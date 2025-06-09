Tüm Dyson Hava Temizleyici Modelleri ve Fiyatları - 2025

Dyson hava temizleyicileri, sadece havayı temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda ısıtma, soğutma ve nemlendirme gibi birden fazla işlevi bir arada sunuyor. Bu İngiliz teknoloji markasının cihazları, gelişmiş HEPA filtre sistemi sayesinde havadaki en küçük parçacıkları bile yakalayabiliyor. 2025 yılında Türkiye'de satışa sunulan modeller 29.999 TL'den başlayan fiyatlarla ev sahiplerinin karşısına çıkıyor. Peki hangi model hangi ihtiyaçlara cevap veriyor ve fiyatları ne durumda?

Dyson Hava Temizleyici Modelleri Listesi

Dyson Purifier Big+Quiet - 33.999 TL

- 33.999 TL Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde - 39.999 TL

- 39.999 TL Dyson Purifier Hot+Cool HP1 Isıtıcı Özellikli Hava Temizleyici - 29.999 TL

- 29.999 TL Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx Isıtıcı Özellikli Hava Temizleyici - 33.999 TL

- 33.999 TL Dyson Humidify+Cool PH2 De-NOx Nemlendirme Özellikli Hava Temizleyici - 33.999 TL

- 33.999 TL Dyson Purifier Cool PC2 De-NOx Hava Temizleyici - 29.999 TL

Aşağıda her bir modelin detaylı özelliklerini, teknolojik altyapısını ve kullanım alanlarını inceleyerek hangi Dyson hava temizleyicisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirleyebilirsiniz.

Dyson Purifier Big+Quiet

Dyson'ın en sessiz hava temizleyici modeli olan Big+Quiet, geniş alanlarda etkili hava temizleme sağlayan yenilikçi bir cihazdır. Özel tasarlanmış akustik mühendislik sayesinde minimum ses seviyesinde çalışırken, 100 metrekareye kadar alanları etkili şekilde temizleyebilir.

Gelişmiş HEPA H13 filtresi, 0.1 mikron boyutundaki parçacıkları %99.95 oranında yakalayarak polen, toz, bakteri ve virüsleri etkili şekilde giderir. Uzaktan kumanda ve mobil uygulama desteği ile kolayca kontrol edilebilen bu model, modern ev ve ofis ortamları için ideal bir seçimdir.

Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde

Formaldehit giderme özelliği ile öne çıkan bu premium model, ev içi hava kalitesini tehdit eden en zararlı kimyasallardan biri olan formaldehidi etkili şekilde giderir. Katı formaldehit sensörü sayesinde sürekli izleme yapar ve gerektiğinde otomatik olarak devreye girer.

Standart HEPA filtrasyonuna ek olarak, özel katalitik filtre teknolojisi kullanarak formaldehidi zararsız hale getirir. Yeni mobilya, boyalar ve yapıştırıcılardan kaynaklanan formaldehit emisyonlarına karşı koruma sağlayan bu model, özellikle yeni taşınanlar ve hassas solunum sistemi olan kişiler için önerilir.

Dyson Purifier Hot+Cool HP1 Isıtıcı Özellikli Hava Temizleyici

Hem ısıtma hem de soğutma fonksiyonu bulunan bu çok işlevli model, yıl boyunca kullanılabilen pratik bir çözüm sunar. Kışın etkili ısıtma sağlarken, yazın serinletici hava akımı oluşturur ve aynı zamanda havayı temizler. Jet Focus teknolojisi ile isterseniz odaklanmış, isterseniz yaygın hava akımı elde edebilirsiniz.

Otomatik termostat kontrolü sayesinde istediğiniz sıcaklığı korur ve enerji tasarrufu sağlar. Güvenlik açısından devrilme koruması ve otomatik kapanma özelliklerine sahip olan bu model, çocuklu aileler için güvenli bir tercih oluşturur.

Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx Isıtıcı Özellikli Hava Temizleyici

Gelişmiş NOx (nitrojen oksit) giderme teknolojisi ile donatılan bu model, şehir merkezlerinde yaygın olan hava kirliliğine karşı etkili koruma sağlar. Araç egzozları ve endüstriyel emisyonlardan kaynaklanan nitrojen oksitleri etkili şekilde filtreler. İleri seviye sensör teknolojisi ile hava kalitesini gerçek zamanlı olarak izler ve LCD ekranda detaylı bilgi verir.

Isıtma ve soğutma fonksiyonlarının yanı sıra, akıllı modlar sayesinde enerji verimli çalışma sağlar. Uzaktan kumanda ve Dyson Link uygulaması ile tam kontrol imkanı sunar.

Dyson Humidify+Cool PH2 De-NOx Nemlendirme Özellikli Hava Temizleyici

Hava temizleme, nemlendirme ve serinletme özelliklerini bir arada sunan bu üçlü fonksiyonlu model, kuru hava koşullarına ideal çözüm getirir. Ultrasonik nemlendirme teknolojisi ile hijyenik nem artışı sağlarken, UV-C ışığı ile su tankındaki bakterileri etkisiz hale getirir.

Otomatik nem kontrolü sayesinde ideal nem seviyesini korur ve aşırı nemlendirmeyi önler. NOx giderme özelliği ile şehir havasındaki zararlı gazları temizler. Özellikle kış aylarında kalorifer nedeniyle kuruyan iç mekan havasını dengelemek için mükemmel bir seçimdir.

Dyson Purifier Cool PC2 De-NOx Hava Temizleyici

Sadece hava temizlema ve serinletme odaklı bu model, ısıtma ihtiyacı olmayan kullanıcılar için ekonomik bir alternatif sunar. NOx giderme teknolojisi ile şehir havasındaki nitrojen oksitleri etkili şekilde filtreler. Özellikle yaz aylarında serinletici hava akımı sağlarken aynı zamanda havayı temizler.

Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda da rahatlıkla kullanılabilir. Sessiz çalışma modu ile gece kullanımı için uygundur ve 350 derece hava sirkülatörü özelliği ile odanın her köşesine temiz hava ulaştırır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin kullandığınız ve memnun kaldığınız bir Dyson hava temizleyici modeli var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca Dyson ürünleri ilginizi çekiyorsa, "En Kaliteli Dyson Kablosuz Süpürge Modelleri" içeriğimize de göz atabilirsiniz.