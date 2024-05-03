Elektrikli Kia Ev5 GT Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Kia’nın görünüş itibari ile EV5 modeline oldıukça benzeyen yeni aracı ile ilgili sızıntı bilgiler ortaya çıktı. Çift elektrikli motorlu aracın teknik özellikleri otomotiv sektöründeki gelişmeleri yakından takip edenler için merak konusu oldu.

Kia’nın elektrikli otomobil piyasasına sürmeye hazırlandığı yeni aracı ile ilgili detayları bu yazımızda kaleme alıyoruz. İşte, Kia EV5 GT’nin sızıntı bilgilere ve yapılan tahminlere dayalı özellikleri, olası fiyatı ve çıkış tarihi!

Kia EV5 GT Özellikleri

Tasarım açısından Kia EV5 ile oldukça benzer bir görünüme sahip olan aracın görselleri Çin’deki MIIT adlı kuruluşun paylaşımında yerini aldı. Aracın dış görünüşü hakkında fikir veren bu görsellere ek olarak bazı sızıntı bilgiler de aracın teknik detaylarına ilişkin ipuçlarını taşıyor.

Bu ipuçlarından yola çıkacak olursak, Kia EV5 GT’de büyük bir olasılıkla bizi karşılayacak olan teknik özellikler şunlar olabilir:

İki adet elektrikli motor kullanılacağı tahmin ediliyor. Ön kısımdaki elektrikli motorda 215 beygir, arka kısımda ise 98 beygir güç üretilerek aracın topla güç kapasitesinin 313 beygire tamamlanması hedefleniyor.

Bu motorların tork değerleri ise sırasıyla 310 Nm ve 170 Nm olarak belirtiliyor. Yani toplamda aracın tork değeri 480 Nm olacak.

Dört çekişli aracın ağırlığı 2229 kg olacak. Boyutları ise 4160 x 1870 x 1710 mm olarak belirtiliyor.

20 inç büyüklüğündeki jantlara eşlik eden 255/45 R20 lastikler ile zorlu zeminlere meydan okuyan modelin dingil mesafesi 275 cm olacak.

Önden çekişli araçta 400 V’luk bir elektrik donanımı bulunacak.

Aracın teknik detaylarına ilişkin kesin bir açıklama olmasa da 0’dan 100 km/saat hıza ulaşma süresinin 6.5 saniyeden daha kısa olması bekleniyor.

Kia EV5 GT Fiyatı

Kia EV5 ile benzer özelliklere sahip olmasına karşın bu aracın biraz daha gelişmiş bir model olacağı düşünülüyor. EV5’in yeni sürümü için 65.500 dolar civarında bir beklenti olduğunu söylemek mümkün.

EV5 GT’nin fiyatı ise bu rakamın biraz daha üstünde olacaktır. TL olarak düşündüğümüzde EV5 için öngörülen fiyatın yaklaşık 2.125.000 TL’ye denk geldiğini görüyoruz. Bu fiyata vergiler dahil değil. Kia EV5 GT almak isteyenlerin ise biraz daha fazla bütçe ayıormaya hazırlıklı olması gerekiyor.

Kia EV5 GT Çıkış Tarihi

Aracın GT sürümü için kesin bir çıkış tarihi bilgisi paylaşılmadı. EV5 versiyonu için de aynı durum geçerli ancak bu aracın 2024 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. İlk olarak aracın Kore’de satışa çıkacağı düşünülüyor. Kia EV5 GT sürümü de EV5 ile aynı dönemde satışa çıkar mı? Bu sorunun cevabı henüz bilinmiyor.

Siz Kia EV5 GT modelini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!