyor.

İşte, kullanıcılarına eşsiz bir temizlik deneyimi sunmayı hedefleyen Dyson’ın Gen5detect süpürge modelinin özellikleri, beklenen çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bilmeniz gerekenler!

Dyson Gen5detect Kablosuz Süpürge Özellikleri

Dyson’ın yeni amiral gemisi olarak tanıtılan Gen5detect; V10, V12, V15 gibi modellerin bulunduğu önceki serilerden farklı bir isimlendirme ile karşımıza çıkıyor. İsimlendirme değişikliğinin nedeni ise farklı bir motor kullanılması olarak belirtiliyor.

Hyperdymium adı verilen bir motorun kullanıldığı Gen5detect 0,1 mikron ölçüsündeki partikülleri bile çekebilen özel bir HEPA filtre ile donatılıyor. Dyson’ın belirttiğine göre bu cihazda kullanılan motorun Formula 1 araçlarında kullanılan motorlardan neredeyse 9 kat kadar daha iyi bir performans sağladığı söyleniyor.

70 dakika boyunca kesintisiz kullanım olanağı sunan süpürge, Fluffy Optic isimli başlığında kullanılan özel lazer teknolojisi sayesinde zeminde bulunan tozların konumunu çok daha kolay tespit edebilmenize imkân tanıyor.

Özellikle sert ahşap yüzeylerin temizliğinde pratiklik sağlayan bu başlık, V15’de kullanılan lazerden 3 kat daha fazla tozun açığa çıkarılmasını sağlıyor. Ayrıca Gen5detect’in lazer başlığı gün ışığında tozların tespit edilebilmesi açısından da V15 modeli ile kıyaslandığında çok daha iyi bir performans sergiliyor.

Görünüş itibariyle V serisinde bulunan ürünlere benzese de Gen5detect’in tasarım anlamında önceki serilerden ayrıldığı birçok nokta mevcut. Örneğin, Gen5detect’de cihazı çalıştırmak için tetik mekanizması yerine açma / kapama düğmesi bulunuyor. V serisinde yer alan modeller ile karşılaştırıldığında daha ince ve uzun bir görünüme sahip olan süpürgenin ağırlığı ise geçmiş modellerden daha fazla olarak karşımıza çıkıyor.

Gen 5 Detect’in daha ağır olması olumsuz bir özellik olarak değerlendirilebilir. Ancak ağırlığı arttıran sebeplerin cihazın performansını yükselttiğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Ağırlığın artmasına neden olan başlıca iki sebep var. Bunlardan ilki, cihaza entegre edilmiş ekstra bir aralık temizleme aparatının bulunuyor olması. Bunun yanı sıra 70 dakika kesintisiz kullanım sağlayan daha büyük ve ağır bir batarya kullanılması da ağırlığın artmasına neden oluyor.

Tasarım açısından dikkat çeken diğer bir değişim ise LCD ekranda görüntülenen veriler oluyor. V15 ve V12 modellerinde gösterge panelinde yer alan dikey çubuk grafik, Gen5detect modelinde yerini sayısal bir göstergeye bırakıyor. Dyson Gen5 Detect kablosuz süpürgenin teknik özelliklerini ise şu şekilde sıralamak mümkün:

262 AW Emiş Gücü

0,1 mikrona kadar %99.9 oranında parçacıkları yakalayan HEPA filtre

LED Aydınlatma ile Fluffy Optic sayesinde 2 Kat daha fazla görünmez toz ortaya çıkarma

70 dakika çalışma süresi

Dahili toz alma ve aralık temizleme aparatı

Dolaşan saçları otomatik olarak açan mekanizma

Gelişmiş 10 hücreli pil

Zeminin ne zaman temiz olduğunu gösteren LCD ekran

Parçacıkları sayıp boyutlandıran Piezo sensör sayesinde gereken yerlerde otomatik güç arttırma

Koltuk altı, merdiven araları, yüksek raflar gibi ulaşılması güç bölgeleri temizleyebilme imkânı sunan çok yönlü ve ergonomik tasarım

Farklı fonksiyonlara özel olarak tasarlanmış 8 adet aparat ve 2 farklı temizleme başlığı

Dyson Gen5detect Fiyatı

Dyson Gen5detect, sahip olduğu gelişmiş teknolojiler ve üstün performans özellikleri gerekçesiyle V serisinde yer alan modellerden daha yüksek bir fiyatla satışa sunuluyor. Dyson’ın Avusturalya WEB sitesinde Gen5detect modeli iki opsiyon halinde satışta. Dyson Gen5detect Complete olarak isimlendirilen ilk opsiyonda 8 adet farklı aparat bulunuyor.

Ayrıca Complete opsiyonunu seçtiğinizde Floor Dok Multi adı verilen stand ürüne dahil ediliyor. Dyson Gen5detect Absolute opsiyonunda ise 5 adet farklı aparat yer alıyor. Bu opsiyonda Floor Dok Multi yerine duvara monte edilebilen şarj istasyonu bulunuyor.

Dyson Gen5detect’in Avustralya’daki güncel satış fiyatının yaklaşık 1320 dolar civarında olduğu gözüküyor. Gen5detect Absolute ise aynı sitede 1269 dolara satılıyor. Bu fiyatlar sitede indirimli fiyat olarak gözükürken indirimsiz fiyatların 1600 dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Türkiye’de ise henüz satışa çıkmadığı için net bir fiyat vermek mümkün değil. Ancak Avustralya ve Asya pazarlarındaki fiyatların V15’ten yüksek olduğunu da göz önünde bulundurmakta fayda var.

Dyson Gen5detect Çıkış Tarihi

Dyson Gen5detect, şu an Avusturya ve Asya’nın belli bölgelerinde satışa sunulmuş durumda. Ancak Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağına dair net bir bilgi bulunmuyor.

Dyson’ın kendi sitesine baktığımızda, Türkiye’de hala en son model olarak V15 gözüküyor. Ev temizliğinde lider olan Dyson’ın müşteri kitlesi ise dört gözle Gen5 Detect modelinin Türkiye’ye gelmesini bekliyor.