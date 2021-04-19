En Çok Satılan İkinci El Otomobiller Açıklandı

En çok satılan ikinci el otomobillerin 2021 listesi açıklandı. Yapılan yeni araştırmaya göre, Renault ve Fiat modellerinin pazar hakimiyetinde üstün olduğu gözlemlendi. Ayrıca bu dönemde vatandaşların tercihi en çok dizel otomatik vites üzerine oldu. Peki ya ikinci el oto fiyatları ne olacak? İşte uzmanından açıklamalar.

Geçtiğimiz dönemi bir hayli hareketli geçiren ikinci el otomotiv pazarının en çok satılan modelleri açıklandı. Cardata tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda en favori ikinci el araçlar belli oldu.

En çok satılan ikinci el otomobiller

Cardata'nın verilerine göre, Türkiye'nin en çok satılan ikinci el modeli Renault Megane oldu. 1.5 DCI Megane modeli pazarda liderliğini korurken, hemen arkasında sırasıyla Fiat Egea ve Fiat Linea yer alıyor.

En çok satılan dördüncü araç ise Renault Symbol oldu. Bu araçları takiben Volkswagen Polo, Ford Fiesta ve Renault Clio'nun pazarda hakimiyet kurduğu ifade edildi.

1.5 DCI Touch Dizel Otomatik Renault Megane

1.3 MultiJet Easy Dizel Manuel Fiat Egea

1.3 Muktijet Pop Dizel Manuel Fiat Linea

1.5 DCI Joy Dizel Manuel Renault Symbol

1.4 TDI Comfortline Dizel Otomatik Volkswagen Polo

1.4 TDCI Trend Dizel Manuel Ford Fiesta

1.5 DCI Touch Dizel Otomobil Renault Clio

1.5 TDCO Trend X Dizel Otomatik Ford Focus

1.6 TDI Style Dizel Otomatik Seat Leon

1.6 TDI Comfortline Dizel Otomatik Volkswagen Golf

İkinci el otomobil fiyatları ne olacak?

İkinci el pazarındaki hareketliliği gördüklerini ifade eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el araçların fiyatlarındaki esnekliğe dikkat çekti. Yalçın açıklamasında, "İkinci el araç fiyatları ortalama yüzde 20 düşmüştü. Açıklanan yeni kısıtlama tedbirleriyle birlikte ikinci elde pazarın bir süre daha bu şekilde devam edeceğini öngörebiliriz." dedi ve şöyle devam etti:

"Diğer taraftan, önümüzdeki dönemde ikinci el araç fiyatlarını yukarı yönlü etkileyecek iki önemli konu var. Bunlardan ilki çip krizi. Kriz yayılır ve tedarik zincirinde global aksamalar olup da araç üretilemezse talep geçen yıl olduğu gibi yine ikinci el araca kayacaktır. Seyahat kısıtlamalarının ortadan kalkması ikinci ele yeni bir talep dalgası yaratabilir. Analistler, temmuz ayına kadar iki bayram tatilinin yaşanacak olmasının seyahat eğilimini güçlendireceğini belirtiyorlar. Bu da tıpkı geçen sene olduğu gibi ikinci el araçların yükselmesine neden olabilir."

Uzmanlara göre, çip krizi ve yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte ikinci el otoda daha fazla hareketliliğin yaşanacağını söylemek mümkün. Ek olarak sıfır otomobil fiyatları ve yüksek faizin etkisi bu pazarın fiyatlarında artışa yol açıyor.