En Kaliteli Dyson Kablosuz Süpürge Modelleri ve Fiyatları - 2023

Teknoloji devi Dyson tarafından geliştirilen şarjlı el süpürgesi modellerinde kullanıcılar markanın ürünlerini alternatifleri ile değişmiyor. Dyson kalitesi ilk çıktığı günden bugüne kalitesini koruyor.

Teknolojik yenilikleri ile her bir modelinde ekstra kullanışlı özellikler sunan markanın birbirinden kaliteli şarjlı ve kablosuz süpürge modelleri mevcut.

Bu yazımızda 2023 yılında güncel olarak en kaliteli ve kullanışlı Dyson kablosuz süpürge seçeneklerini sizin için sıralıyoruz. İşte, markanın en fonksiyonel el süpürgesi modelleri ve fiyatları!

En Kaliteli 6 Dyson Kablosuz Süpürge Modeli

Dyson V15 Detect

Dyson V12 Detect Slim

Dyson Gen5detect Cordless Stick Vacuum

Dyson Omni-Glide+

Dyson Cyclone V10 Animal

Dyson Outsize+ Vacuum

1. Dyson V15 Detect

Dyson’ın en yenilikçi modellerinden biri olan V15 gelişmiş özellikleri, yüksek çalışma süresi ve çekiş gücü ile dikkat çekiyor. Cihazın teknik özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

Kuru temizlik için 650 W max. motor gücü

240 AW emiş gücü

76 dB ses seviyesi

El süpürgesi olarak ayrılabilen özel gövde

Hareketli başlık

Gerçek zamanlı gösterge

Çıkarılabilir pil ve temassız hazne boşaltma

Yeşil lazer ışık

Zemin sensörü ve yıkanabilir filtre

Hareketli başlık duvara asma aparatı

Anti Tangle, DLS ve Root Cyclone teknolojileri

Hyperdymium Motor

Dar aralık ucu ile birlikte Laser Slim Fluffy, 2’si bir arada fırça ve Anti Tangle Dijital / Mini motorlu başlıklar ürünle birlikte gönderiliyor.

EPA/ HEPA Filtre ve siklon filtre mevcut.

Metal filtre bulunuyor

Net ağırlığı 3 kg

0.75 litrelik toz haznesi mevcut

60 dk çalışma süresi

4.5 saat şarj süresi

Batarya tipi Li-ion

Güncel fiyatı: 19.000 - 21.200 TL aralığında.

2. Dyson V12 Detect Slim

Mikrobik tozların açığa çıkmasını ve A’dan Z’ye temizliğin tamamlanmasını sağlayan Dyson’ın sevilen ürünlerinden biri de V12 Detect Slim. HEPA filtre desteği ile alerjenleri hapseden süpürge oldukça hafif ve kullanışlı seçenekler arasında yer alıyor.

Emiş gücünü otomatik olarak ayarlayabilen kablosuz süpürgenin diğer teknik özellikleri ise şunlar:

11 Siklon teknolojisi

0.35 litre toz haznesi

Tam makine HEPA filtreleme

60 dakikaya kadar çalışma

140 AW emiş gücü

4 saat şarj süresi

2.4 kg ağırlık

2 adet ana temizleme başlığı

LCD ekran ve partikül sayımı

Flyffy Optic temizleme başlığı sayesinde detaylı toz gösterme

Anti-tangle teknolojisi

V12 Detect Slim serisinde Absolute ve HEPA seçenekleri bulunuyor.

HEPA versiyonda 3 farklı aksesuar, Absolute’ta ise 6 adet aksesuar yer alıyor.

Güncel fiyatları ise 19.500 - 19.999 TL olarak belirtiliyor.

3. Dyson Gen5detect Cordless Stick Vacuum

Yüksek emiş gücü ve etkili HEPA filtresi ile öne çıkan model, iki kat daha fazla görülmeyen tozları açığa çıkarma yeteneğine sahip. 3.5 kg ağırlığında olan üründe toz algılama ve ekranda temizlik göstergesi yer alıyor.

Etkili ışık hüzmesi sayesinde geçmiş modellere göre iki kat daha fazla görünmeyen tozu görünür hale getiriyor. Dakikada 135.000 devir yapan motor, markanın şimdiye kadarki en güçlü motoru olarak öne çıkıyor.

Küçük partiküllerin %99.9’unu yakalayabilen HEPA filtasyonu ürünün en önemli özelliklerinden birisi. Tek hamlede el süpürgesine dönüşebilen cihazın çalışma süresi ise 70 dakika. Şimdi gelin, bu cihazın teknik özelliklerine birlikte bakalım:

Şarj süresi: 4.5 saat

Çalışma süresi: 70 dk

280 AW kuru emiş

El süpürgesi olarak ayrılan gövde

Piezo sensörü mevcut

DLS, 14 siklon Radial Root Cyclone ve Gen5 Hyperdymium Motor teknolojileri

EPA/HEPA ve Siklon filtreler mevcut

3.5 kg net ağırlık.

Toz kapasitesi: 0.77 litre

Güncel fiyatı: 26.999 TL.

4. Dyson Omni-Glide+

Sert zeminlerde ekstra kullanışlılık sağlayan omni-glide+ çok yönlü Fluffy temizliğine sahip ilk süpürge olarak biliniyor. Işıklı aralık temizleme başlığı mevcut.

Eklemli boyun sayesinde kıvrak ayak ve sabitleyici dört adet teker sayesinde her yerdeki tozlara ulaşıp kolayca manevra yapabilme kabiliyetine sahip.

Sert zeminlerde iki adet silindir fırça ile iri kirleri hapsediyor. İnce tozlar ise antistatik karbon fiber ipler tarafından yakalanıyor. Tek hareketle el süpürgesine dönüşebilen cihazın teknik özellikleri şu şekilde:

Şarj süresi: 3.5 saat

Li-ion batarya

Çalışma süresi 20 dakika

Kuru emiş 50 AW Emiş gücü

El süpürgesi olarak kullanılabiliyor.

Duvara asma aparatı ve emiş gücü ayarı mevcut.

Hareketli başlığa sahip.

Temassız hazne boşaltma ve yıkanabilir filtre var.

Siklon filtre ve 0.22 litrelik toz haznesi bulunuyor.

Dar aralık ucu, double fluffy başlık ve toz alma başlığı aksesuar olarak gönderiliyor.

Teleskopik boru mevcut değil.

Cihazın ağırlığı 1.9 kg

Güncel fiyatı: 11.000 TL civarında.

5. Dyson Cyclone V10 Animal

V8 ile kıyaslandığında %30 daha yüksek emiş gücüne sahip olan cihazda 60 dakika boyunca kesintisiz temizlik deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu süre boyunca emiş gücünde azalma yaşamazsınız.

Makine filtrasyonu güçlü olduğu için 0.3 mikrona kadar küçük partiküller bile %100’e yakın oranda yakalanabiliyor. Diğer modellerden en büyük farkı özellikle evcil hayvanlı evler için tasarlanmış olması. Bunun için kullanılan Motorbar başlık teknolojisi, anti-tangle kanalları ile tüylerin otomatik bir şekilde temizlenmesini sağlıyor.

Üç farklı mod seçeneği bulunan cihazda Mod 1 sert zemin ve halılar iin tercih edilirken Mod 2 günlük temizlik için kullanılıyor. Boost modu ise daha hızlı ve aktif bir temizlikte işlevsellik sağlıyor. Cihazın diğer teknik özelliklerine bakacak olursak:

0.76 litre toz haznesi

2.68 kg ağırlık

3.5 saat şarj süresi

60 dakika çalışma süresi

14 siklon teknolojisi

Direct Drive başlık

Güncel fiyatı 19.000 TL civarında.

6. Dyson Outsize+ Vacuum

Geniş ve büyük mekânlar için tasarlanan bu ürün 4.5 saat şarj ve 60 dk çalışma süresine sahip. Emiş gücü 220 AW olup Anti Tangle ve Radial Root Cyclone teknolojileri bulunuyor. Siklon filtrenin yer aldığı ürünün ağırlığı ise 3.5 kg.

2 adet çıkarılabilir pil, temassız hazne boşaltma, LCD ekran, dijital güç ayarı ve el süpürgesi haline getirilebilen gövde tasarımına sahip.

Dyson V11 ile kıyaslandığında %150 daha geniş toz kapasitesi ve %25 daha geniş temizleyici başlığı bulunuyor. Bu sayede geniş mekânların temizliğinde pratiklik sağlıyor. Yurt dışı satış fiyatı markanın kendi sistesinde 600 $ olarak belirtiliyor. Türkiye’de ise satışta değil.