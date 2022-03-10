Super Mario Forever

Süper kahraman geri geldi! Hoşgeldin Süper Mario!

Cem Ertem - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

TAMindir bu dönem en iyi oyunları sizlere getiriyor, Süper Mario'yu özledin mi? Bilgisayarında ona yer açma vakti geldi. Mario'nun ezeli düşmanı King Bowser Koopa'ya gününü gösterme fırsatı senin elinde. Mario'nun arkadaşı olmak ve ona zorlu bölümlerde yardımcı olmakda senin elinde. Mario bu platformda yine kaplumbağalara ve küçük yaratıklara karşı siper alıyor. Hadi onu bu belalardan kurtaralım. Gün Mario'yu kurtarma ve kazandırma günüdür. Bu senin görevin!

Yılların eskitemediği oyunlar arasında yer alan Süper Mario bir dönem atari oyunlarında karşımıza çıkmıştı. Günümüzde bilgisayar platformunda da oynanabilen efsanevi nostaljik oyun, eğlenceli atmosferi ile oyunculara keyifli zaman geçirme fırsatı veriyor. Yapım içerisinde birbirinden farklı tehlikeler eşliğinde oyuncular ilerlemeye çalışacak ve seviyeleri aşarak ilerleyecekler.

Hikaye, basittir: Tank, ordular, mantar krallığını yani mario'nun ülkesini yok eder, ve prensesi kaçırır, Mario şimdi onu kurtarmalı!..