Platform oyunlarının atası Super Mario karşınızda!

Can Erdil Şentürk - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Super Mario Bros., bir döneme damgasını vurmuş ve nesiller boyunca oyuncuların en sevdiği oyunlar arasına girmiş olan klasik bir platform oyunu. Super Mario Bros dünyasını bilgisayar oyuncularıan getiren başarılı yapım, eğlence yüklü yapısı ile keyifli anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

1985 yılında çıkış yapmış olan Super Mario Bros., 8 bit oyunların en başarılıları arasındaydı. Geçen yılların ardından bu klasik oyun günümüz teknolojisine ayak uyduramadı; fakat farklı emülatörler yardımıyla bilgisayarlarda ve diğer cihazlarda çalıştırılabiliyor. Ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bu web sürümü ise internet tarayıcınız üzerinden çalışıyor ve herhangi bir şey indirip yüklemenize gerek kalmıyor.

Super Mario Bros.'un bu web sürümü tam ekran çalışabilmekte. Bunun yanında oyunu istediğiniz yerde kaydedebiliyor, oyunda takıldığınızda kayıt dosyasını geri yükleyerek oyuna baştan başlama derdinden kurtuluyorsunuz.

Mario'nun kontrolleri ok tuşlarıyla yapılmakta, z tuşuyla zıplayabiliyorsunuz. X tuşu ise aksiyon tuşu. Dilerseniz oyunun ayarlarından tuşları değiştirebilirsiniz. Eğer nostalji yapmak ve Mario oynamak isterseniz bu web sürümünü kaçırmayın.