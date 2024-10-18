Ekran Kartı Resetleme Nasıl Yapılır? Ekran Kartı Sıfırlama Adımları

Bilgisayarlarda performans düşüşü, grafik problemler ve bazı sürücü sorunları ile karşılaşıyor olabilirsiniz. Böyle durumlarda paniğe kapılmadan GPU sürücülerine müdahale ederek ekran kartı resetleme işlemini yapabilir ve bilgisayarınızın performansını etkileyen sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.

Ekranda donma, akıcılığın bozulması, titreme ve kararma gibi sorunlar ile karşılaşıyorsanız ekran kartı sıfırlama işlemi ile kolayca bilgisayarınızın eski performansına kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Peki, Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda ekran kartı resetleme nasıl yapılır?

NVidia ve AMD ekran kartları için ekran kartı resetleme işleminde izlenmesi gereken adımlar nelerdir? İçeriğin devamında bu soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Ekran Kartı Nasıl Resetlenir?

Ekran kartı resetleme işlemi için birden fazla yöntem uygulanabilir. Bunlardan ilki klavye kısayollarından yararlanmaktır. Dilerseniz ‘Aygıt Yöneticisi’ menüsünden de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Klavyeden Ekran Kartı Resetleme Nasıl Yapılır?

Ekran kartı ayarlarını resetlemek için klavyede bulunan bir kısayolu kullanabilirsiniz. Windows bilgisayarlarda bu işlem için Windows + Shift + Ctrl + B tuşlarına aynı anda bastığınızda ekran kartı resetleme işlemi başlatılır.

Kısayolun doğru çalıştığını anlamanızı sağlayan ilk belirti, yukarıdaki tuş kombinasyonuna bastığınızda birkaç saniye boyunca ekranın yanıp sönmesi olacaktır.

Bu işlemin ardından ekran görünümü normal haline geri döner.

İlgili kısayol, oyun oynarken kullanılamaz.

Aygıt Yöneticisinden Ekran Kartı Resetleme Nasıl Yapılır?

Windows’un her sürümünde bulunan ‘Aygıt Yöneticisi’ ekran kartı resetleme işlemi için kullanılabilir. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

Aygıt Yöneticisi’ne giriş yapın.

Burada yer alan görüntü bağdaştırıcıları menüsüne ulaşın.

Ekran kartı sürücüsü seçeneğine sağ tıklayıp ‘özellikler’ başlığına dokunun.

Burada sıralanan sekmeler arasından Sürücü’yü seçin.

‘Aygıtı devre dışı bırak’ butonuna tıkladıktan sonra devre dışı bırakma işleminin gerçekleşmesini bekleyin.

Ardından yine ‘ekran kartı sürücüsü’ seçeneğine tıklayıp özellikler menüsüne girin.

Aynı bölümde yer alan ‘Aygıtı Etkinleştir’ butonuna basıp, aktifleştirme işleminin gerçekleşmesini bekleyin.

Bu şekilde ekran kartını resetlemiş olacaksınız.

NVidia Ekran Kartı Sürücüsü ile Ekran Kartı Sıfırlama Nasıl Yapılır?

NVidia kontrol paneline girin.

3D ayarlarının yönetilmesi seçeneğine tıklayın.

Burada açılan ‘genel ayarlar’ sekmesini seçin.

Sayfanın sağ alt köşesinde yer alan ‘geri yükle’ seçeneğine dokunun.

Bilgisayarınızı kapatıp açtıktan sonra ekran kartı sıfırlanmış olacaktır.

AMD Ekran Kartı Sürücüsü ile Ekran Kartı Sıfırlama Nasıl Yapılır?

AMD Kontrol paneline girin.

AMD Radeon Settings menüsüne tıklayın.

Ayarlar sekmesine geçiş yapmak için üst köşede yer alan dişli çark butonuna basın.

Sistem menüsüne girdikten sonra ‘sıfırlama gerçekleştir’ seçeneğine dokunun.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Mac’te Ekran Kartı Sıfırlama Nasıl Yapılır?

Mac cihazlarda GPU sıfırlamak için uygulanan işlemler NVRAM veya PRAM sıfırlama olarak adlandırılıyor. Bu işlem için Windows’ta olduğu gibi Mac’te de bir klavye kısayolu kullanılıyor. Aynı anda option + command + p + r tuşlarına basıp, 20 saniye boyunca bu tuş kombinasyonuna basılı tutarak beklediğinizde, bu sürenin sonunda sıfırlama işlemi gerçekleşiyor.

Bu içerikte yer alan bilgiler ekran kartı sıfırlama ile ilgili aklınıza takılan soruları cevaplamak için yeterli oldu mu? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.