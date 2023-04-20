En Popüler Netflix İspanyol Dizileri

Netflix İspanyol dizileri özellikle son yıllarda tüm dünyada büyük bir popülerliğe ulaştı. Popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izlenebilecek İspanyol yapımı pek çok dizi bulunuyor. Peki, en başarılı yapımlar hangileri?

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından tercih edilen dijital yayın platformu Netflix üzerinden İspanyol dizisi izlemek isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve yeni yapımlar keşfedebilirsiniz.

Netflix İspanyol Dizileri Listesi

La Casa De Papel

Elite

Vis a Vis

El Oasis

La Valla

Las Chicas del Cable

Feria: La luz más oscura

Jaguar

The Longest Night

El desorden que dejas

High Seas

Three Days of Christmas

La Catedral del Mar

La Casa De Papel

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño ve dahası

2017 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2021 yılında sona eren La Casa De Papel, İspanya Kraliyet Darphanesini soymaya çalışan bir grup hırsızın hikâyesini konu alıyor. Álex Pina tarafından yaratılan dizi 5 sezondan oluşuyor.

Elite

IMDb Puanı : 7,3

: 7,3 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Danna Paola ve dahası

Carlos Montero ve Darío Madrona tarafından yaratılan Elite dizisinde üç genç, burslu olarak özel bir okula kaydolur. Şu anda 6 sezonun yer aldığı dizide özel lisede eğitimini sürdüren gençlerin hikâyesi konu alınıyor.

Vis a Vis

IMDb Puanı : 8,2

: 8,2 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Najwa Nimri, Maggie Civantos, Itziar Castro ve dahası

Aksiyon, macera ve dram türündeki Vis a Vis, cezaevine giren bir kadının hikâyesini anlatıyor. 2015 yılında yayımlanmaya başlayan dizi 2019 yılında sona erdi. Dünya genelinde çok popüler bir yapım olan Vis a Vis'te 4 sezon yer alıyor.

El Oasis

IMDb Puanı: 6,6

Oyuncular: Maggie Civantos, Najwa Nimri, Itziar Castro ve dahası

Vis a Vis'in spin-off'u olan El Oasis, 2020 yılında yayımlandı. Macarena Ferreiro ve Zulema karakterlerine odaklanan dizide toplamda 8 bölüm yer alıyor. Eğer Vis a Vis'i izlediyseniz El Oasis'e de göz atabilirsiniz.

La Valla

IMDb Puanı : 6,8

: 6,8 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Unax Ugalde, Olivia Molina, Eleonora Wexler ve dahası

Distopya dizisi seven izleyicilere hitap eden La Valla, bir ailenin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Daniel Écija tarafından yaratılan dizi 13 bölümden oluşuyor. Dram türündeki La Valla 2020 yılında yayımlandı.

Las Chicas del Cable

IMDb Puanı : 7,5

: 7,5 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Blanca Suárez, Yon González, Ana Fernández ve dahası

1920'li yıllarda geçen Las chicas del cable, Madrid'de Ulusal Telefon Kurumunda çalışan dört kadının hikâyesini konu alıyor. 2017 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2020'de sona eren dizi toplamda 6 sezondan oluşuyor.

Feria: La luz más oscura

IMDb Puanı : 5,7

: 5,7 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Carla Campra, Ana Tomeno, Isak Férriz ve dahası

İki kız kardeşin ebeveynleri, ölümle sonuçlanan bir tarikat ritüeline katılır. Bunun sonucunda kız kardeşler, doğaüstü durumlar ile karşı karşıya kalır. 2022 yılında yayımlanan Feria: La luz más oscura (Feria: En Karanlık Işık) dizisinde 8 bölüm bulunuyor.

Jaguar

IMDb Puanı : 5,8

: 5,8 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Blanca Suárez, Iván Marcos, Óscar Casas ve dahası

Jaguar, 1960'lı yıllarda Holokost'tan kurtulan Isabella isimli bir kadının hikâyesini konu alıyor. Aksiyon, dram ve tarih türündeki dizinin 6 bölümden oluşan ilk sezonu 2021 yılında yayımlandı.

The Longest Night

IMDb Puanı : 5,8

: 5,8 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Alberto Ammann, Luis Callejo, Bárbara Goenaga ve dahası

Bir grup silahlı insan, psikiyatri hastalarının yer aldığı hapishaneden seri katili kaçırmaya çalışır. Xosé Morais ve Víctor Sierra tarafından yaratılan dizi 2022 yılında çıktı. Mini dizide 6 bölüm mevcut.

El desorden que dejas

IMDb Puanı : 6,8

: 6,8 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Inma Cuesta, Bárbara Lennie, Tamar Novas ve dahası

Lisede görevli bir öğretmen, şüpheli bir cinayetin ardından kendi hayatından endişe etmeye başlar. Carlos Montero tarafından yaratılan El desorden que dejas dizisinin ilk sezonunda sekiz bölüm yer alıyor.

High Seas

IMDb Puanı : 6,8

: 6,8 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Ivana Baquero, Jon Kortajarena, Alejandra Onieva ve dahası

1940'lı yıllarda geçen High Seas, İspanya'dan Brezilya'ya yolculuk yapan bir gemide bazı kişiler gizemli bir şekilde ölür. İki kız kardeş, bu ölümlerin ardından bazı aile sırlarını ortaya çıkarır. Netflix İspanyol dizileri arasında yer alan High Seas'te 3 sezon bulunuyor.

Three Days of Christmas

IMDb Puanı : 6,8

: 6,8 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular:

En iyi dram dizileri arasında yer alan Three Days of Christmas, Noel Günü'nde bir araya gelen dört kız kardeşin hikâyesini konu alıyor. 2019 yılında yayımlanan dizide yalnızca 3 bölüm bulunuyor.

La Catedral del Mar

IMDb Puanı : 7,4

: 7,4 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Aitor Luna, Daniel Grao, Michelle Jenner ve dahası

14. yüzyılda geçen La catedral del mar (Deniz Katedrali), Barselona'da yaşamını sürdüren bir serf, zengin ve özgürlük basamaklarını azimli bir şekilde tırmanır. Bu durum, soylu sınıfının rahatsız olmasına neden olur. Dizinin ilk sezonunda 8 bölüm yer alıyor.

Bu yazıda en popüler Netflix İspanyol dizileri listesi hazırladık. Peki, sizce en iyi İspanyol dizisi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.