En İyi Netflix Gençlik Dizileri - 2023
2023 yılında izlenebilecek en iyi Netflix gençlik dizileri hangileri? Bu rehberde keyifli zaman geçirilebilecek gençlik dizisi önerileri listesi hazırladık.
Netflix, gençlik dizileri izlemekten keyif alan kişiler için pek çok dizi sunuyor. Peki, popüler dijital yayın platformunda en başarılı diziler hangileri? Bu rehberde uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirilmesine imkân tanıyabilecek gençlik dizisi önerileri listesi hazırladık.
En İyi Netflix Gençlik Dizileri Listesi
- Elite
- Skins
- Aşk 101
- XO, Kitty
- Get Even
- Control Z
- Gossip Girl
- The Society
- Heartbreak High
- 13 Reasons Why
- One Of Us Is Lying
En İyi Netflix Gençlik Filmleri
Dijital yayın platformu Netflix, gençlik filmleri izlemekten keyif alan insanlar için pek çok yapım sunuyor. Peki, dijital yayın hizmetinde yer alan en başarılı gençlik filmleri hangileri? Bu rehberde izleyicilerin eğlenceli zaman geçirmesine yardım edebilecek yapımları bir arada topladık.
Netflix gençlik dizisi önerileri listesi hazırladık. Listede yer alan dizilerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Elite
- IMDb Puanı: 7,2
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Danna Paola ve dahası
2018 yılında yayımlanmaya başlayan dizi, işçi sınıfından gelen 3 genç, İspanya'daki seçkin özel okula kaydolur. Üç genç ile zengin öğrenciler arasında bir çekişme başlar. Pek normal olmayan çekişme, bir cinayete yol açar.
Skins
- IMDb Puanı: 8,2
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Kaya Scodelario, Hannah Murray, Jack O'Connell ve dahası
2007 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2013 yılında sona eren Skins, bir grup arkadaşın hikâyesini konu alıyor. Her bölümde farklı bir karaktere odaklanılıyor. Popüler dizide toplamda 7 sezon mevcut.
Aşk 101
- IMDb Puanı: 7,4
- Yaş Sınırı: 16+
- Oyuncular: Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu ve dahası
2020-2021 yılları arasında yayımlanan Aşk 101, öğretmenlerinin bir basketbol koçuna aşık olmasını sağlamaya çalışan bir grup gencin hikâyesini konu alıyor. Komedi, dram ve romantik türlerindeki dizinin ilk sezonunda 8 bölüm yer alıyor.
XO, Kitty
- IMDb Puanı: 6,5
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Anna Cathcart, Minyoung Choi, Gia Kim ve dahası
2023 yılında yayımlanan XO, Kitty, uzak mesafeli ilişki yaşadığı erkek arkadaşına kavuşan Kitty'nin hikâyesini anlatıyor. Jenny Han tarafından yaratılan dizinin ilk sezonunda 10 bölüm mevcut.
Get Even
- IMDb Puanı: 6,4
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Kim Adis, Mia McKenna-Bruce, Bethany Antonia ve dahası
Özel okulda eğitimini sürdüren dört arkadaş, intikam için bir araya gelir ve okuldaki adaletsizlikleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar. Holly Phillips tarafından yaratılan dizinin ilk sezonunda 10 bölüm bulunuyor.
Control Z
- IMDb Puanı: 6,8
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan ve dahası
Bir hacker, bir lisede eğitimini sürdüren öğrencilerin sırlarını ifşa etmeye başlar. Sofia isimli genç ise hacker'ın kimliğini ortaya çıkarmaya çalışır. 2020 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2022'de sona eren dizi 3 sezondan oluşuyor.
Gossip Girl
- IMDb Puanı: 7,5
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley ve dahası
2007-2012 yılları arasında yayımlanan Gossip Girl dizisinde kimliği belirsiz bir blog yazarı, bir grup zengin gencin her adımını takip eder. Josh Schwartz ve Stephanie Savage taraıfndan yaratılan dizide toplamda 6 sezon mevcut.
The Society
- IMDb Puanı: 7,1
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Kathryn Newton, Gideon Adlon, Sean Berdy ve dahası
Bir kasabada bulunan insanlar gizemli şekilde ortadan kaybolur. Bunun üzerine bir grup genç, hayatta kalabilmek için kendi topluluklarını kurar. 2019 yılında yayımlanan dizinin şu anda bir sezonu bulunuyor. İlk sezon 10 bölümden oluşuyor.
Heartbreak High
- IMDb Puanı: 7,7
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Ayesha Madon, James Majoos, Chloe Hayden ve dahası
Hartley Lisesinde yer alan bir duvar çizimi, okuldaki gençlerin sırlarını ortaya çıkarır. 2020 yılında yayımlanmaya başlayan Heartbreak High dizisinin ilk sezonunda 8 bölüm yer alıyor.
13 Reasons Why
- IMDb Puanı: 7,5
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Dylan Minnette, Katherine Langford, Alisha Boe ve dahası
13 Reasons Why (Ölmek İçin On Üç Sebep) isimli dizide Clay Jensen isimli genç, arkadaşının intihat etmesinden sonra kendisini bir gizemin ortasında bulur. 2017-2020 yılları arasında yayımlanan dizide toplamda 4 sezon mevcut.
One Of Us Is Lying
- IMDb Puanı: 6,9
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Annalisa Cochrane, Chibuikem Uche, Marianly Tejada ve dahası
One of Us Is Lying (Birimiz Yalan Söylüyor), aldıkları ceza nedeniyle bir araya gelen beş gencin hikâyesini konu alıyor. Karen M. McManus'un aynı adlı romanından uyarlanan dizide 2 sezon bulunuyor.
Uzak Doğu Sineması Sevenler için En İyi Kore Dizileri
Bu yazıda 2023 yılında izleyebileceğiniz birbirinden başarılı Kore Dizilerini bir arada topladık. Listede romantikten korkuya kadar çeşitli türlerde yapımlar bulunuyor.
Bu rehberde en iyi Netflix gençlik dizileri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı gençlik dizisi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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