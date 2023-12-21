Elektrikli Fiat E-Doblo Özellikleri ve Fiyatı

Fiat’ın 2022 yılının ilk yarısında tanıttığı 2023 model elektrikli e-Doblo otomobili satışa sunuldu.

Türkiye’nin en popüler hafif ticari aracı olarak tanıdığımız, kimilerinin ‘enişte aracı’ olarak adlandırdığı Doblo bu sefer elektrikli versiyonu ile gündeme damgasını vurmayı başarıyor.

Farklı sürüş modları, güçlü motor özellikleri ve tasarımsal detayları ile bu aracı keşfetmek istiyorsanız, işte Fiat e-Doblo’nun özellikleri ve fiyatı!

Elektrikli Fiat Doblo Özellikleri

Batarya kapasitesi 50 kWs

Menzil mesafesi: 252 km

100 kW’lık 136 bg gücünde elektrikli motor

100 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği

Bagajı tek kapılı

Normal şarj ile 80 dakikada, hızlı şarj ile 30 dakikada %80 oranında şarj olabilme özellikleri öne çıkıyor. Cargo ve Combi olmak üzere temelde iki model seçeneği ile geliyor.

Cargo modeli için iki farklı paket seçeneği mevcut. Bunlar ‘standart’ ve ‘plus paket’ olarak adlandırılıyor. Standart pakette 2 adet sürgülü kapı, lastik basınç sistemi, manuel klima, hız sabitleme, 5’’ multimedya ekran mevcut.

Plus paket Cargo Doblo’da Magic Cargo özelliğine sahip 2’li yolcu koltuğu, arka park sensörü, geri görüş kamerası, 8 inçlik multimedya ekranı ve kargo alanı taban kaplaması bulunuyor.

Combi modelinde 3 farklı paket seçeneği mevcut. Bunlar ‘Easy’, ‘Urban’ ve ‘Premio Plus’ olarak isimlendiriliyor. Elektrikli modele özel Maxi seçeneği 7 kişilik kullanım imkânı sunuyor. Ayrıca bu seçenekte dijital gösterge paneli 10 inçlik bir boyuta sahip.

Fiat e-Doblo Combi Easy’de manuel klima, yağmur sensörü, 5 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, sürücü ve yolcu airbag sistemi, karanlık sensörü ve kelebek tipi açılabilir camlar bulunuyor.

Urban modelinde Easy’nin özelliklerine ek olarak elektrikli siyah arka cam, Magic Window özelliği, otomatik klima, 8 inçlik multimedya ekranı, anahtarsız giriş ve çalışma özelliği mevcut.

Premio Plus ise Urban’a ek olarak kör nokta uyarısı, cam tavan, navigasyon, perde airbagleri ve ön park sensörüne sahip. Buz beyazı, artense gri, inci siyahı ve platin gri renk seçenekleri ile satışa sunuluyor.

Combi modelinde Cargo’dan farklı olarak akdeniz mavisi renk seçeneği de yer alıyor. Sağ dikiz aynasının alt kısmında ve arka kapıların üst bölümünde iki adet kamera mevcut.

Sihirli ayna özelliği bulunuyor. Normal, Eco ve Power isimli sürüş modları yer alıyor. Uyarlanabilir hız sabitleyici, kör nokta tespiti ve şeritte kalma yardımı aracın ADAS kapsamında sunduğu özellikler arasında sıralanıyor.

İç kısımda Head-Up-Display ve dijital gösterge paneline sahip. 8 inçlik multimedya ekranı Apple CarPlay ve Android Auto ile senkronize edilebiliyor.

Tasarım olarak spor tarzı ile dikkat çekiyor. Ön tarafta geniş tampon ve ince ızgara detayı mevcut. Arkada dikey stop lambaları öne çıkıyor.

Fiat e-Doblo Fiyatı

İlk olarak yurtdışında satışa sunulan aracın Avrupa’daki satış fiyatı 31.250 Euro olarak belirtilmişti. Türkiye’de ise bu rakam vergiler ile birlikte değişiklik gösteriyor.

Güncel verilere göre baktığımızda Aralık 2023 lansmana özel fiyatlarda E-Doblo Cargo Maxi’nin 1.354.900 TL’den başladığını görüyoruz. 5 kişilik gövdeye sahip olan araç 1.599.000 TL’den satışa sunulurken 7 kişilik modelde fiyat 1.619.000 TL’ye ulaşıyor.

Lansmana özel fiyatlarla şu an satılmakta olan aracın 2024 yılında nasıl bir fiyata sahip olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Seçtiğiniz paket ve ek özelliklere göre fiyatın değişebileceğini de hatırlatmış olalım.