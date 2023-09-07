eFootball 2024
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 50000.00 MB
- Üretici Konami
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Konami'nin eFootball serisi, eFootball 2024 ile birlikte oyuncularla buluştu.
Konami'nin yeni eFootball oyunu olan eFootball 2024, Ağustos ayında oyuncularla buluştu. PES'ten devrim niteliğinde bir değişim yaşayan bu oyun, bildiğiniz üzere yeni ismi ve ücretsiz olmasıyla piyasaya şaşırtıcı bir giriş yapmıştı. Ve gitgide yenilenen eFootball serisi yenilenmiş yapısı ve güncellenmiş futbolcuları ile geri döndü.
İçerisinde birçok futbol takımını barındıran bu gerçekçi simülasyon, Barcelona, Manchester United ve Bayern München gibi Avrupa devlerinin yanı sıra, Güney Amerikadan dünyanın dört bir yanına kadar farklı derecede futbol takımları bulunduruyor. İstediğiniz bir takımı seçip, ardından online bir şekilde oyuncularla mücadele verebilirsiniz.
eFootball 2023 Dünya Çapında 600 Milyon İndirmeye Ulaştı
KONAMI, eFootball 2023'ün mobil sürümünde 600 milyon indirmeye ulaşmayı kutlamak adına çeşitli kampanya ve etkinlik düzenleneceğini açıkladı.
eFootball 2024 İndir
Online maçları bir kenara bırakırsak; kariyer modunda kendi takımınızı yaratabilir ve liglerde üst sıralara tırmanabilirsiniz. Yeni oyuncularla sözleşmeler imzalayıp takım gücünüzü arttırabilirsiniz. Bu oyuncuların arasında dünya devleri veya daha çok genç ve çömez oyuncular olacaktır. Dünya devleriyle sözleşme imzalamaya paranız yetmiyorsa, daha düşük oyuncuları alarak geliştirebilirsiniz.
Takımınıza menajer alıp, taktiklerinize katkı sağlayabilirsiniz. Onlarca oyun taktiğinden birini seçerek, oyuncularınıza göre taktiksel kimyayı eşitleyebilirsiniz.
Ayrıca, arkadaşlarınızla 3v3'e kadar diğer takımlarla mücadele edebiliyorsunuz. Gerçekçi bir futbol deneyimi yaşamak istiyorsanız, ücretsiz bir şekilde eFootball 2024 indirin ve muhteşem gollere imza atın.
eFootball 2024 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit
- İşlemci: Intel Core i5-2300, / AMD FX-4350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan