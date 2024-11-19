2.El Otomobillerde e-Devlet Güvenli Ödeme Sistemi (Takasbank) ile Ödeme Nasıl Yapılır?

İkinci el otomobil alım satımlarında ödeme ve satış sözleşmesinin imzalanması anında gergin anlar yaşanıyor. Alıcılar satış gerçekleşmeden ödeme yapmaya, satıcılar ise ödeme gelmeden satış yapmaya çekiniyor. Bunun sebebini aslında hepimiz biliyoruz.

İnsanlar dolandırıcılığa maruz kalmaktan korktukları için böyle anlarda paniğe kapılabiliyor. Bu duruma çözüm getirmek amacıyla geliştirilen yeni ödeme sistemi ise hem alıcıların hem de satıcıların yüreğine su serpiyor.

Artık 2. El otomobil alım satımlarında ödeme ve satış işlemleri e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Ekim ayında zorunlu hale getirilen bu uygulama alıcı ve satıcıların haklarını korumaya yardımcı oluyor.

Peki, e-Devlet güvenli ödeme sistemi nedir? Nasıl kullanılır? Takasbank 2.el araba satışı nasıl yapılıyor? İşte, detaylar!

E-Devlet Güvenli Ödeme Sistemi Nedir?

E-devlet kontrolünde ikinci el araç satışının gerçekleştirilmesi için aracı bir nokta olarak devlete ait olan Takasbank hesabı kullanılıyor. Notere gelmeden önce satıcının e-devlet üzerinden işlem açması işlerin daha hızlı ilerlemesine yardımcı oluyor.

Güvenli ödeme sistemini detaylandıracak olursak aslında şu şekilde özetleyebiliriz:

Takasbank adı verilen bir banka hesabı var. İşlem açıldığında alıcı kişi bu hesaba anlaşılan araç tutarını gönderiyor. Gönderilen para provizyon olarak bu hesapta tutuluyor. Noter huzurunda satış işlemi gerçekleştikten sonra Takasbank’ta bilgileri girilen satıcının hesabına para aktarımı yapılıyor.

Böylece alıcının direkt satıcının iban’ına herhangi bir ücret göndermesine ve bu ücretin gönderilip gönderilmediğinin ayrıca kontrol edilmesine gerek kalmıyor. Benzer şekilde bankaların havuzunda bekleyen işlemler nedeniyle uzayan satış işlemleri gibi sorunların da önüne geçilmiş oluyor.

En önemlisi alıcı ile satıcı arasındaki güven sorunu ortadan kalkıyor.

E-Devlet Güvenli Ödeme Sistemi ile İkinci El Araç Alış/Satışı Nasıl Yapılır?

Satış işlemi için ilk olarak satıcı, e-devlet sistemine giriş yapıp bu bağlantıdaki kısımdan yapacağı işlemi seçmelidir.

Açılan ekranda istenen, alıcı ve taşıt hakkındaki bilgileri sisteme girmelidir.

Sonrasında alıcı kendisine mesaj veya mail aracılığı ile gelen referans numarası ile aynı sisteme girer.

Bu sırada satıcının girdiği bilgilerin alıcı tarafından onaylanması da önemlidir.

Bu aşamalar tamamlandıktan sonra alıcının sistemde belirtilen Takasbank hesabına anlaşılan satış tutarını göndermesi istenir.

İşlem tamamlandıktan sonra 1 gün içinde satış işlemini noter huzurunda gerçekleştirebilirsiniz.

Noterde yapılan işlemden hemen sonra Takasbank’tan satıcının hesabına transfer yapılır.

27 Eylül 2024 itibariyle zorunlu hale getirilen bu uygulama kapsamında ikinci el araç alım/satımı yapanların notere gelmeden önce yukarıdaki adımları tamamlamış olması isteniyor. Sistemin tam olarak anlaşılması ve yerleşik hale gelmesi biraz zaman alacak gibi gözüküyor.

Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Takasbank ile ödeme yapılması etkili bir güvenlik önlemi olarak değerlendirilebilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.