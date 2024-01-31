870 km Menzilli Elektrikli Otomobil: Zeekr 07 Sedan Özellikleri ve Fiyatı

Çinli üreticiler tarafından geliştirilen ve adıyla James Bond’u andıran yeni elektrikli otomobil Zeekr 007, sedan elektrikli otomobil modelleri arasında boy gösteriyor.

Dış tasarımına ilişkin resmi olarak yayınlanan görsellerin ardından aracın sahip olduğu teknik özellikler de açığa çıktı. İşte, Zeekr 007’nin özellikleri ve fiyatı!

Zeekr 07 Sedan Özellikleri

Aracın dış tasarımına ilişkin en dikkat çeken özelliklerden birisi ön panelde boylu boyunca uzanan ışıl ışıl LED aydınlatması. Tamponun üstüne kalın bir şerit şeklinde konulandırılan bu aydınlatma sistemi Zeekr Stargare olarak isimlendiriliyor. En güzel yanı da bu alanın kişiselleştirilebiliyor olması. Yani, istenilen bir görsel veya yazıyı bu alana taşımak mümkün.

Bu panelin hemen altında gündüz kullanılan LED farlar ve uzunlar bulunuyor. Tamponun alt bölümünde yer alan petek desenli kısım ise hava girişi için kullanılıyor. Kavisli bir tampon tasarımına sahip olan araç bu sayede rüzgara karşı koyabiliyor.

Otomobilin ön çamurluklarında ve tavan bölgesinde Lidar sensörler kullanılmış. Jantların 20 inç büyüklüğünde olması ise araca sportif ve modern bir hava katıyor.

Görsel olarak dikkat çeken bir diğer detay ise aracın kapılarında çerçeve bölümünün bulunmuyor olması. Benzer şekilde kapı kolları da yok. Böylece tamamen bütüncül bir yüzey görüyoruz.

Arka tasarımına baktığımızda siyah renkli parlak bir tampon, yine boydan boya uzanan LED stoplar ve stopların altına işlenmiş petek desenleri karşımıza çıkıyor. Bagaj kapağının hemen üstünden başlayan cam tavan ön tarafa kadar uzanıyor.

Aracın dış tasarımında kullanılan kontrast iç mekânda da dikkat çekiyor. Direksiyon simidinin arka kısmında dijital gösterge paneli bulunuyor. Ön konsolun orta kısımlarında dokunmatik bir multimedya ekranı mevcut.

Orta konsolda ise kablosuz telefon şarjı üniteleri ve bol miktarda depolama alanı bulunuyor. Normalde alışık olduğumuz çok tuşlu bir konsol tasarımına sahip değil, aksine oldukça sade.

Zeekr 07 Sedan Teknik Özellikleri

Boyutları: 4865 x 1900 x 1450 mm

Aks mesafesi: 2928 mm

Ağırlık: 2290 kg

Maksimum hız: 210 km/s

Max güç: (Tek motorlu versiyonda) 310 kW – 421 hp

Tork gücü: 440 – 770 Nm

Batarya kapasitesi: 75 kWh - 100 kWh (Firmanın kendi ürettiği Golden Batarya)

Menzil: 616 - 870 km

Hızlanma süresi (0-100 km/s): 800 V’luk dört çeker modelde 2.84 saniye

Dört tekerlekten çekişli versiyonda ön aksta ekstra güç üreten motor (165 kW – 224 hp)

Dört çekişli aracın max gücü: 474 kW

Bu versiyonun gücü 475 kW

İki adet batarya seçeneği mevcut. (LFP / NMC batarya)

15 dakikalık şarj ile 610 km’lik menzil imkanı

Zeekr 07 Sedan Fiyatı

Aracın sunduğu olanaklar ve fiyatlandırması sahip olduğu özelliklere göre değişiklik gösteriyor. Tek ve çift motorlu, arkadan itişli ve dört çeker gibi farklı seçenekler sunan otomobilin başlangıç için belirtilen satış fiyatı 29.390 dolar olmuştu. Bu da yaklaşık 900.000 TL’ye denk geliyor gibi düşünülebilir.

Sunduğu hızlı şarj, yüksek menzil, aktif hızlanma süresi gibi avantajlarla aslında niteliklerine göre uygun fiyatlı olarak değerlendirilen bir model. Ancak bu fiyatlara vergilerin dahil olmadığını da hatırlatmakta fayda var. Yani, araç Türkiye’ye gelirse satış fiyatı bu rakamla sınırlı kalmayacaktır.

Çin’de 2024’ün başında teslim edilmeye başlanan aracın ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.