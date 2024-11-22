e-Devlet Doğum Borçlanma Nasıl Yapılır?

Doğum yapan kadınlar emeklilik süresini öne çekmek için e-Devlet’ten doğum borçlanması işlemini yapabiliyor. Bu sayede belli bir doğum sayısı ve iş günü limitine kadar çalışma günü saydırılabiliyor. Peki, bu işlem e-Devlet üzerinden nasıl yapılabiliyor? 4A, 4B ve 4C için doğum borçlanması nasıl yapılır?

E-Devlet’ten doğum borçlanması için nasıl başvurulur? Bu soruları içeriğin devamında sizin için yanıtladık!

E-Devlet’ten Doğum Borçlanması Yapmanın Şartları Neler?

2014 sonrasında yapılan düzenlemeler kapsamında 4A – 4B ve 4C sınıfında önceden sigorta girişi yapılmış olan tüm doğum yapan kadınlar başvuru yapabiliyor.

En önemli şart, söz konusu kadının doğum tarihinden önce ödenmiş sigorta priminin bulunması.

Bunun yanında maksimum 3 doğuma kadar her doğum için doğumdan itibaren 2 sene olmak kaydıyla borçlanma işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Diğer bir önemli koşul ise borçlanma işleminin yapılacağı doğumda dünyaya gelen çocuğun sağ olması.

Toplamda maksimum 2.160 gün borçlanma hakkınız var. Doğum başına 720 gün olan bu hak, iki doğum yapan kadınlarda 1.440 gün, üç doğum yapanlarda ise 2.160 gün üzerinden hesaplanıyor.

Borçlanma süresi doğumdan itibaren başlatıldığı için bu süre dahilinde prim ödenen günler size ekstra bir hak doğurmuyor. Yani, doğumdan 1 yıl sonra çalışmaya başlanan ve sigorta primi 1 yıl boyunca ödenen bir kadın, sadece ilk 1 yıllık dönem için borçlanma işlemini yaptırabiliyor. Diğer 1 yıllık süre zaten ödendiği için emeklilik gün sayısından düşülmüyor.

E-Devlet Doğum Borçlanması Nasıl Yapılır?

E-Devlet sisteminize giriş yapın.

Bunun için e-Devlet şifresi, mobil imza, internet bankacılığı gibi giriş yöntemlerinden kendinize uygun olanı seçip gerekli bilgileri doldurarak sisteme girebilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu bölümüne geçin.

Dilerseniz direkt olarak e-Devlet hizmetlerinde arama yapmak için tasarlanmış arama çubuğuna ‘doğum borçlanma’ yazarak ilerleyebilirsiniz.

4A – 4B – 4C başvuru türlerinden size uygun olanı seçin.

Yeni başvuru seçeneğine dokunun.

İlgili boşlukları doldurup yönergeleri takip ederek başvuru işlemini tamamlayın.

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