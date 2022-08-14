Nvidia Denetim Masası Yok, Çözümü Nedir?

Nvidia Denetim Masası yok, ne yapabilirim sorusunu soran kullanıcıların uygulayabileceği çeşitli çözüm yöntemleri mevcut. Bu yöntemler bilgisayarınızda ortaya çıkan can sıkıcı sorunun düzelmesine yardımcı olabilir.

Nvidia ekran kartına sahip olan bazı bilgisayar kullanıcıları bazen oldukça can sıkıcı bir problem ile karşı karşıya kalabiliyor. Kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyen bu sorun, Nvidia Denetim Masası'nın görünmemesidir.

Söz konusu problemin çözülebilmesini sağlayan bazı yöntemler mevcut ancak Nvidia tarafından sunulan söz konusu yazılım nedir, ne işe yarar? Çözüm yöntemlerine geçmeden önce yazılım hakkında bahsedelim.

Nvidia Denetim Masası Nedir, Ne İşe Yarar?

Bilgisayar kullanıcıların hayatını kolaylaştıran Nvidia Denetim Masası, Nvidia ekran kartı sürücüsünün ayarlarını kontrol etmenize imkân tanır. Denetim Masası üzerinden ayrıca diğer Nvidia yazılımlarını da kontrol edebilirsiniz.

Söz konusu yazılım çözünürlük, 3B uygulama ayarları gibi seçenekler üzerinde daha ayrıntılı bir kontrol sağlar. Dolayısıyla bu yazılım özellikle üç boyutlu uygulamalar ile çalışan kişiler ve Windows oyuncuları için oldukça kullanışlıdır.

Sisteminizin, üç boyutlu ögeleri oluşturma işlemini nasıl ele aldığını özelleştirme konusunda derinlemesine bilgi edinebilmenize imkân tanır. Örneğin kenar yumuşatma, doku filtreleme ve VSync'i aktif hâle getirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

Nvidia Denetim Masası açılmıyor diyorsanız uygulayabileceğiniz bazı yöntemler mevcut. İşte böyle bir sorun ile karşı karşıya kalan kişilerin uygulayabileceği yöntemler!

Nvidia Denetim Masası Yok, Ne Yapabilirim?

Görev Yöneticisi'nden yazılımı sonlandırın.

NVIDIA Display Container LS hizmetini yeniden başlatın.

Nvidia sürücüsünü güncelleyin.

Ekran kartının sürücüsünü silip doğru sürücüyü yükleyin.

Yukarıda masaüstünde Denetim Masası yazılımını göremeyen bilgisayar kullanıcıların uygulayabileceği yöntemler bulunuyor. Bu yöntemlerin nasıl uygulanabileceğine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Görev Yöneticisi'nden Yazılımı Sonlandırın

Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanın.

Görev Yöneticisi açılacaktır.

"İşlemler" sekmesinden Nvidia Denetim Masası'nı bulun.

Yazılımın üzerine sağ tıklayın.

"Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Birkaç saniye sonra yazılımı tekrar açın.

Bazı kullanıcılar masaüstünde mouse ile sağ tıkladığında açılan pencerede Nvidia tarafından sunulan yazılımı göremeyebiliyor. Sağ tıklamanın yanı sıra görev yöneticisinin sağ alt köşesinde de söz konusu yazılımın simgesi yer almayabiliyor. Böyle bir durumda uygulayabileceğiniz ilk yöntem Görev Yöneticisi'ni açmaktır.

Görev Yöneticisi'ni açmak için öncelikle Ctrl + Shift + Esc klavye kısayolunu kullanın. Söz konusu Windows aracını açabilmenin birden fazla yolu bulunuyor. Görev Yöneticisi'ni çalıştırabilmek için görev çubuğuna veya Başlat menüsüne de sağ tıklayabilirsiniz.

Söz konusu aracı açtıktan sonra "İşlemler" sekmesi üzerinden Nvidia Denetim Masası'nı bulun. Daha sonra yazılımın üzerine sağ tıklayın. "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin. Birkaç saniye sonra yazılımı yeniden açmaya çalışın. Bunu yaptığınız hâlde yazılım sağ tıklamada ve sağ alt köşede görünmüyorsa ve açılmıyorsa diğer yönteme geçin.

NVIDIA Display Container LS Hizmetini Yeniden Başlatın

Windows + R kısayolunu kullanın.

Çalıştır kutucuğuna services.msc yazın.

NVIDIA Display Container LS hizmetini bulun.

Hizmetin üzerine sağ tıklayın.

"Başlat" butonuna basın.

Eğer ilk yöntem işe yaramadıysa uygulayabileceğiniz bir yöntem daha mevcut. Bu yöntem için ilk olarak Windows tuşuna basılı tutarak R tuşuna basmanız gerekiyor. Windows + R klavye kısayolu, işletim sistemi tarafından sunulan Çalıştır aracının açılmasını mümkün hâle getirir.

Çalıştır aracının kutucuğuna services.msc yazın ve hemen ardından Enter tuşuna basın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz hâlinde Hizmetler penceresi açılacaktır. Açılan pencere üzerinden NVIDIA Display Container LS hizmetini bulun. Daha sonra hizmetin üzerine sağ tıklayın ve "Başlat" butonuna basın.

"Başlat" butonuna basmanız durumunda kısa süre içerisinde Nvidia Denetim Masası'nın kısayolu, sağ tıklama ile açılan pencereye ve görev yöneticisinin sağ alt köşesine eklenecektir. Eğer bu yöntemin de faydası olmadıysa diğer yönteme göz atın.

Nvidia Sürücüsünü Güncelleyin

Karşı karşıya kaldığınız sorunun kaynağı mevcut sürücü sürümü olabilir. Güncelleme işlemini iki farklı yol ile gerçekleştirebilmeniz mümkün. İster driver güncelleme programları kullanabilir isterseniz Nvidia sitesi üzerinden uygun sürücüyü bulup yükleyebilirsiniz.

Üçüncü taraf uygulamalar uygun sürücüyü otomatik olarak bulup indirebiliyor ve yükleyebiliyor. Diğer yöntemde ise ekran kartınızın hangi model olduğunu bilmeniz gerekiyor. Eğer bilmiyorsanız ve üçüncü taraf uygulama kullanmak istemiyorsanız görev yöneticisindeki arama kutucuğuna "Dxdiag" yazın.

Arama sonuçlarından Dxdiag aracının üzerine tıklayın. Ekran sekmesine tıklamanız hâlinde ekran kartınızın adını ve üreticisini öğrenebilirsiniz. Bunun ardından Nvidia sitesini ziyaret edin ve ekran kartınıza uygun ve güncel sürücüyü indirin. Daha sonra yükleme işlemine geçin.

Ekran Kartının Sürücüsünü Silip Doğru Sürücüyü Yükleyin

Bilgisayarınıza farklı bir ekran kartının sürücüsünü yüklemiş olabilirsiniz. Bu, Nvidia Denetim Masası açılmıyor sorununa yol açabilir. Dolayısıyla mevcut sürücüyü kaldırabilirsiniz. Bir önceki yöntemde anlattığımız yolu takip ederek ekran kartınızın modelini öğrenebilir ve uygun sürücüyü bulup yükleyebilirsiniz.

Bu yazıda Nvidia ekran kartının yer aldığı bazı bilgisayarlarda bazen karşı karşıya kalınan can sıkıcı problem için çeşitli çözüm yöntemlerini sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Nvidia GeForce Experience nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.