Elektrikli Arabalar Nasıl Şarj Edilir? Yavaş Şarj Sorunu ve Çözümü

Günümüzde gittikçe popülerleşen ve otomotiv sektörüne damgasını vuran en büyük teknolojik yeniliklerden birisi elektrikli araçlar. Benzinli ve dizel araçlarla kıyaslandığında yakıt doldurmak yerine şarj edilebilme fikri herkesin kulağına cazip geliyor.

Birçok kişi evindeki prizden aracını şarj etmenin hayalini kuruyor. Peki, gerçekte elektrikli arabalar nasıl şarj ediliyor? Şarj süresi neye göre değişiyor? Yavaş şarj sorununun önüne nasıl geçebilirsiniz? İşte elektrikli arabaların şarj edilmesi ile ilgili herkesin bilmesi gereken önemli detaylar!

Elektrikli Arabalar Nasıl Şarj Edilir?

Elektrikli arabaların şarj edilebilmesi için temelde iki farklı yöntem kullanılıyor. Bunlar AC ve DC şarj olarak isimlendiriliyor. İkisinin de çalışma prensibi farklı.

Bu nedenle dışarda gördüğünüz "elektrikli araç şarj istasyonları" da kendi içinde "AC şarj istasyonu" ve "DC şarj istasyonu olacak şekilde ikiye ayrılıyor. Peki, bu iki şarj yöntemi arasında ne gibi farklılıklar var? Hangi yöntem elektrikli aracınızı nasıl şarj ediyor? Gelin, birlikte bakalım.

AC Şarj Nedir?

Normalde evinizdeki ve iş yerinizdeki prizlerde şebekeden gelen akım AC olarak isimlendiriliyor. Alternatif akım denilen bu akım bazı cihazlara aktarılırken DC'ye dönüştürülüyor.

Cep telefonu, tablet gibi cihazları şarj ederken bu dönüşüm siz fark etmeden gerçekleşiyor. Prize takılan bir dönüştürücü ile şebekeden gelen akım DC'ye dönüştürülüp cihaza ulaştırılıyor.

Elektrikli araçların motor kısmında AC'yi DC'ye dönüştüren özel bir sistem bulunuyor. Şebekeden gelen akım araca bağlandığında araca alternatif akım ulaşmış oluyor ve DC'ye dönüşüm işlemi aracın kendisinde gerçekleştiriliyor.

AC şarj istasyonları işte tam da bu işe yarıyor. Şebeke akımını aracınıza iletirken 2 farklı seviye seçeneği bulunuyor. 1. seviye AC şarjda akımın iletilme hızı daha düşük olduğu için şarj süresi uzun oluyor. 2. seviye AC şarjda biraz daha hızlı bir iletim sağlanıyor.

DC Şarj Nedir?

Elektrikli aracınızın çalışabilmesi için şebekeden gelen akımın DC'ye dönüştürülmesi gerekiyor. Eğer AC akım araca geldiyse bu işlem yukarıda da anlattığımız gibi aracın içinde gerçekleşiyor. DC şarj istasyonlarında ise AC'nin DC'ye dönüştürülme işlemi istasyonda tamamlanıyor.

Şebekeden gelen AC istasyonda DC haline getirilip direkt olarak araca iletildiği için şarj işlemi çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. AC ve DC şarj istasyonlarının kendine has bazı avantajları ve dezavantajları bulunuyor.

AVM'lerde, rezidanslarda, halka açık otoparklarda ve birçok iş yerinde gördüğümüz elektrikli araba şarj istasyonlarının çoğu AC şarj istasyonu. DC şarj istasyonları ise daha çok otobanlarda ve geniş kitlelere hitap eden ortak alanlarda konumlandırılıyor.

AC ve DC Şarj İstasyonlarının Farkları

AC istasyonları daha uygun fiyata kurulabiliyor. Maliyeti düşük ve bu sayede daha fazla sayıda mevcut.

DC şarj istasyonları ise yüksek maliyetli olduğu için daha az sayıda.

DC şarj istasyonları AC istasyonlar ile kıyaslandığında daha büyük ebatlara sahip.

AC istasyonlarda maksimum çıkış 22 kW olarak belirtiliyor. DC istasyonlarında ise 22-450 kW aralığında çıkış yapılabiliyor. Bu da şarj süresini değiştiren en önemli etken.

Elektrikli Arabalarda Yavaş Şarj Sorunu ve Çözümü

Elektrikli araç şarjı ile ilgili yukarıdaki bilgiler ışığında yavaş şarj sorununa ilişkin en etkili çözüm DC şarj istasyonlarını tercih etmek oluyor. Zaten DC şarjın bir diğer adı halk arasında "hızlı şarj" olarak biliniyor.

Örneğin herhangi bir aceleniz yoksa; evinizde, iş yerinizde, gittiğiniz AVM'lerdeki AC şarj istasyonlarında günlük kullanıma yetecek şekilde aracınızı şarj edebilirsiniz. Ancak daha hızlı bir dolum işlemi için DC şarj istasyonlarına ulaşmayı ve aracınızı bu noktalarda şarj etmeyi tercih etmeniz öneriliyor.

AC şarj işlemi için ise birkaç farklı yöntem mevcut. Şarj istasyonlarına ulaşmak yerine bazı kullanıcılar direkt olarak ev ve iş yerlerindeki mevcut prizleri değerlendirmek istiyor. Bu şekilde yapılan şarj işlemlerinde prizden gelen güç oldukça düşük seviyede olduğundan şarj süresi 20 saate kadar uzayabiliyor.

Evinizde ya da iş yerinizde bir Walllbox sistemi kurdurduğunuzda kendinize ait minik bir şarj istasyonunuz olmuş oluyor. Prizden şarj etmek ile kıyasladığımızda şarj süresinin kısaldığını söyleyebiliriz. Wallbox ile 11 kWh gibi bir şarj çıkışı elde etmeniz mümkün. Bu da aracınızın şarj süresinin 7 saate kadar düşmesini sağlayabiliyor.

Bu iki yönteme göre daha hızlı olan ilk seçenek AC şarj istasyonlarını tercih etmek. 22 kW'lık çıkışın sağlandığı bu istasyonlarda şarj süresini 3 saate kadar düşürmekk mümkün. Daha hızlı bir çözüm için ise son çare DC şarj istasyonları olarak karşımıza çıkıyor.

400 kW'ı bulan, hatta bazı durumlarda aşabilen DC şarj istasyonlarında yarım saat - bir saat gibi bir sürede aracınızı şarj etme imkânınız oluyor.