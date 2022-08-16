Easy Anti Cheat Nedir, Nasıl Kaldırılır?

Easy Anti Cheat nedir sorusu genellikle boş zamanlarını video oyunları oynayarak değerlendiren kişilerden gelen sorulardan biridir. Fortnite gibi video oyunlarını oynuyorsanız daha önce bilgisayarınızda EasyAntiCheat.exe adlı programın arka planda sessizce çalıştığını fark etmişsinizdir.

Bu programın kullanıldığı video oyunları hikâye moduna sahip oyunlar değildir. Buna sadece çok oyunculu moda sahip video oyunlarında rastlanır. Bunun sebebini bir oyuncu olarak tahmin edebiliyorsunuzdur.

Gerçek insanlarla oynanan video oyunlarında oyuncuların arasında inanılmaz bir rekabet vardır. Bu oyunları oynayan her oyuncu diğer oyuncuların önüne geçmek ister. Böylesine bir hırs rekabetçi oyunlarda normal karşılanır. Bu zaten tek başına bir sorun da değildir ancak bazı oyuncular diğer oyuncuların önüne geçemediğinde aşırı hırslanıp hile kullanımına başvurabilir.

İşte EAC olarak da bilinen Easy Anti Cheat tam olarak bu gibi durumlar için geliştirildi. Bu programı kaldırmayı düşünüyorsanız bunu yapmadan önce makalemizi incelemeli ve EAC hakkında yeterli bilgiye sahip olmalısınız.

Easy Anti Cheat Nedir?

EAC (Easy Anti-Cheat), Epic Games tarafından geliştirilen ve çoğunlukla Epic tarafından sunulan ya da desteklenen video oyunları ile gelen bir programdır. Hile yapanların tespit edilmesi ve diğer oyuncuların deneyimini olumsuz etkilemesinin önüne geçmesi amacı ile geliştirildi.

Epic Games, EAC programını çok oyunculu video oyunları için geliştirdi. Windows'un yanı sıra Linux ve macOS ile uyumlu olarak çalışır. Bu programı sizin ayrıyeten indirmenize gerek yoktur çünkü oyunla birlikte gelir.

EAC kullanan bir video oyununu açtığınız zaman program arka planda çalışmaya başlar. Bunun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için Windows işletim sistemli bilgisayarlarda görev çubuğuna sağ tıklayıp Görev Yöneticisi'ni seçebilirsiniz. Daha sonra "İşlemler" sekmesinden EasyAntiCheat Launcher'ın olup olmadığına bakabilirsiniz.

Bu isimde bir işlem görürseniz bilmelisiniz ki hile engelleme yazılımı arka planda çalışmaya başlamıştır.

Epic Games, anti hile yazılımının nasıl çalıştığı hakkında çok fazla bilgi paylaşmasa da programın video oyununun normal akışına ters olarak kabul edilebilecek olağandışı durumları tespit etmek için dosyaları taradığı tahmin ediliyor.

Hile engelleme yazılımları genelde video oyununa girerken olağandışı hareketleri ve bilgisayarda normalde bulunmaması gereken dosyaları tespit eder ve böylece oyuncunun video oyununa normal bir şekilde girip hile kullanmayan oyuncuların oyun deneyimini mahvetmesinin önüne geçer.

Hileleri tespit etmek için kullanılan çok sayıda yöntem vardır. Bunlardan ilki, oyuncunun dosyalarını kontrol etmektir. Başka bir yöntem de oyuncuların aniden değişen davranışlarını izlemektir.

Örneğin bir oyuncunun silahını başka bir oyuncunun bacağına doğrulttuğunu varsayalım. Oyuncu ateş ederken eğer oyuncunun kafasına değil de bacağına nişan almaya devam eder ama buna rağmen oyuncunun kafasına doğru ateş etmiş olursa burada bir anormallik vardır.

Örneğin bu hileye aimbot ismi verilir. Bir aimbot, oyuncunun otomatik olarak nişan almasını sağlar. Bu sayede hedeften ne kadar uzak olunduğu fark etmeksizin tek bir vuruşla rakip oyuncunun yere serilmesine neden olunabilir.

Easy Anti Cheat Hangi Oyunlarda Kullanılıyor?

Battlefield 2042

Apex Legends

Fortnite

Dead by Daylight

For Honor

Rust

War Thunder

Squad

Wolf Team

World War 3

XERA: Survival

Watch Dogs 2

Warface

Warhammer 40,000: Eternal Crusade

Warhammer: Vermintide 2

Tactic Force

Tales Runner

Spellbreak

Squad

The Culling

Star Wars: Squadrons

Special Force 2 - PlayPark PH

Shadow Arena

Shaiya PH

Smite

Sniper Ghost Warrior Contracts

Space Junkies

Rising Storm 2: Vietnam

Rend

Rec Room

Realm Royale

Rappelz Online

SCUM

Sector's Edge

S4 League

Predator: Hunting Grounds

Qanga

Ragnarok

Pandemic Express

Overstep

Outriders

Next Day

One Punch Man

New World

Monstrum 2

MU Legend PH

M.A.R.S.

Miscreated

Lost Ark - Last Year

Kingdom Under Fire 2

IRacing

Insurgency: Sandstorm

Hurtworld

Hide & Hold Out

Intershelter

Intruder

Jump Force

Ironsight

Gears 5

Fear the Wolves - Far Cry 5

Dying Light: Bad Blood

Dreadnought

Dragon Ball Fighter Z

CRSED: F.O.A.D.

Crossout

Combat Arms

Cabal Online

Caliber Ru

Bleeding Edge

Blankos: Block Party

Beraberinde Epic Games’in anti hile yazılımını getiren çok sayıda video oyunu bulunuyor. Listedeki video oyunlarından da anlaşılacağı üzere bu oyunların büyük bir kısmının arkasında Epic Games var fakat arkasında Epic Games’in olmadığı video oyunları da şirket ile anlaşma yaparak anti hile hizmetinden yararlanabiliyor.

Easy Anti Cheat Nasıl Kaldırılır?

“Program Files (x86) > EasyAntiCheat” yolunu takip edin.

Kurulum dosyasının üzerine iki kez tıklayın.

Sol alt köşede yer alan "Uninstall" seçeneğine tıklayın.

EAC, video oyunlarıyla birlikte gelir. Bu nedenle Easy Anti Cheat'i kullanmayı zorunlu tutan video oyunları için anti hile yazılımını kendiniz ayrıca indirmek zorunda değilsiniz.

Bu zorunluluk, size EAC'nin kaldırılmasının imkânsız olduğunu düşündürmesin. Oyunları oynamaya devam etmek için bu yazılımı kaldırmamalısınız ancak bu oyunları artık oynamıyorsanız bu yazılıma da artık ihtiyacınız yoktur. Bu durumda aşağıdaki adımları takip ederek yazılımdan sonsuza kadar kurtulabilirsiniz.

EAC, bunu yapmanız için kolay bir yol sağlıyor. Öncelikle "Program Files (x86) > EasyAntiCheat" yolunu takip edin. Daha sonra bir kurulum dosyası göreceksiniz. Sanki programı kuracakmışsınız gibi üzerine iki kere tıklayın.

Bunu yaptıktan sonra önünüze bir pencere gelecektir. Burada sorunların otomatik olarak giderilmesini ya da kurulumu kaldırmanızı sağlayan iki seçenek göreceksiniz. Sol alt köşedeki "Uninstall" seçeneğine tıklayarak programı bilgisayarınızdan kaldırabilirsiniz.

Easy Anti Cheat Kurulu Değil Hatası Nasıl Çözülür?

Programı kaldırın.

Easy Anti Cheat’i yeniden indirin.

Oyunu silip yeniden yükleyin.

Virüsten koruma yazılımını devre dışı bırakın.

İşletim sistemini güncelleyin.

Easy Anti Cheat kurulu değil hatası alıyorsanız bunun için başvurabileceğiniz çözüm yolları bu şekildedir. Bunların nasıl uygulanacağını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Programı Kaldırma

EAC kurulu olmasına rağmen bu hatayı alıyorsanız “Program Files (x86) > EasyAntiCheat” yolunu takip edin. Kurulum dosyasına çift tıklayın ve sol alt köşedeki “Uninstall” seçeneğine tıklayarak programı kaldırın.

Easy Anti Cheat’i Yeniden İndirin

EAC'yi kaldırdıktan sonra oyunu klasörde açıp Easy Anti Cheat'i bulun. Daha sonra üzerine iki kez tıklayın ve kurulumu gerçekleştirin.

Oyunu Silip Yeniden Yükleme

Yukarıdaki her iki yöntemi de denemenize rağmen sorun hâlâ çözülmediyse bu noktada video oyununu silip yeniden yüklemeyi düşünebilirsiniz. Oyunu silip yeniden yükledikten sonra program da yeniden yükleneceği için mevcut sorunlar çözüme kavuşacaktır.

Virüsten Koruma Yazılımını Devre Dışı Bırakma

Bu yöntemlerin hiçbirinden olumlu bir sonuç alamazsanız sorun virüsten koruma yazılımında olabilir. Anti hile yazılımları her ne kadar hileleri engellemek gibi olumlu bir amaç için geliştirilmiş olsa da bazen zararlı yazılım olarak algılanabilir ve bu da oyunu oynamanızın önünde engel oluşturur.

Bir antivirüs yazılımı kullanıyorsanız bunu geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin. Sorun düzelmezse buna bir kötü amaçlı yazılımın da sebep olabileceğini göz önünde bulundurarak antivirüs programları arasından bir seçim yapıp mevcut zararlı yazılımınızı değiştirebilirsiniz.

İşletim Sistemini Güncelleme

İşletim sistemi ile ilgili sorunlar da Easy Anti Cheat’in bilgisayarda mevcut görünmemesine yol açabilir. Yazılımsal sorunların çözümü genellikle işletim sistemini güncellemekten geçiyor. İşletim sisteminiz eğer güncel değilse güncelleme yapmalısınız.