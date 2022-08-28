İyi bir oyun platformu yaratmak için PC’nizin teknolojik ve performans açısından yüksek değerde bileşenlere sahip olması ve bu bileşenlerin birbirleriyle uyumu çok önemli. Ezbere PC yükseltmeye çalışmak genellikle performans açısından hüsranla sonuçlanabiliyor. Peki, ekran kartı değiştirme nasıl yapılır?

PC yükseltmeleri ne zaman yapılmalı, nasıl yapılmalı ya da şu andaki PC’niz gerçekten yükseltilmeli mi? Bunlar oldukça görece konular. PC’de oyun oynayabilmek, hele ki son çıkan oyunları tecrübe edebilmek çok önemli. Ancak unutmamak gereken bir konu var PC bir hobi olduğunda oldukça cüzdanı yoran bir uğraş haline gelebiliyor.

Neyin ne zaman yükseltileceğini bilmek hem ekonomik hem de uzun vadede oldukça kararlı bir sistem yaratmanıza yardımcı olacak. Ekran kartlarından başlayalım.

"GPU olmazsa oyunun ne anlamı olacak ki?" diyenler için birkaç önerimiz olacak. Özellikle bir oyun PC’si yükseltilecekse ilk olarak ekran kartı sorgulanmaya başlanır. Bu klasik bir dürtü olsa gerek. Peki, bir grafik kartını ne zaman değiştirmeliyiz?

Yeni çıkan video oyunlarında düşük FPS değerleri görmeye başladığınızda ekran kartının değiştirilme zamanı geldiğini anlayabilirsiniz. Aşırtma (overclock) işe yaramazsa bu durum daha da kaçınılmaz oluyor. Eğer bunun ne olduğunu bilmiyorsanız Overclock nedir, nasıl yapılır sorularını yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Ekran Kartı Değiştirme Adımları Neler?

Bilgisayarını kapatın.

Tüm kabloları çekin.

Bilgisayarın kasasının kapağını açın.

GPU'yu sabit tutan plakanın vidalarını çıkarın.

Ekran kartına takılı olan kabloyu çıkarın.

GPU slotundaki kilidi açın.

Yavaşça ekran kartını çıkarın.

Yeni ekran kartını slota takın.

GPU'yu sabitleyin.

Güç kablosu bağlantısını gerçekleştirin.

Kasanın kapağını takın.

Kablo bağlantılarını yapın.

Bilgisayarın fişini takın.

PC'yi açın.

Eski ekran kartının sürücüsünü kaldırın.

Yeni ekran kartının sürücüsünü yükleyin.

Yeni aldığınız ekran kartını takabilmek için ilk olarak bilgisayarınızı kapatın. Daha sonra tüm kabloları çekin. Bilgisayarın kasasının kapağını tornavida yardımı ile açın. Ekran kartına takılı olan kabloları çıkarın ve ardından GPU'yu sabit tutan plakanın vidalarını çıkarmanız gerekiyor.

GPU slotundaki kilidi açın. Yavaşça ve çok dikkatli bir şekilde ekran kartını çıkarın. Yeni ekran kartını slota çok dikkatli bir şekilde takın ve hemen ardından GPU'yu sabitleyin. Böylece ekran kartı kasanın içerisinde sabit bir şekilde duracaktır.

Güç kablosu bağlantısını gerçekleştirmeniz gerekiyor. Daha sonra kasanın kapağını takın ve ardından kablo bağlantılarını yapın. Bilgisayarın fişini taktıktan sonra güç butonuna basarak sistemi açın. Eski ekran kartının sürücüsünü kaldırın ve ardından yeni ekran kartına uygun bir sürücü yükleyin.

Sürücü yükleme konusunda iki farklı yöntem mevcut. İlk yöntemde Nvidia ya da AMD'nin resmi internet sitesini ziyaret ederek ekran kartınıza uygun sürücüyü bulmanız gerekiyor. Ardından indirip yükleme aşamasına geçmelisiniz. Diğer yöntem ise bu işlem otomatik olarak gerçekleşiyor. Ücretsiz driver güncelleme programları, uygun sürücünün pratik şekilde yüklenmesini sağlıyor.

Multi-GPU Nedir?

ATX standartalarında bir kasanız varsa PCI slotlarının 2 adet olduğunu fark etmişsinizdir. Bu slotlara aynı özelliklere sahip iki ekran kartı takmanıza olanak veren bir durumdur. Multi-GPU oyun zevkini artırdığı kadar CPU üzerinden de yük kaldırır ancak 800 Watt’tan daha yüksek bir güç kaynağı ihtiyacı duyabilir. Bu durum bütçenizi sarsabilir. Bu yüzden eğer PC yükseltmek için çok büyük bir bütçeniz yoksa multi-GPU işine hiç girmeyin.

Ancak multi-GPU’nun sırrı şurada bir Asus GTX 780 ile EVGA GTX 780’i bir arada kullanabilirsiniz ancak dikkat etmeniz gereken ikisi de 3GB of VRAM’e sahip olmalılar. NVIDIA’nın multi GPU sistemine SLI, AMD’ninkine de CrossFire adı verilmiş. Her hangi bir ana kart üzerinde bu konfigürasyonlara gidilebilir. Ama dediğimiz gibi tamamen bütçe önemli.

Multi GPU yapmak isterseniz ana kartınızın mutlaka SLI desteklediğinden emin olmalısınız. SLI ve CrossFire için şöyle bir son söz söylemek gerek; anlattığımız gibi CrossFire AMD , SLI ise NVIDIA 'nın çift ekran kartı kullanma teknolojileri.

Kullanacağınız karlara göre alacağınız performans oranları değişir. 2 kartı birden kullanırsanız, ikinci karttan yüzde 50 performans artışı sağlarsınız. Öte yandan dikkat etmek de lazım çünkü bazı oyunlar bu teknolojileri desteklemiyorlar. Bunun için 2 kart yerine tek ve güçlü bir kart almak daha mantıklı olabilir.