Bilgisayardaki Ekran Kartını Öğrenme Nasıl Yapılır?

Ekran kartı nedir, ne işe yarar? Ekran kartını öğrenme nasıl yapılır? Bu soruların cevabını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu rehberde kullanıcılar tarafından merak edilen soruları yanıtladık.

Bilgisayarlarda RAM, harddisk, işlemci, ekran kartı dahil çeşitli donanım bileşenleri yer alıyor. Çoğu kullanıcı, özellikle video oyunlarında ciddi role sahip olan ekran kartının ne olduğunu ve ne işe yaradığını merak ediyor. Bunların yanı sıra en iyi ekran kartı öğrenme programları neler sorusu da merak edilen konular arasında bulunuyor.

Ekran Kartı Nedir?

Bilgisayar kullanıcıları tarafından oldukça merak edilen bileşenlerden bir tanesi olan ekran kartı, grafik işlem birimi anlamına gelir. Entegre ve harici olmak üzere iki farklı ekran kartı bulunuyor. Harici ekran kartları genellikle bir, iki veya üç adet fan ile birlikte geliyor.

GPU olarak da bilinen ekran kartında yer alan fanlar, donanım bileşeninin yoğun işlem altında aşırı ısınmasını önler. Böylelikle performans kaybı yaşanması engellenir. AMD, Intel ve Nvidia tarafından geliştirilen ekran kartları; Powercolor, Sapphire, Asus ve MSI gibi firmalar tarafından özelleştirilerek piyasaya sürülür.

Ekran kartları, bilgisayar bileşenleri arasında en kolay yükseltme yapılan parçalar arasında yer alıyor. Kullanıcılar işlemci ve güç kaynağını göz önünde bulundurarak yükseltme işlemi yapılabilir. Peki, ekran kartları ne işe yarıyor?

Ekran Kartı Ne İşe Yarar?

Dizüstü ve masaüstü bilgisayarların en önemli bileşeni olan ekran kartı, bilgisayarın görüntü vermesini mümkün hale getirir. Yani monitörünüze görüntülerin gelmesi, ekran kartı sayesinde mümkün oluyor.

Video oyunları, 3 boyutlu model oluşturma, video düzenleme gibi işlemlerde ekran kartına büyük bir görev düşer. Örneğin video oyunlarında yüksek performans elde edilmesinde GPU’lar oldukça büyük öneme sahip.

Oyunlar, görüntülerin ekrana yansıtılabilmesi için çok sayıda matematiksel hesaplamanın yapılmasını gerektirir. GPU, bu görüntülerin rengi, gölgesi ve dokuları dahil olmak üzere grafik verilerini işlemek için özel olarak oluşturulan bir bilgisayar parçası. Ekran kartı, ekrana bir görüntüyü yansıtabilmesi için tüm talimatları CPU yani işlemciden alır.

Bilgisayardaki Ekran Kartını Öğrenme Nasıl Yapılır?

Görev Çubuğu’ndaki arama butonuna tıklayın.

“Dxdiag” yazın ve programı açın.

“Ekran” seçmesine tıklayın.

Bilgisayarınızda yer alan ekran kartını öğrenebilmek için ilk olarak Görev Çubuğu’nda yer alan arama butonuna tıklayın. Arama kutucuğuna “Dxdiag” yazın. Arama sonuçlarında çıkan programı açın. Daha sonra “Ekran” sekmesine tıklayın.

Ekran sekmesi üzerinden bilgisayarınızda bulunan ekran kartını görüntüleyebilirsiniz. Söz konusu donanım bileşeninin modelini, üreticisini, bellek miktarını, sürümünü ve daha birçok bilgiye erişebilirsiniz.

En İyi Ekran Kartı Öğrenme Programları Neler?

Program Adı Lisans Astra32 Ücretsiz HWM BlackBox Ücretsiz HWiNFO32 Ücretsiz Speccy Ücretsiz AIDA64 Extreme Edition Deneme Sürümü Open Hardware Monitor Ücretsiz GPU-Z Ücretsiz

Yukarıda yer alan listede GPU öğrenme programları yer alıyor. Bu programlara ilişkin detaylı bilgilere aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Astra32

Astra32, bilgisayarınızdaki ekran kartı dahil olmak üzere donanım bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmanıza olanak tanır. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan program, bilgisayar parçalarını analiz ederek rapor şeklinde kullanıcılara sunar.

2. HWM BlackBox

Çok basit bir kullanıma sahip olan programda ekran kartı, anakart, RAM, işlemci ve diğer bilgisayar parçaları hakkında bilgiye erişilebiliyor. Bunun yanı sıra donanım bileşenlerine ait sıcaklık, hız, çalışma gerilimi ve fan devir hızı gibi verilere de ulaşılabiliyor.

Benchmark sekmesi üzerinden sisteminizin performansınızı teste tabi tutabilir ve sonuçları pratik bir şekilde inceleyebilirsiniz. Programı ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

3. HWiNFO32

Bilgisayarınızdaki donanım bileşenleri hakkında çeşitli bilgiler sunan HWiNFO32, sade bir tasarıma sahip başarılı programdır. Bilgisayar parçalarına ilişkin bilgilere çok kolay ve hızlı bir şekilde erişilmesine olanak tanıyan program çeşitli özelliklere sahiptir.

Sistemde yer alan tüm bileşenleri ve aygıtları tarayan ve bu bilgileri rapor olarak sunan HWiNFO32’de işlemci, anakart gibi bileşenler hakkında marka, model ve üretici firma gibi bilgilere ulaşılabiliyor.

4. Speccy

Sade bir tasarıma sahip olan Speccy üzerinden ekran kartı, işlemci dahil olmak üzere donanım bileşenleri hakkında bilgilere erişebilirsiniz. Kolay kullanıma sahip olması ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran programda bilgisayara ait sıcaklık, çalışma hızı gibi bilgilere de bakabilirsiniz.

5. AIDA64 Extreme Edition

Sistem özelliklerini öğrenebileceğiniz başarılı bir program olan AIDA64 Extreme Edition’da yazılım, sıcaklık ve fan hızı gibi bilgilere ulaşılabiliyor. Windows 10 ve Windows 11 desteğine sahip olan programda Türkçe dahil olmak üzere 46 dil destekleniyor.

6. GPU-Z

GPU-Z, bilgisayarınızda yer alan ekran kartı hakkında oldukça ayrıntılı bilgi sunar. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan program, donanımınızın üzerinde yer alan sensörler sayesinde ekran kartınıza ilişkin bazı bilgileri anlık olarak görüntüleyebilmenize olanak tanıyor.

Kolay kullanıma sahip olan program üzerinden ekran kartınızın çekirdek, bellek hızı, sıcaklık, fan dönüş hızı gibi çok önemli bilgilere erişebilirsiniz. NVIDIA, AMD, ATI ve Intel ekran kartlarını destekleyen programı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Kurulum gerektirmeyen GPU-Z'de Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ve Windows 10 desteği bulunuyor. Başarılı programda Windows işletim sisteminin hem 32 bit hem de 64 bit sürümlerini destekler.

7. Open Hardware Monitor

Açık kaynak kodlu ücretsiz program Open Hardware Monitor, ekran kartı dahil donanım bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmanızı sağlar. Program sıcaklık, fan hızı, voltaj ve saat hızı dahil pek çok bilgi de sunuyor.

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windwos 8.1, Windows 10 ve x86 tabanlı Linux işlerim sistemlerini destekleyen programı ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yukarıda ekran kartına ilişkin birçok sorunun yanıtı bulunuyor. GPU’lara ilişkin merak ettiğiniz soru varsa aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.