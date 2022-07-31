Birçok kişinin halen oynadığı Mario, en pratik oyunlardan biriydi, özellikle Mario’nun prensesi kurtarması ile son bulan oyun çocukluğumuzun vazgeçilmez oyunları arasında yer almaktaydı. Gün geçtikçe Mario’nun birçok oyunu çıktı ve birçok benzeri çıkmıştı. Bir Nintendo başarısı olan Mario, aslında ilk ismi Mario değildi ve karakter birçok yaşanmışlıkla ortaya konuldu. Peki efsanevi oyun Mario’nun hikayesi neydi? Gelin birlikte bakalım.

Mario Karakterinin Hikayesi Nedir?

Efsanevi karakterin yapımcısı Japon oyun tasarımcısı Shigeru Miyamoto’ydu. Kendisi çizim yapmayı, okumayı seven bir kişiydi. Kendisi küçük yaşta çok fazla yürür ve hayal gücü çok geniş bir kişiydi. Hatta Bir gün elindeki fener ile birlikte bir mağaraya giriş yapmıştı. Hayal gücü çok geniş olan Miyamoto, okuldan mezun olduktan sonra babasının yanına gitmiş ve Nintendo'nun başkanı olan Hiroshi Yamauchi ile görüşmek istediğini belirti.

Babası Yamauchi ile yakın arkadaşdı ve bu sayede Miyamoto Nintendo’da işe başlamış oldu. Ancak Nintendo o yıllarda kötü bir performans sergilemekte ve işler kötüye gitmekteydi. Bu olay Miyamoto için kariyerinin başlamadan son bulması olabilirdi. O sıralar efsanevi Mario’nun tasarımcısından bir oyun hazırlanması istendi ve bu oyun onun hayal gücü ile yapılacaktı. Miyamoto çocukluğunda birçok deneyim ve macera yaşamıştı işte şimdi bu hayal gücünü hayata gerçekleştirme vaktiydi.

İlk olarak tasarladığı oyunun bir kuyruksuz maymun gorilin güzel bir kızı kaçırıp yüksek bir yere çıkarması ve kızın sevgilisi kahramanın onu kurtarması için harekete geçmesi ile tasarlanacaktı. Baş karakter ileri zamanlarda yaratılacak Mario karakterinin çok benzeriydi. Öyle ki ismi Jumpman, marangoz, şişman, tulum giyen ve pos bıyıklı bir karakterdi.

Jumpman’ın düşmanı gorilin ismi ise Donkey Kong olacaktı. Ancak bu isim telif hakkına girebilir ve Nintendo şirketini davalık yapabilirdi. Fakat işler ters gitmemiş ve Miyamoto 1981 yılında Donkey Kong isimli oyunu çıkarmıştı. Bu oyun Nintendo’nun tekrar kalkınmasına çok yardımcı oldu.

Kısa bir aradan sonra Mario Bros oyunu 1985 yılında piyasaya sürüldü. Bu Jumpman karakterinin isminin yerini Mario’ya bırakmasıydı. Fakat tek değişiklik isim olmamıştı karakterin mesleği marangoz’dan tesisatçıya, kırmızı bir tulum giymeye kadar baştan aşağı değişecekti.

Miyamoto Super Mario Bros 2’yi tasarladığında Mario karakteri artık kendi görünümünü tamamen almış ve değişmeyecekti. Kendisinin çocukluk döneminde yaşadığı birçok macera Mario’nun bölümlerine yansıyacaktı. Örneğin yukarıda bahsettiğimiz el feneri ile mağaraya girmesi oyundaki tünelleri ortaya koyacaktı.

Süper Mario karakterinin ortaya çıkmasında birçok olay gerçekleşmişti bunlardan biri, tasarımcının saç çizmek istememesi ve hareket ettikçe dalgalanma animasyonu zahmet alacağından şapka eklemiştir.

Bir zamanların en efsanevi oyunu Mario’nun hikayesini bu içeriğimizde sizlere anlatmış olduk. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuzi sizce oyunun tasarımcısı küçük yaşta yaşadığı maceralar olmasaydı Mario hiç piyasaya çıkmaz mıydı, siz en çok hangi Mario oyununu seviyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.