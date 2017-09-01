  1. Tamindir
  2. LİSTELER
  3. Windows İçin En İyi Ücretsiz Driver Güncelleme Programları

Windows İçin En İyi Ücretsiz Driver Güncelleme Programları

Windows İçin En İyi Ücretsiz Driver Güncelleme Programları
Gökhan Abay
Gökhan Abay

Bilgisayarlarımızda sık sık karşılaştığımız sürücü güncelleme sorunlarından kurtulabilmemiz için iyi bir driver güncelleme programı kullanmamız gerekiyor. Bu noktada ücretsiz ve başarılı programlar arasından sağlam bir tercih yapmamız en doğrusu olacaktır. 

Sizin için hazırladığımız bu listede en iyi driver güncelleme programları önerilerini bulacaksınız. Windows işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bu programlar ile bütün sürücülerinizi güncel tutabilirsiniz. Listeyi hazırlarken programların ücretsiz olmasına, basit arayüze sahip olmasına ve kolay kullanıma imkan tanımasına dikkat ettik. İşte en iyi ücretsiz driver güncelleme programları:

DEVAMINI OKU
SlimDrivers SlimDrivers
SlimDrivers SlimDrivers, bilgisayarınıza ait donanımların güncelleme durumlarını tarayıp dilerseniz indirip kurmanızı sağlayan ücretsiz bir programdır. ÜCRETSİZ
IObit Driver Booster IObit Driver Booster
IObit Driver Booster IObit Driver Booster ile bilgisayarınızda bulunan tüm sürücülerin otomatik olarak yüklenmesini ve optimize edilmesini sağlayabiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
DriverPack Solution Lite DriverPack Solution Lite
DriverPack Solution Lite Bilgisayarınızda yer alan donanımların sürücülerini teker teker bulmakla vakit harcamak istemiyorsanız bu programı kullanarak kolayca toplu olarak sürücü yükleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
DriverEasy DriverEasy
DriverEasy DriverEasy, bilgisayarınızda bulunan sürücüleri otomatik olarak algılar, indirir ve gerekirse yedeğini alır. DENEME SÜRÜMÜ
Driver Checker Driver Checker
Driver Checker Driver Checker programı sayesinde bilgisayarınızdaki sürücüleri güncelleyebilir ya da eksik sürücüleri indirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Snappy Driver Installer Snappy Driver Installer
Snappy Driver Installer Snappy Driver Installer programını kullanarak bilgisayarınızdaki sürücüleri kolayca bulabilir ve güncelleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
DriverMax DriverMax
DriverMax Bilgisayarınızdaki sürücüleri baştan yüklemek zorunda kaldığınızda bu işlemi sadece 5 dakika içinde DriverMax ile gerçekleştirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Device Doctor Device Doctor
Device Doctor Device Doctor Windows işletim sistemindeki tüm sürücüleri tarayarak güncellemelerini otomatik yapar. Ücretsiz olan program kullanıcı dostu yapısıyla da dikkat çekiyor. DENEME SÜRÜMÜ
Driver Talent Driver Talent
Driver Talent Driver Talent, Windows sürücü güncelleme programı. DENEME SÜRÜMÜ
DriverIdentifier DriverIdentifier
DriverIdentifier DriverIdentifier ile bilgisayarınızda eski olan sürücüleri listeleyerek güncelleme şansına sahipsiniz. ÜCRETSİZ

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Windows Movie Maker Windows Movie Maker
Windows Movie Maker Windows Movie Maker, videolarınızı düzenlemek için tüm gerekli araçları sunan hem ücretsiz hem de detaylı bir film editörü. ÜCRETSİZ
Her Bilgisayarda Bulunması Gereken Programlar ve Alternatifleri YAZILIM Her Bilgisayarda Bulunması Gereken Programlar ve Alternatifleri
iOS 11 Şarj Sorunu Düzeltme (iPhone Pil Ömrünü Uzatma Yolları) MOBİL iOS 11 Şarj Sorunu Düzeltme (iPhone Pil Ömrünü Uzatma Yolları)
Outlast ve Outlast: Whistleblower Ücretsiz Oldu OYUN Outlast ve Outlast: Whistleblower Ücretsiz Oldu
Epic Pen Epic Pen
Epic Pen Epic Pen programını kullanarak direkt olarak Windows üzerindeki programların üzerine çizim yapabilirsiniz. ÜCRETSİZ
2015 Yılının En İyi Bilgisayar Programları LİSTELER 2015 Yılının En İyi Bilgisayar Programları
iOS 11 Bataryayı Çok Daha Çabuk Tüketiyor! MOBİL iOS 11 Bataryayı Çok Daha Çabuk Tüketiyor!
Windows 10 Giriş Şifresi Kaldırma NASIL YAPILIR Windows 10 Giriş Şifresi Kaldırma
2016'nın En İyi Ücretsiz VPN Programları YAZILIM 2016'nın En İyi Ücretsiz VPN Programları