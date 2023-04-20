En Popüler Netflix İspanyol Dizileri
Netflix İspanyol dizileri mi arıyorsunuz? Bu yazıda popüler dijital yayın platformu üzerinden izleyebileceğiniz İspanyol dizisi önerilerinde bulunduk.
Netflix İspanyol dizileri özellikle son yıllarda tüm dünyada büyük bir popülerliğe ulaştı. Popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izlenebilecek İspanyol yapımı pek çok dizi bulunuyor. Peki, en başarılı yapımlar hangileri?
Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından tercih edilen dijital yayın platformu Netflix üzerinden İspanyol dizisi izlemek isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve yeni yapımlar keşfedebilirsiniz.
Netflix İspanyol Dizileri Listesi
- La Casa De Papel
- Elite
- Vis a Vis
- El Oasis
- La Valla
- Las Chicas del Cable
- Feria: La luz más oscura
- Jaguar
- The Longest Night
- El desorden que dejas
- High Seas
- Three Days of Christmas
- La Catedral del Mar
La Casa De Papel
- IMDb Puanı: 8,2
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño ve dahası
2017 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2021 yılında sona eren La Casa De Papel, İspanya Kraliyet Darphanesini soymaya çalışan bir grup hırsızın hikâyesini konu alıyor. Álex Pina tarafından yaratılan dizi 5 sezondan oluşuyor.
Elite
- IMDb Puanı: 7,3
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Danna Paola ve dahası
Carlos Montero ve Darío Madrona tarafından yaratılan Elite dizisinde üç genç, burslu olarak özel bir okula kaydolur. Şu anda 6 sezonun yer aldığı dizide özel lisede eğitimini sürdüren gençlerin hikâyesi konu alınıyor.
Vis a Vis
- IMDb Puanı: 8,2
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Najwa Nimri, Maggie Civantos, Itziar Castro ve dahası
Aksiyon, macera ve dram türündeki Vis a Vis, cezaevine giren bir kadının hikâyesini anlatıyor. 2015 yılında yayımlanmaya başlayan dizi 2019 yılında sona erdi. Dünya genelinde çok popüler bir yapım olan Vis a Vis'te 4 sezon yer alıyor.
El Oasis
- IMDb Puanı: 6,6
- Oyuncular: Maggie Civantos, Najwa Nimri, Itziar Castro ve dahası
Vis a Vis'in spin-off'u olan El Oasis, 2020 yılında yayımlandı. Macarena Ferreiro ve Zulema karakterlerine odaklanan dizide toplamda 8 bölüm yer alıyor. Eğer Vis a Vis'i izlediyseniz El Oasis'e de göz atabilirsiniz.
La Valla
- IMDb Puanı: 6,8
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Unax Ugalde, Olivia Molina, Eleonora Wexler ve dahası
Distopya dizisi seven izleyicilere hitap eden La Valla, bir ailenin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Daniel Écija tarafından yaratılan dizi 13 bölümden oluşuyor. Dram türündeki La Valla 2020 yılında yayımlandı.
Las Chicas del Cable
- IMDb Puanı: 7,5
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Blanca Suárez, Yon González, Ana Fernández ve dahası
1920'li yıllarda geçen Las chicas del cable, Madrid'de Ulusal Telefon Kurumunda çalışan dört kadının hikâyesini konu alıyor. 2017 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2020'de sona eren dizi toplamda 6 sezondan oluşuyor.
Feria: La luz más oscura
- IMDb Puanı: 5,7
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Carla Campra, Ana Tomeno, Isak Férriz ve dahası
İki kız kardeşin ebeveynleri, ölümle sonuçlanan bir tarikat ritüeline katılır. Bunun sonucunda kız kardeşler, doğaüstü durumlar ile karşı karşıya kalır. 2022 yılında yayımlanan Feria: La luz más oscura (Feria: En Karanlık Işık) dizisinde 8 bölüm bulunuyor.
Jaguar
- IMDb Puanı: 5,8
- Yaş Sınırı: 16+
- Oyuncular: Blanca Suárez, Iván Marcos, Óscar Casas ve dahası
Jaguar, 1960'lı yıllarda Holokost'tan kurtulan Isabella isimli bir kadının hikâyesini konu alıyor. Aksiyon, dram ve tarih türündeki dizinin 6 bölümden oluşan ilk sezonu 2021 yılında yayımlandı.
The Longest Night
- IMDb Puanı: 5,8
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Alberto Ammann, Luis Callejo, Bárbara Goenaga ve dahası
Bir grup silahlı insan, psikiyatri hastalarının yer aldığı hapishaneden seri katili kaçırmaya çalışır. Xosé Morais ve Víctor Sierra tarafından yaratılan dizi 2022 yılında çıktı. Mini dizide 6 bölüm mevcut.
El desorden que dejas
- IMDb Puanı: 6,8
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Inma Cuesta, Bárbara Lennie, Tamar Novas ve dahası
Lisede görevli bir öğretmen, şüpheli bir cinayetin ardından kendi hayatından endişe etmeye başlar. Carlos Montero tarafından yaratılan El desorden que dejas dizisinin ilk sezonunda sekiz bölüm yer alıyor.
High Seas
- IMDb Puanı: 6,8
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Ivana Baquero, Jon Kortajarena, Alejandra Onieva ve dahası
1940'lı yıllarda geçen High Seas, İspanya'dan Brezilya'ya yolculuk yapan bir gemide bazı kişiler gizemli bir şekilde ölür. İki kız kardeş, bu ölümlerin ardından bazı aile sırlarını ortaya çıkarır. Netflix İspanyol dizileri arasında yer alan High Seas'te 3 sezon bulunuyor.
Three Days of Christmas
- IMDb Puanı: 6,8
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular:
En iyi dram dizileri arasında yer alan Three Days of Christmas, Noel Günü'nde bir araya gelen dört kız kardeşin hikâyesini konu alıyor. 2019 yılında yayımlanan dizide yalnızca 3 bölüm bulunuyor.
La Catedral del Mar
- IMDb Puanı: 7,4
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Aitor Luna, Daniel Grao, Michelle Jenner ve dahası
14. yüzyılda geçen La catedral del mar (Deniz Katedrali), Barselona'da yaşamını sürdüren bir serf, zengin ve özgürlük basamaklarını azimli bir şekilde tırmanır. Bu durum, soylu sınıfının rahatsız olmasına neden olur. Dizinin ilk sezonunda 8 bölüm yer alıyor.
Bu yazıda en popüler Netflix İspanyol dizileri listesi hazırladık. Peki, sizce en iyi İspanyol dizisi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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