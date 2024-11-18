e-Devlet’te Biriken Para Nasıl Öğrenilir ve Çekilir?

e-Devlet’te sağlıktan sigortaya birçok kategoride çok sayıda farklı işlem online olarak yapılabiliyor. Bu işlemlerden birisi de şahsınıza yatan ve biriken paraları görmek. Bunun için birkaç basit adımı uygulamanız yeterli oluyor. İçeriğin devamında e-devlet aracılığıyla birikmiş para sorgulama ve para çekme ile ilgili yapmanız gerekenleri sıraladık. İşte, detaylar!

e-Devlet’te Biriken Para Sorgulama Nasıl Yapılır?

İlk olarak e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Bunun için şu ana kadar edinmediyseniz bir e-Devlet şifresi edinmeli ve kendi profilinize giriş yapmalısınız.

e-Devlet şifresi edinmek için PTT şubelerine başvuruda bulunabilirsiniz.

PTT tarafından size verilen şifre ile sisteme giriş yaptıktan sonra dilerseniz kendiniz yeni bir şifre oluşturarak e-devlet giriş bilgilerinizi özelleştirebilirsiniz.

Kimlik doğrulama adımlarını takip ederek sisteme giriş yapmak için mobil imza, internet bankacılığı gibi diğer seçenekleri de tercih edebilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘e-hizmetler’ menüsüne girin.

Burada yer alan ‘sosyal güvenlik ve sigorta' seçeneğine tıklayın.

Açılan ekranda 'genel sağlık sigortası uygulamaları' bölümüne ilerleyin.

'Şahıs ödemeleri sorgulama’ başlığına dokunun.

Burada sizin adınıza e-Devlet’te birikmiş olan şahıs ödemelerinin listesini görebilirsiniz. Ayrıca paranın geldiği kurumların adı da burada yazılı olacaktır.

e-Devlet Biriken Para Nasıl Çekilir?

Yukarıda belirttiğimiz adımları izleyerek ulaştığınız menüde yer alan ‘para çek’ butonuna bastıktan sonra sıralanan yönergeleri takip ederek para çekme işlemini kolayca tamamlayabilirsiniz.

Gönderici kurum veya kuruluşun belirlediği şartlar çerçevesinde bu yönergeler farklılık gösterebilir. Dolayısıyla farklı göndericilerden gelen paraları birkaç aşamada çekmeniz gerekebilir.

Bu işlemleri yaparken herhangi bir sorun yaşarsanız e-Devlet destek hattına ulaşabilir, sorularınızı bu hat üzerinden ileterek e-Devlette para sorgulama ve para çekme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

e-Devlet Takasbank Bireysel Emeklilik Katkısı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Adınıza yapılan ödemeleri takip edebileceğiniz bir diğer yer ise e-Devlet Takasbank bireysel emeklilik bilgilendirme işlemleri menüsüdür. Bu menüden kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirdikten sonra bireysel emeklilik katkısı amacıyla sizin için ödenen ve hesabınızda biriken parayı görüntüleyebilirsiniz.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu? E-devlet üzerinden yapılabilen başka hangi işlemler hakkında detaylı bir rehbere ihtiyaç duyuyorsunuz? Yorum ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.