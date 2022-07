Chia Coin nedir, nasıl alınır sorularını soran kişiler Chia Coin fiyatı ne kadar sorusunun da yanıtını merak ediyor. Dünya genelinde oldukça popüler olan çevreci kripto para birimine dair detaylı bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberi inceleyebilir ve söz konusu kripto para birimi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ethereum ve Bitcoin özellikle 2017 yılında yükselişe geçti. Söz konusu kripto paralar dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe ulaştıktan sonra neredeyse her yıl yeni kripto para birimleri çıkmaya başladı. Bu kripto para birimlerinin arasında Chia Coin de bulunuyor.

Son zamanların en popüler kripto para birimlerinden bir tanesi olan Chia Coin, kripto para dünyasına adım atmak isteyen kişilerin büyük bir kısmı tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, Chia'nın diğer kripto para birimlerinden farklı mı?

Kripto para dünyasına adım atmak isteyen çok sayıda kişi, Chia Coin mining ne demek dahil pek çok sorunun yanıtını merak ediyor. Bu yazıda en fazla merak edilen kripto para birimlerinden bir tanesi olan Chia'ya dair merak edilen birçok soruyu cevaplayacağız.

Chia Coin Nedir?

Chia Coin, kripto paraların yükselişe geçtiği 2017 yılında BitTorrent'in kurucusu Bram Cohen tarafından geliştirildi. Chia, bir sonraki yıl 3 milyon dolardan fazla topladı. Diğer kripto para birimleri gibi Chia da uluslararası dijital bir para birimi olacak şekilde tasarlandı.

Popüler kripto para birimi Chia, programlama dili ChiaLisp'in kurumsal düzeyde olduğunu ve onu şu anda mevcut olan en güvenli ve şeffaf kripto para birimi hâle getirdiğini ileri sürüyor. Peki, bu kripto para biriminin Bitcoin'den farkı nedir?

Chia ve Bitcoin'in birçok ortak noktası bulunuyor. Her iki kripto para birimi de orijinal Nakamoto Consensus algoritmasını kullanır. Buradaki temel fark kripto paraların oluşturulma şeklidir. Bitcoin Proof of Work kullanırken Chia Coin ise Proof of Space and Time kullanıyor.

Ethereum ve Bitcoin gibi Proof of Work'ü (PoW) kullanan kripto para birimlerinin kazılabilmesi için gerekli olan donanım bileşenleri çok yüksek güç tüketir. Bunun sonucunda ise önemli ölçüde ısı yayılır. Dolayısıyla Proof of Work kullanan kripto paralar çevreci değildir.

Chia gibi Proof of Space and Time (PoST) kullanan kripto para birimlerinin kazılabilmesi için gerekli olan donanım diğerine kıyasla daha az güç harcar. Böylece daha az ısı yayılır. Bu, Chia'yı yeşil kripto para birimi yapıyor.

Çok güçlü donanım bileşenlerine ihtiyaç duymayan Chia için boş sabit disk alanı gerekiyor. Bu da bir başka problemi beraberinde getirdi. Söz konusu kripto para birimini kazmak isteyen kişiler sabit disk sürücülerine yoğun ilgi gösterdi. Özellikle yeni tip koronavirüs döneminde HDD ve SDD tedarik zincirlerinde çeşitli sorunlar yaşandı.

Chia Coin Nasıl Alınır?

Chia'ya ister mining yapak isterseniz bir kripto para platformu üzerinden satın alarak sahip olabilirsiniz. Chia, PoST modelini benimsediği için yukarıda da bahsettiğimiz üzere depolama alanı oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Farm işlemine ayırdığınız 10 TB depolama alanı varsa bir tane Chia kazanma şansınız yalnızca %0,0000052'dir. Bu kulağa biraz düşük gelebilir. Eğer yeterli alanınız varsa daha büyük depolama alanı ayırılabilir.

Kısaltması XCH olan Chia Coin, kripto para fikrine inanan ve çevreci bir zihniyete sahip olan pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. XCH, çok yüksek güç tüketen donanım bileşenlerine ihtiyaç duymadığı için bilgisayar sahibi olan tüm insanların madencilik yapabilmesine olanak tanıyor.

Bir kripto para birimi satın almadan önce dikkat etmeniz gereken bazı hususlar mevcut. İlk olarak kripto para dünyasına dair oldukça ayrıntılı bir araştırma yapmalısınız. Bu konuda bilgi sahibi olmadan Chia dahil olmak üzere herhangi bir kripto para birimine yatırım yapmak çok risklidir.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer husus ise tercih edilecek kripto para borsasının güvenilir olup olmadığını incelemektir. Güvenilir olmayan bir kripto para platformuna yatırım yaparsanız, dolandırılma ihtimaliniz oldukça yüksektir.

Kripto para dünyası hakkında detaylı bir araştırma yapma ve daha önce veri ihlali yaşamamış, güvenilir bir kripto para borsası bulmanın yanı sıra kripto para birimlerinin fiyat etiketlerini de karşılaştırabilirsiniz.

Bu yazının yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını belirtelim. Kripto paraların değerlerinin çok hızlı bir şekilde değiştiğini ve sürekli olarak takip etmeniz, araştırma yapmanız gerektiğini unutmayın.

Chia Fiyatı Ne Kadar?

CoinMarketCap'e göre 1 XCH'nin değeri şu anda 744 TL seviyesinde ancak fiyat her an değişkenlik gösterebiliyor. Son 24 saat söz konusu kripto para biriminin fiyatı en düşük 727 TL, en yüksek 759 TL oldu.

Bu yazıda özellikle son yıllarda dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından oldukça merak edilen XCH yani Chia Coin ile ilgili merak edilen birçok soruyu yanıtladık. Konu hakkında düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca altcoin nedir ve nasıl alınır sorularını yanıtladığımız rehberimize de göz atabilirsiniz.