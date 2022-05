e-Devlet Şifremi Unuttum, Yeniden Nasıl Alabilirim?

e-Devlet şifremi unuttum diyen kişilerin sayısı oldukça fazla durumda. Bu yazıda popüler çevrim içi hizmette yer alan hesabın şifresinin unutulması halinde hangi adımların uygulanması gerektiğini detaylı bir şekilde açıklayacağız. Hazırladığımız rehberde yer alan adımları uygulayarak e-Devlet şifresi değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

e-Devlet Kapısı, kamu kurumları tarafından sunulan çoğu hizmete çevrim içi ortamda erişebilmenizi sağlayan bir platformdur. Sistemi kullanarak yüzlerce kuruma ait binlerce hizmetten yararlanabilirsiniz.

59 milyondan fazla kullanıcının yer aldığı platform üzerinden erişebileceğiniz hizmetler arasında ikametgâh belgesi alma, motorlu taşıt sürücü sertifikası sorgulama, abonelik fesih başvurusu, numara taşıma sorgulama, transkript belgesini görüntüleme dahil olmak üzere çok sayıda hizmet mevcut.

Zamandan önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlayan sistemde yer alan hizmetlerden faydalanabilmek için bir hesaba ihtiyacınız var. Bunun için Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) üzerinden bir şifre almak gerekiyor.

PTT üzerinden şifre aldıktan sonra T.C. kimlik numaranız ile hesabınıza giriş yaparak parolanızı değiştirmeniz gerekiyor. Bazı kişiler, şifresini değiştirdikten bir süre sonra parolasını unutabiliyor. Peki, böyle bir durumda ne yapılması gerekiyor? Aşağıda yer alan adımlar ile e-Devlet şifresi nasıl değiştirilir sorusunu cevaplayacağız.

e-Devlet Şifremi Unuttum, Yeni Şifre Nasıl Alabilirim?

e-Devlet sitesini ziyaret edin.

Sağ üst köşedeki "Giriş Yap" butonuna tıklayın.

"Şifremi Unuttum" seçeneğini seçin.

"Şifremi Hatırlamıyorum" seçeneğini işaretleyin.

"Devam Et" butonuna tıklayın.

Gerekli bilgileri girin.

"Devam Et" butonuna basın.

Anne ve baba adı, doğum yeri, doğum tarihini yazın.

"Devam Et" butonuna tıklayın.

Sisteme kayıtlı cep telefon numaranızı girin.

"Devam Et" butonuna basın.

Telefonunuza gelen doğrulama kodunu yazın.

"Devam Et" seçeneğine tıklayın.

Yeni şifre oluşturun.

Kamu hizmetlerine internet üzerinden çok hızlı bir şekilde erişilebilmesine olanak tanıyan sistemde yer alan hesabınızın parolasını unuttuysanız endişelenmenize gerek yok. Vatandaşların hayatlarını önemli ölçüde kolaylaştıran platform, şifresini unutan kişilerin çok pratik bir şekilde yeni parola alabilmesini sağlıyor.

Daha önce cep telefonu numaranızı sisteme kaydedip doğrulama işlemini gerçekleştirdiyseniz yeniden PTT’ye gitmenize gerek yok. Platform üzerinden oldukça hızlı ve kolay bir şekilde yeni şifre oluşturabilirsiniz. Bunun için bazı adımları sırası ile uygulamanız gerekiyor. Adımların tamamını uygulamanız halinde yeni parolaya sahip olabilirsiniz.

Söz konusu işlem için ilk olarak web tarayıcısı üzerinden e-Devlet sisteminin resmi internet sitesini ziyaret edin. Siteyi açtıktan sonra sağ üst köşede yer alan "Giriş Yap" butonuna basmanız gerekiyor. Bunu yapmanız halinde oturum açma ekranı ile karşı karşıya kalacaksınız.

Oturum açma ekranında bulunan "Şifremi Unuttum" seçeneğinin üzerine tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde yeni bir web sayfası açılacak. Açılan yeni web sayfası üzerinden "Şifremi Hatırlamıyorum" seçeneğini seçin.

"Şifremi Hatırlamıyorum" seçeneğini seçtikten sonra "Devam Et" butonuna tıklayın. Açılan sayfada Kimlik Tipi kısmından "T.C. Nüfus Cüzdanı", "Mavi Kart", "Yeni Kimlik Kartı" veya "Geçici Kimlik Belgesi" seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor.

Kimlik Tipi bölümünden dört farklı seçenek içerisinden bir tanesini seçtikten sonra T.C. Kimlik No, Seri No gibi çeşitli bilgileri ilgili kutucuklara girmeniz gerekiyor. Kimlik bilgilerini girdikten sonra güvenlik kodunu da yazın. Tüm bilgileri girdikten sonra "Devam Et" butonuna basın.

Bir sonraki aşamada Anne ve baba adı, doğum yeri, doğum tarihini yazın. Gerekli bilgileri girdikten sonra "Devam Et" butonuna tekrar tıklayın. Daha sonra sisteme kayıtlı olan cep telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemin ardından "Devam Et" butonuna basın.

Sisteme kayıtlı cep telefon numaranızı girdikten sonra telefonunuza bir doğrulama kodu gelecek. Telefonunuza gelen kodu ekranda yer alan kutucuğa girmeniz gerekiyor. Doğrulama kodunu yazdıktan sonra "Devam Et" seçeneğine tıklayın. Bir sonraki aşamada yeni şifre oluşturabilirsiniz.

Yeni şifre oluşturma ekranında yeni parolayı iki kutucuğa yazın ve son olarak "Devam Et" butonuna tekrar tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde yeni şifre oluşturulacak. Açılan sayfada "Tebrikler, yeni e-Devlet şifrenizi başarı ile oluşturdunuz" yazısını göreceksiniz.

Yeni şifre oluşturduktan sonra e-Devlet sisteminin ana sayfasını görüntüleyin. Sağ üst köşede yer alan "Giriş Yap" butonuna basın. Bu işlemi uygulamanız durumunda oturum açma ekranı açılacak. Açılan oturum açma ekranında T.C. kimlik numaranızı ve yeni oluşturduğunuz parolayı yazın.

T.C. kimlik numarası ve parolayı yazdıktan sonra "Sisteme Giriş Yap" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde e-Devlet sistemine giriş yapmış olacaksınız. Platformda yer alan arama kutusu sayesinde yararlanmak istediğiniz hizmeti çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz.

Oldukça başarılı bir arayüze sahip olan e-Devlet Kapısı’nda parola değiştirme adımlarının sonuna geldik. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.