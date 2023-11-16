En Kaliteli Dyson Kablosuz Süpürge Modelleri ve Fiyatları - 2023
Kablosuz süpürgenin mucidi Dyson'ın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en iyi şarjlı süpürge modellerini sizin için sıraladık. İşte, markanın en iyi 6 el süpürgesi!
Teknoloji devi Dyson tarafından geliştirilen şarjlı el süpürgesi modellerinde kullanıcılar markanın ürünlerini alternatifleri ile değişmiyor. Dyson kalitesi ilk çıktığı günden bugüne kalitesini koruyor.
Teknolojik yenilikleri ile her bir modelinde ekstra kullanışlı özellikler sunan markanın birbirinden kaliteli şarjlı ve kablosuz süpürge modelleri mevcut.
Bu yazımızda 2023 yılında güncel olarak en kaliteli ve kullanışlı Dyson kablosuz süpürge seçeneklerini sizin için sıralıyoruz. İşte, markanın en fonksiyonel el süpürgesi modelleri ve fiyatları!
En Kaliteli 6 Dyson Kablosuz Süpürge Modeli
- Dyson V15 Detect
- Dyson V12 Detect Slim
- Dyson Gen5detect Cordless Stick Vacuum
- Dyson Omni-Glide+
- Dyson Cyclone V10 Animal
- Dyson Outsize+ Vacuum
1. Dyson V15 Detect
Dyson’ın en yenilikçi modellerinden biri olan V15 gelişmiş özellikleri, yüksek çalışma süresi ve çekiş gücü ile dikkat çekiyor. Cihazın teknik özellikleri şu şekilde sıralanıyor:
- Kuru temizlik için 650 W max. motor gücü
- 240 AW emiş gücü
- 76 dB ses seviyesi
- El süpürgesi olarak ayrılabilen özel gövde
- Hareketli başlık
- Gerçek zamanlı gösterge
- Çıkarılabilir pil ve temassız hazne boşaltma
- Yeşil lazer ışık
- Zemin sensörü ve yıkanabilir filtre
- Hareketli başlık duvara asma aparatı
- Anti Tangle, DLS ve Root Cyclone teknolojileri
- Hyperdymium Motor
- Dar aralık ucu ile birlikte Laser Slim Fluffy, 2’si bir arada fırça ve Anti Tangle Dijital / Mini motorlu başlıklar ürünle birlikte gönderiliyor.
- EPA/ HEPA Filtre ve siklon filtre mevcut.
- Metal filtre bulunuyor
- Net ağırlığı 3 kg
- 0.75 litrelik toz haznesi mevcut
- 60 dk çalışma süresi
- 4.5 saat şarj süresi
- Batarya tipi Li-ion
- Güncel fiyatı: 19.000 - 21.200 TL aralığında.
2. Dyson V12 Detect Slim
Mikrobik tozların açığa çıkmasını ve A’dan Z’ye temizliğin tamamlanmasını sağlayan Dyson’ın sevilen ürünlerinden biri de V12 Detect Slim. HEPA filtre desteği ile alerjenleri hapseden süpürge oldukça hafif ve kullanışlı seçenekler arasında yer alıyor.
Emiş gücünü otomatik olarak ayarlayabilen kablosuz süpürgenin diğer teknik özellikleri ise şunlar:
- 11 Siklon teknolojisi
- 0.35 litre toz haznesi
- Tam makine HEPA filtreleme
- 60 dakikaya kadar çalışma
- 140 AW emiş gücü
- 4 saat şarj süresi
- 2.4 kg ağırlık
- 2 adet ana temizleme başlığı
- LCD ekran ve partikül sayımı
- Flyffy Optic temizleme başlığı sayesinde detaylı toz gösterme
- Anti-tangle teknolojisi
- V12 Detect Slim serisinde Absolute ve HEPA seçenekleri bulunuyor.
- HEPA versiyonda 3 farklı aksesuar, Absolute’ta ise 6 adet aksesuar yer alıyor.
- Güncel fiyatları ise 19.500 - 19.999 TL olarak belirtiliyor.
3. Dyson Gen5detect Cordless Stick Vacuum
Yüksek emiş gücü ve etkili HEPA filtresi ile öne çıkan model, iki kat daha fazla görülmeyen tozları açığa çıkarma yeteneğine sahip. 3.5 kg ağırlığında olan üründe toz algılama ve ekranda temizlik göstergesi yer alıyor.
Etkili ışık hüzmesi sayesinde geçmiş modellere göre iki kat daha fazla görünmeyen tozu görünür hale getiriyor. Dakikada 135.000 devir yapan motor, markanın şimdiye kadarki en güçlü motoru olarak öne çıkıyor.
Küçük partiküllerin %99.9’unu yakalayabilen HEPA filtasyonu ürünün en önemli özelliklerinden birisi. Tek hamlede el süpürgesine dönüşebilen cihazın çalışma süresi ise 70 dakika. Şimdi gelin, bu cihazın teknik özelliklerine birlikte bakalım:
- Şarj süresi: 4.5 saat
- Çalışma süresi: 70 dk
- 280 AW kuru emiş
- El süpürgesi olarak ayrılan gövde
- Piezo sensörü mevcut
- DLS, 14 siklon Radial Root Cyclone ve Gen5 Hyperdymium Motor teknolojileri
- EPA/HEPA ve Siklon filtreler mevcut
- 3.5 kg net ağırlık.
- Toz kapasitesi: 0.77 litre
- Güncel fiyatı: 26.999 TL.
4. Dyson Omni-Glide+
Sert zeminlerde ekstra kullanışlılık sağlayan omni-glide+ çok yönlü Fluffy temizliğine sahip ilk süpürge olarak biliniyor. Işıklı aralık temizleme başlığı mevcut.
Eklemli boyun sayesinde kıvrak ayak ve sabitleyici dört adet teker sayesinde her yerdeki tozlara ulaşıp kolayca manevra yapabilme kabiliyetine sahip.
Sert zeminlerde iki adet silindir fırça ile iri kirleri hapsediyor. İnce tozlar ise antistatik karbon fiber ipler tarafından yakalanıyor. Tek hareketle el süpürgesine dönüşebilen cihazın teknik özellikleri şu şekilde:
- Şarj süresi: 3.5 saat
- Li-ion batarya
- Çalışma süresi 20 dakika
- Kuru emiş 50 AW Emiş gücü
- El süpürgesi olarak kullanılabiliyor.
- Duvara asma aparatı ve emiş gücü ayarı mevcut.
- Hareketli başlığa sahip.
- Temassız hazne boşaltma ve yıkanabilir filtre var.
- Siklon filtre ve 0.22 litrelik toz haznesi bulunuyor.
- Dar aralık ucu, double fluffy başlık ve toz alma başlığı aksesuar olarak gönderiliyor.
- Teleskopik boru mevcut değil.
- Cihazın ağırlığı 1.9 kg
- Güncel fiyatı: 11.000 TL civarında.
5. Dyson Cyclone V10 Animal
V8 ile kıyaslandığında %30 daha yüksek emiş gücüne sahip olan cihazda 60 dakika boyunca kesintisiz temizlik deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu süre boyunca emiş gücünde azalma yaşamazsınız.
Makine filtrasyonu güçlü olduğu için 0.3 mikrona kadar küçük partiküller bile %100’e yakın oranda yakalanabiliyor. Diğer modellerden en büyük farkı özellikle evcil hayvanlı evler için tasarlanmış olması. Bunun için kullanılan Motorbar başlık teknolojisi, anti-tangle kanalları ile tüylerin otomatik bir şekilde temizlenmesini sağlıyor.
Üç farklı mod seçeneği bulunan cihazda Mod 1 sert zemin ve halılar iin tercih edilirken Mod 2 günlük temizlik için kullanılıyor. Boost modu ise daha hızlı ve aktif bir temizlikte işlevsellik sağlıyor. Cihazın diğer teknik özelliklerine bakacak olursak:
- 0.76 litre toz haznesi
- 2.68 kg ağırlık
- 3.5 saat şarj süresi
- 60 dakika çalışma süresi
- 14 siklon teknolojisi
- Direct Drive başlık
- Güncel fiyatı 19.000 TL civarında.
6. Dyson Outsize+ Vacuum
Geniş ve büyük mekânlar için tasarlanan bu ürün 4.5 saat şarj ve 60 dk çalışma süresine sahip. Emiş gücü 220 AW olup Anti Tangle ve Radial Root Cyclone teknolojileri bulunuyor. Siklon filtrenin yer aldığı ürünün ağırlığı ise 3.5 kg.
2 adet çıkarılabilir pil, temassız hazne boşaltma, LCD ekran, dijital güç ayarı ve el süpürgesi haline getirilebilen gövde tasarımına sahip.
Dyson V11 ile kıyaslandığında %150 daha geniş toz kapasitesi ve %25 daha geniş temizleyici başlığı bulunuyor. Bu sayede geniş mekânların temizliğinde pratiklik sağlıyor. Yurt dışı satış fiyatı markanın kendi sistesinde 600 $ olarak belirtiliyor. Türkiye’de ise satışta değil.
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