Saç Bakımında En İyisi: Dyson Saç Bakım Ürünleri

Dyson denildiğinde kiminin aklına şarjlı süpürge kiminin ise saç şekillendiriciler geliyor. Her ikisinde de kullanıcılarını tatmin etmeyi başaran markanın saç bakım ürünlerinde sadece şekillendiriciler de bulunmuyor.

Farklı kategorilerde sıralanan ve saç bakımı ile doğrudan ilişkili olan ürün seçenekleri mevcut. Peki bu ürünler arasında neler var? Hangi modeller ne tür özelliklere sahip? İşte, Dyson’ın saç bakımı için geliştirdiği birbirinden kullanışlı cihazlar!

Dyson Saç Bakım Ürünleri

Saç şekillendirici – Dyson Airwrap

Saç kurutma makinesi – Dyson Supersonic

Saç düzleştirici – Dyson Corrale

Aksesuarlar

1. Dyson Airwrap

Saçlarınızı yüksek ısıya maruz kalmadan şekillendirebilen aynı zamanda elektriklenmeyi önleyen özel bir teknoloji ile üretiliyor. Coanda hava akımı sayesinde saçlarınızı istediğiniz gibi şekillendirmenize olanak sağlıyor.

Bukle ve dalga türüne göre farklı başlık seçenekleri bulunan ürün farklı uzunluk ve türdeki saç tiplerine hitap etmeyi başarıyor. Saçınızı aynı anda hem kurutup hem şekillendiren bir cihaz olması ekstra kullanışlılık sağlıyor.

Akıllı ısı kontrolü sayesinde saçınıza zarar vermeden istediğiniz buklelere kavuşmanıza yardımcı oluyor. Dyson Airwrap ile belirgin buklelerin haricinde dalgalı, Retro ve içe dönük fön gibi uygulamalar da yapabilirsiniz.

Cihazda kullanılan Coanda teknolojisinin gücü V9 dijital motordan geliyor. Havayı kullanan bu teknoloji saçlarınızı fırça ve başlık yüzeyine yaklaştırarak kolayca şekil almasını sağlıyor. V9 motoru 3.2 kPA’ ya kadar güç üretme kapasitesine sahip. Dakikada 110.000 devir yapan 13 kanatlı pervaneden oluşuyor.

Akıllı ısı kontrolü sayesinde saçlarda aşırı ısı hasarı oluşmasını engelliyor. Sıcaklığı daima 150 derecenin altında tutmaya programlanmış olan sistem, ısıtma ünitesini saniyede minimum 40 defa ölçerek maksimum ısı seviyesini koruyor.

Blue blush, parlak nikel, parlak bakır gibi farklı renk seçenekleri olan cihazın güncel fiyatı ise markanın kendi sitesinde 16.999 TL olarak görüntüleniyor.

2. Dyson Supersonic

1600 W’luk güce sahip olan kurutma makinesi saçlarınızdaki statik elektriğin azaltılmasını sağlıyor. Böylece elektriklenme probleminin önüne geçmeyi hedefliyor.

Blue blush, siyah / nikel, fuşya / metalik gri gibi renk seçenekleri olan üründe şekillendiri başlık, difüzor, geniş dişli tarak, hassas kurutma başlığı ve elektriklenme karşıtı Flyaway başlık ürünle birlikte gelen aksesuarlar arasında yer alıyor.

Flyaway başlık sadece hava akımını kullanarak saçınızı elektriklenmeden pürüzsüz ve parlak bir görünüme kavuşturuyor. Kuru ve düzleştirilmiş saçlarda elektriklenen kısa saçları stabil uzun saçların arkasına saklayabiliyor.

Şekillendirici başlık geniş ve ince bir görünüme sahip. Yüksek hızlı hava akımı ile saçınızı kolayca şekillendirmenizi sağlıyor. Difüzör denilen aparat ise buklelerinizi daha belirgin hale getirme konusunda etkili oluyor.

Uzun dişleri sayesinde saç diplerine kadar inmenize yardımcı oluyor. Hassas kurutma başlığı özellikle ince telli saçlar için ideal. Aynı zamanda hassas özellikteki saç derisinde de yumuşak dokunuşlarda bulunuyor.

Geniş dişli tarak ise daha sert yapılı, kıvırcık ve zorlu saç türlerine hacim ve şekil vermek için kullanılıyor. Dişleri sert ve dayanıklı.

Cihazda 3 farklı hassas hız ayarı mevcut. Hızlı bir şekilde saçlarınızı kurutup şekil vermek için yüksek ayarı tercih edebilirsiniz. Normal saç kurutmada orta seçeneği idealdir. Hava akımını yaymak için ise düşük ayarı seçebilirsiniz.

Isı ayarında da 4 farklı seçim şansınız bulunuyor. 100 derece hızlı saç kurutma işleminde ve şekillendirmede, 80 derece normal kurutmada, 60 derece daha serin bir hava akımı sağlamada, 28 derece ise soğuk üflemede kullanılıyor. 28 derece ayarı özellikle saç şekillendirme işleminin ardından sabitleyici işlevi görüyor.

Cihazın güncel satış fiyatı ise kendi sitesinde 12.999 TL olarak belirtiliyor. Renk seçimine göre fiyatlarda ufak farklılıklar görülebiliyor.

3. Dyson Corrale

Azaltılmış ısı kullanımı ile yeni nesil saç düzleştirme aleti olarak tanımlayabileceğimiz Corrale bakır / nikel ve Prusya mavisi / bakır renk seçenekleri ile piyasaya sürülüyor. Kutu içeriğinde bir adet taşınabilir şarj ünitesi, bir adet ısı korumalı seyahat çantası ve şarj aleti yer alıyor.

Cihazın üst kısmında konumlanan OLED ekranda şarj ve sıcaklık seviyesini görüntüleyebiliyorsunuz. Her ne kadar ‘düzleştirici’ olarak anılsa da cihazın dış gövdesini kullanarak iri bukleler ve dalgalar da oluşturabilirsiniz.

Cihazda 3 farklı ısı ayarı mevcut. Bunlar 165, 185 ve 210 derece olarak sıralanıyor. Saç tipinize ve uzunluğuna bağlı olarak dilediğiniz ısıda şekillendirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

70 dakikada kolayca şarj edilebilen cihazın 30 dakikalık kablosuz kullanım süresi bulunuyor. Daha uzun süreli işlemler için kablolu kullanım öneriliyor. Cihazda güvenlik önlemleri kapsamında ‘otomatik kapanma’ özelliği bulunuyor. 10 dakikalık hareketsizliğin ardından kendi kendini otomatik olarak kapatıyor.

Uçuş modu ve özel voltaj seçimleri sayesinde bu cihazı yurt dışı seyahatlerinizde güvenli bir şekilde yanınızda taşıyabilirsiniz. Üründe kullanılan teknolojiler arasında azaltılmış ısı ayarı ve akıllı ısı kontrolü bulunuyor.

Esnek plakalar sayesinde saçlarınızı azaltılmış ısı ile bir araya getiren cihaz dalgalı ve uçuş uçuş saçlara sahip olmanıza yardımcı oluyor. Akıllı ısı kontrolü için ürünün içine yerleştirilen sensörler saniyede 100 kere plakaların sıcaklığını kontrol ediyor.

Cihazın teknolojik açıdan bir diğer önemli özelliği ise 4-cell lityum ion bataryaya sahip olması. Dyson elektrikli süpürgelerde bulunan bu batarya saç şekillendirici ürünün performansını yükseltiyor.

Cihazın ağırlığı 561 gram civarında. Dolayısıyla saç şekillendirme sürecinde size ekstra ağırlık yapmıyor. Kullanışlı ve kıvırcık saçlarda bile kısa sürede etkisini gösteren bir düzleştirici olduğunu söyleyebiliriz. Bu cihazın güncel fiyatı ise 12.999 TL olarak belirtiliyor.

4. Aksesuarlar

Dyson’ın hem saç şekillendirici ürünleri hem de kurutma makinesi için tasarlanmış farklı başlık modelleri ‘aksesuarlar’ kategorisinde sıralanıyor. Farklı kalınlıktaki kısa ve uzun başlıklarla Airwrap deneyiminizi özelleştirmeniz mümkün.

Benzer şekilde kurutma makinesi için de çok fonksiyonlu ve farklı renklerdeki başlık modellerine ulaşabilirsiniz. Bunların haricinde aynı kategoride saklama kutularından saç fırçalarına birçok farklı ürün seçeneğini görüntüleyebilirsiniz.