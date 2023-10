En İyi Netflix Gençlik Dizileri - 2023

Netflix, gençlik dizileri izlemekten keyif alan kişiler için pek çok dizi sunuyor. Peki, popüler dijital yayın platformunda en başarılı diziler hangileri? Bu rehberde uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirilmesine imkân tanıyabilecek gençlik dizisi önerileri listesi hazırladık.

En İyi Netflix Gençlik Dizileri Listesi

Elite

Skins

Aşk 101

XO, Kitty

Get Even

Control Z

Gossip Girl

The Society

Heartbreak High

13 Reasons Why

One Of Us Is Lying

Netflix gençlik dizisi önerileri listesi hazırladık. Listede yer alan dizilerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Elite

IMDb Puanı : 7,2

: 7,2 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Danna Paola ve dahası

2018 yılında yayımlanmaya başlayan dizi, işçi sınıfından gelen 3 genç, İspanya'daki seçkin özel okula kaydolur. Üç genç ile zengin öğrenciler arasında bir çekişme başlar. Pek normal olmayan çekişme, bir cinayete yol açar.

Skins

IMDb Puanı : 8,2

: 8,2 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Kaya Scodelario, Hannah Murray, Jack O'Connell ve dahası

2007 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2013 yılında sona eren Skins, bir grup arkadaşın hikâyesini konu alıyor. Her bölümde farklı bir karaktere odaklanılıyor. Popüler dizide toplamda 7 sezon mevcut.

Aşk 101

IMDb Puanı : 7,4

: 7,4 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu ve dahası

2020-2021 yılları arasında yayımlanan Aşk 101, öğretmenlerinin bir basketbol koçuna aşık olmasını sağlamaya çalışan bir grup gencin hikâyesini konu alıyor. Komedi, dram ve romantik türlerindeki dizinin ilk sezonunda 8 bölüm yer alıyor.

XO, Kitty

IMDb Puanı : 6,5

: 6,5 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Anna Cathcart, Minyoung Choi, Gia Kim ve dahası

2023 yılında yayımlanan XO, Kitty, uzak mesafeli ilişki yaşadığı erkek arkadaşına kavuşan Kitty'nin hikâyesini anlatıyor. Jenny Han tarafından yaratılan dizinin ilk sezonunda 10 bölüm mevcut.

Get Even

IMDb Puanı : 6,4

: 6,4 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Kim Adis, Mia McKenna-Bruce, Bethany Antonia ve dahası

Özel okulda eğitimini sürdüren dört arkadaş, intikam için bir araya gelir ve okuldaki adaletsizlikleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar. Holly Phillips tarafından yaratılan dizinin ilk sezonunda 10 bölüm bulunuyor.

Control Z

IMDb Puanı : 6,8

: 6,8 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan ve dahası

Bir hacker, bir lisede eğitimini sürdüren öğrencilerin sırlarını ifşa etmeye başlar. Sofia isimli genç ise hacker'ın kimliğini ortaya çıkarmaya çalışır. 2020 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2022'de sona eren dizi 3 sezondan oluşuyor.

Gossip Girl

IMDb Puanı : 7,5

: 7,5 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley ve dahası

2007-2012 yılları arasında yayımlanan Gossip Girl dizisinde kimliği belirsiz bir blog yazarı, bir grup zengin gencin her adımını takip eder. Josh Schwartz ve Stephanie Savage taraıfndan yaratılan dizide toplamda 6 sezon mevcut.

The Society

IMDb Puanı : 7,1

: 7,1 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Kathryn Newton, Gideon Adlon, Sean Berdy ve dahası

Bir kasabada bulunan insanlar gizemli şekilde ortadan kaybolur. Bunun üzerine bir grup genç, hayatta kalabilmek için kendi topluluklarını kurar. 2019 yılında yayımlanan dizinin şu anda bir sezonu bulunuyor. İlk sezon 10 bölümden oluşuyor.

Heartbreak High

IMDb Puanı : 7,7

: 7,7 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Ayesha Madon, James Majoos, Chloe Hayden ve dahası

Hartley Lisesinde yer alan bir duvar çizimi, okuldaki gençlerin sırlarını ortaya çıkarır. 2020 yılında yayımlanmaya başlayan Heartbreak High dizisinin ilk sezonunda 8 bölüm yer alıyor.

13 Reasons Why

IMDb Puanı : 7,5

: 7,5 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Dylan Minnette, Katherine Langford, Alisha Boe ve dahası

13 Reasons Why (Ölmek İçin On Üç Sebep) isimli dizide Clay Jensen isimli genç, arkadaşının intihat etmesinden sonra kendisini bir gizemin ortasında bulur. 2017-2020 yılları arasında yayımlanan dizide toplamda 4 sezon mevcut.

One Of Us Is Lying

IMDb Puanı : 6,9

: 6,9 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Annalisa Cochrane, Chibuikem Uche, Marianly Tejada ve dahası

One of Us Is Lying (Birimiz Yalan Söylüyor), aldıkları ceza nedeniyle bir araya gelen beş gencin hikâyesini konu alıyor. Karen M. McManus'un aynı adlı romanından uyarlanan dizide 2 sezon bulunuyor.

Bu rehberde en iyi Netflix gençlik dizileri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı gençlik dizisi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.