e-Devlet Doğum Borçlanma Nasıl Yapılır?
E-Devlet'ten doğum borçlanması yaparak emeklilik tarihinizi öne çekebilirsiniz. Peki, nasıl başvuru yapılır? Şartları neler? İşte, detaylar!
Doğum yapan kadınlar emeklilik süresini öne çekmek için e-Devlet’ten doğum borçlanması işlemini yapabiliyor. Bu sayede belli bir doğum sayısı ve iş günü limitine kadar çalışma günü saydırılabiliyor. Peki, bu işlem e-Devlet üzerinden nasıl yapılabiliyor? 4A, 4B ve 4C için doğum borçlanması nasıl yapılır?
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E-Devlet’ten Doğum Borçlanması Yapmanın Şartları Neler?
- 2014 sonrasında yapılan düzenlemeler kapsamında 4A – 4B ve 4C sınıfında önceden sigorta girişi yapılmış olan tüm doğum yapan kadınlar başvuru yapabiliyor.
- En önemli şart, söz konusu kadının doğum tarihinden önce ödenmiş sigorta priminin bulunması.
- Bunun yanında maksimum 3 doğuma kadar her doğum için doğumdan itibaren 2 sene olmak kaydıyla borçlanma işlemi gerçekleştirilebiliyor.
- Diğer bir önemli koşul ise borçlanma işleminin yapılacağı doğumda dünyaya gelen çocuğun sağ olması.
- Toplamda maksimum 2.160 gün borçlanma hakkınız var. Doğum başına 720 gün olan bu hak, iki doğum yapan kadınlarda 1.440 gün, üç doğum yapanlarda ise 2.160 gün üzerinden hesaplanıyor.
- Borçlanma süresi doğumdan itibaren başlatıldığı için bu süre dahilinde prim ödenen günler size ekstra bir hak doğurmuyor. Yani, doğumdan 1 yıl sonra çalışmaya başlanan ve sigorta primi 1 yıl boyunca ödenen bir kadın, sadece ilk 1 yıllık dönem için borçlanma işlemini yaptırabiliyor. Diğer 1 yıllık süre zaten ödendiği için emeklilik gün sayısından düşülmüyor.
E-Devlet Doğum Borçlanması Nasıl Yapılır?
- E-Devlet sisteminize giriş yapın.
- Bunun için e-Devlet şifresi, mobil imza, internet bankacılığı gibi giriş yöntemlerinden kendinize uygun olanı seçip gerekli bilgileri doldurarak sisteme girebilirsiniz.
- Sosyal Güvenlik Kurumu bölümüne geçin.
- Dilerseniz direkt olarak e-Devlet hizmetlerinde arama yapmak için tasarlanmış arama çubuğuna ‘doğum borçlanma’ yazarak ilerleyebilirsiniz.
- 4A – 4B – 4C başvuru türlerinden size uygun olanı seçin.
- Yeni başvuru seçeneğine dokunun.
- İlgili boşlukları doldurup yönergeleri takip ederek başvuru işlemini tamamlayın.
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