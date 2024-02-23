Elektrikli Volkswagen ID.7 Tourer Özellikleri ve Fiyatı

Alman otomotiv devi Volkswagen elektrikli station wagon ilk aracını tanıttı. Elektrikli sedan ID.7 modelinin station versiyonu ile ilgili görüntüler firma tarafından paylaşıldı. Elektrikli araç piyasasında ağırlık verilen hatchback ve crossover modellerin arasında Volkswagen’in bu girişimi dikkat çekiyor.

Aracın özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ise sektörü yakından takip edenlerin merak ettiği başlıca konular arasında sıralanıyor. Bu yazımızda, elektrikli Volkswagen station wagon ID.7 Tourer ile ilgili detayları kaleme alıyoruz.

Volkswagen ID.7 Tourer Elektrikli Station Wagon Özellikleri

Yeni Tourer’in 4.96 metre boy ve 2.97 m aks aralığındaki bir önceki sürümü ile aynı ölçülere sahip olması bekleniyor.

Tavan tasarımı biraz daha eğimli ve uzun gözüküyor. Bu da bagaj hacmini artırmak için geliştirilmiş bir detay.

Arka koltuklar normal konumdayken 605 litre olan bagaj hacminin bu koltuklar katlandığında 1.714 litreye ulaştığını biliyoruz.

İlk etapta Avrupa’da satışa sunulması planlanan ID.7 Tourer’in farklı versiyonlarının üretileceğine dair bazı bilgiler mevcut. Pro ve Pro S adlı bu modellerde 210 kW gücünde bir motor kullanılacağı belirtiliyor. Bu motorun beygir gücü 286 hp olacak.

Pro modelde 77 kWh’lik, Pro S’de ise 86 kWh’lik bir batarya olması bekleniyor. Destekleyen bir prizden 200 kW gücünde şarj edilebilecek.

86 kWh bataryalı Pro S modeli için 685 km menzil öngörülüyor. Aracın %10’dan %80’e kadarki şarj süresinin ise 30 dakikadan daha kısa olması hedefleniyor.

Otomobilin dikkat çeken özelliklerinden biri de yapay zekâ desteği olarak karşımıza çıkıyor. ChatGPT’den yararlanılan bu otomobilde IDA isimli sesli asistan görev alacak. IDA sayesinde sesli komutlarla araç içinde farklı fonksiyonları hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz.

Bunun yanında uzun yolculuklarda ve otomobilin şarj olduğu anlarda sürücüye rahatlatıcı bir deneyim sunacak bazı özelliklere yer veriliyor. ‘Calm Down’ ve ‘Power Break’ şeklinde isimlendirilen iki farklı modda multimedya ekranında bazı sakinleştirici animasyonlar oynatılacak.

Volkswagen ID.7 Tourer Elektrikli Station Wagon Fiyatı

Elektrikli station wagon modelin satış fiyatına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı ancak aracın sedan versiyonunun piyasasını baz alarak bazı tahminlerde bulunabiliriz.

Şu an için güncel rakamlara baktığımızda sedan aracın 50.000 dolar gibi bir piyasası olduğunu görüyoruz. Elektrikli station wagon’un fiyatı bu rakamın üstünde olacaktır. Pro ve Pro S seçeneklerinde eklenen yüksek batarya ve motor gücü gibi detayların da fiyatı yükselteceği aşikar.

Markanın 2024 yılında satışa sunduğu bir diğer otomobil olan Volkswagen T-Cross'un 1.493.000 TL'den başlamasının beklendiğini de bu noktada dipnot olarak eklemiş olalım.

Volkswagen ID.7 Tourer Elektrikli Station Wagon Çıkış Tarihi

Aracın tam olarak hangi tarihte satışa çıkacağına ilişkin kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı. İlk olarak Avrupa piyasasında satışa çıkacağını biliyoruz. Sonrasında hangi pazarların hedeflendiğini ve aracın Türkiye’ye gelip gelmeyeceğini birlikte öğreneceğiz.

Siz bu aracı nasıl buldunuz? Türkiye’de olsa almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.