Netflix'in popüler gençlik dizisinin ilk altı sezonunu izlediyseniz Elite yeni sezon ne zaman yayımlanacak sorusunun cevabını merak ediyor olabilirsiniz. Bu rehberde tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan diziye dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

En iyi gençlik dizileri dendiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan Elite ilk olarak 2018 yılında yayımlanmaya başladı. İlk sezonuyla birlikte dünya çapında popülerlik elde eden dizinin bu zamana kadar altı sezonu yayımlandı. Peki, Elite 7. sezon ne zaman çıkacak?

Elite Yeni Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Carlos Montero ve Darío Madrona tarafından yaratılan Elite dizisinin 7. sezonu 20 Ekim 2023 tarihinde Netflix üzerinden yayımlanacak. Dijital yayın hizmeti Netflix'e abone olan kullanıcılar, belirtilen tarihten itibaren yeni sezonu izleyebilecek.

Elite 7. Sezon Fragmanı

Elite Oyuncuları ve Karakterleri

Omar Ayuso (Omar Shanaa)

Itzan Escamilla (Samuel Garcia)

Miguel Bernardeau (Guzmán Nunier)

Arón Piper (Ander Muñoz)

Claudia Salas (Rebeka Parrilla)

Georgina Amorós (Cayetana Grajera)

Mina El Hammani (Nadia Shanaa)

Elisabet Gelabert (Azucena)

Álvaro Rico (Polo Benavent)

Carla Díaz (Ari Blanco)

Manu Ríos (Patrick Blanco)

Martina Cariddi (Mencía Blanco)

Ester Expósito (Carla Roson)

Danna Paola (Lu Montesinos)

Yıllardır popülerliğini sürdürerek büyük bir başarının altına imza atan Elite dizisinin oyuncuları arasında Omar Ayuso, Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Arón Piper, Claudia Salas, Georgina Amorós ve daha pek çok isim bulunuyor.

Jaime Lorente, María Pedraza ve Miguel Herrán, 2017 ile 2021 yılları arasında yayımlanan La Casa De Papel dizisinde de yer almıştı. Lorente, söz konusu dizide Denver karakterini canlandırmıştı.

Elite Konusu

Elite dizisinde işçi sınıfından gelen üç genç, İspanya'da yer alan seçkin özel okula kaydolur. Üç genç ile zengin öğrenciler arasında bir çekişme başlar. Pek normal olmayan çekişme, bir cinayete yol açar.

Bu rehberde Elite dizisi 7. sezon ne zaman yayımlanacak sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan gençlik dizisi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.