AMD'nin Popüler İşlemcileri Yeni BIOS Güncellemesi ile Hızlandırıldı!

İşlemci dünyasının önde gelen isimlerinden AMD, popüler CPU'ları için yeni bir çalışmaya imza attı. Ünlü şirket, geçtiğimiz günlerde performanslarıyla eleştirilen Ryzen 5 9600X ve Ryzen 7 9700X işlemcilerinin hızını artırmak amacıyla yeni bir BIOS güncellemesi yayınladı.

Ryzen 5 9600X ve Ryzen 7 9700X Yeni Güncelleme ile Yüzde 13 Oranında Hızlanacak

AMD, diğer CPU'larına kıyasla daha fiyat/performans odaklı olan Ryzen 5 9600X ve Ryzen 7 9700X işlemcilerinin eleştirilen performanslarını artırmak için ilk adımı attı. Ünlü şirket, işlemcilerin performansını artırmak adına geliştirdiği yeni BIOS güncellemesini anakart üreticileri ile paylaştı. İlk olarak MSI, Asus ve Gigabyte tarafından yayınlanan yeni güncelleme ile CPU'ların neredeyse yüzde 13 oranında hızlanacağı tahmin ediliyor.

Ryzen 5 9600X and Ryzen 7 9700X işlemcilerinin performasını artıran yeni BIOS güncellemesinin eylül ayının sonuna kadar tüm cihazlara gelmesi bekleniyor. Öte yandan yeni güncelleme ile birlikte işlemcilerin her alanda hızlanmayacağını belirtmekte fatda var. Uzmanlar, Black Myth: Wukong gibi grafiksel olarak zorlu oyunlarda işlemci performansının artmayacağını belirtirken, Hitman 3 ve Cyberpunk 2077 gibi CPU'yu daha fazla zorlayan oyunlarda performansın yükseleceğini iddia ediyor.

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