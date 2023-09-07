Konami'nin eFootball serisi, eFootball 2024 ile birlikte oyuncularla buluştu.

Berkcan Aktürk - 59 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Konami'nin yeni eFootball oyunu olan eFootball 2024, Ağustos ayında oyuncularla buluştu. PES'ten devrim niteliğinde bir değişim yaşayan bu oyun, bildiğiniz üzere yeni ismi ve ücretsiz olmasıyla piyasaya şaşırtıcı bir giriş yapmıştı. Ve gitgide yenilenen eFootball serisi yenilenmiş yapısı ve güncellenmiş futbolcuları ile geri döndü.

İçerisinde birçok futbol takımını barındıran bu gerçekçi simülasyon, Barcelona, Manchester United ve Bayern München gibi Avrupa devlerinin yanı sıra, Güney Amerikadan dünyanın dört bir yanına kadar farklı derecede futbol takımları bulunduruyor. İstediğiniz bir takımı seçip, ardından online bir şekilde oyuncularla mücadele verebilirsiniz.

eFootball 2024 İndir

Online maçları bir kenara bırakırsak; kariyer modunda kendi takımınızı yaratabilir ve liglerde üst sıralara tırmanabilirsiniz. Yeni oyuncularla sözleşmeler imzalayıp takım gücünüzü arttırabilirsiniz. Bu oyuncuların arasında dünya devleri veya daha çok genç ve çömez oyuncular olacaktır. Dünya devleriyle sözleşme imzalamaya paranız yetmiyorsa, daha düşük oyuncuları alarak geliştirebilirsiniz.

Takımınıza menajer alıp, taktiklerinize katkı sağlayabilirsiniz. Onlarca oyun taktiğinden birini seçerek, oyuncularınıza göre taktiksel kimyayı eşitleyebilirsiniz.

Ayrıca, arkadaşlarınızla 3v3'e kadar diğer takımlarla mücadele edebiliyorsunuz. Gerçekçi bir futbol deneyimi yaşamak istiyorsanız, ücretsiz bir şekilde eFootball 2024 indirin ve muhteşem gollere imza atın.

eFootball 2024 Sistem Gereksinimleri