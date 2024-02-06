Elektrikli Jeep Wagoneer S Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Geçtiğimiz yıl elektrikli araç piyasasına adım atan Jeep, yeni elektrikli modelleriyle dikkat çekmişti. Şimdi ise uzun bir bekleyişin ardından merak uyandıran Jeep Wagoneer S modeli ile ilgili detayları paylaştı.

Teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ise araç ile ilgili merak edilen konuların başında geliyor. İşte, Wagoneer S hakkında paylaşılan tüm detaylar aşağıdaki yazımızda!

Elektrikli Jeep Wagoneer S Özellikleri

Wagoneer S, tüm arazi yönetimi özellikleriyle birlikte standart 4xe markalı dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. 600 beygir gücüne sahip olan bu elektrikli SUV, hız açısından ultra bir performans sergiliyor ve 0’dan 60 mil/saat hıza sadece 3,5 saniyede ulaşıyor.

Jeep, 400 mil civarında bir menzil hedefleyerek ABD’deki en uzun menzilli elektrikli araçlardan biri olmasını sağlıyor. Premium özelliklere sahip olan iç mekanı, teknoloji odaklı bir tasarıma sahip.

Jeep’in özel Selec-Terrain geçişine sahip özel bir sürücü kontrol merkezi de iç mekanda kendine yer buluyor. Ayrıca, standart çift camlı panoramik açılır tavan ve 19 hoparlörlü premium McIntosh ses sistemi gibi lüks detaylar da Wagoneer S’in iç mekanını zenginleştiriyor.

İç mekanın dört ekran gibi dijital bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Aynı zamanda çeşitli kontrol fonksiyonlarına sahip çok fonksiyonlu bir direksiyon simidi içeriyor.

Elektrikli Jeep Wagoneer S Fiyatı

Elektrikli Jeep Wagoneer S'in resmi fiyatı henüz Jeep tarafından belirlenmedi. Tahminlere göre, ABD ve Avrupa başlangıç fiyatı 80.000 dolar civarında olacak. Türkiye'deki fiyatı ise şu an bilinmiyor.

Elektrikli Jeep Wagoneer S Çıkış Tarihi

Tamamen elektrikli olan yeni model Wagoneer S, ilk olarak 2024 sonbaharında ABD’de satışa sunulacak. 2024 yılının sonuna doğru ise tüm dünyada satışa çıkması planlanıyor.